Per Formentor e Leon svelato il pacchetto Custom Cupra by ABT

Svelato il kit Custom Cupra by ABT per Leon e Formentor con tutte le motorizzazioni: componenti omologate e assemblate a mano

Cupra ha fatto della personalità e del design espressivo il suo marchio di fabbrica. Ora, la Casa spagnola ha deciso di alzare ancora l'asticella della personalizzazione. Al Red Bull Ring, in Austria, durante i Cupra Performance Days svoltisi dal 10 al 13 giugno 2026, è stato infatti svelato in anteprima il nuovo kit Custom Cupra by ABT.

Si tratta di un pacchetto aerodinamico e di design sviluppato a quattro mani con il celebre preparatore tedesco, pensato appositamente per dare un look decisamente più graffiante e muscoloso sia alla Cupra Leon (disponibile sia in versione 5 porte sia Sportstourer) sia alla Cupra Formentor.

Dalla pista alla strada con Cupra Racing Factory

Ogni singolo componente del kit Custom Cupra by ABT viene assemblato a mano direttamente nella Cupra Racing Factory, lo stesso identico reparto dove nascono i progetti e le vetture da competizione del marchio.

Non ti troverai davanti a semplici accessori aftermarket adattati alla buona: qui parliamo di elementi sviluppati secondo i più severi standard di qualità del costruttore e provvisti di regolare omologazione, pronti a garantirti una precisione di incastro e un fit da pura auto di serie.

La collaborazione tra Cupra e ABT Sportsline evolve così in una formula che unisce l'attitudine stilistica spagnola con i decenni di esperienza ingegneristica accumulati in pista dal tuner tedesco.

Kit Custom Cupra by ABT per Leon VZ

Cupra Leon: l'abito da corsa per tutti i giorni

Se nel tuo garage c'è una Cupra Leon o una Leon Sportstourer e vuoi darle una silhouette che richiami da vicino il DNA della Leon VZ TCR da corsa, questo pacchetto fa decisamente al caso tuo. L'impatto visivo nella parte anteriore cambia radicalmente grazie a un nuovo splitter inferiore e a minigonne laterali sagomate che ne affilano la fiancata.

Il posteriore è forse la zona dove l'intervento si fa più evidente: trovi un diffusore inferiore ridisegnato con elementi decorativi laterali, alette aerodinamiche (rear winglets), modanature dedicate sui montanti (C-flaps) e uno spoiler sul tetto che integra con orgoglio la marchiatura ABT.

A completare l'opera ci pensano i loghi esterni Cupra in finitura Dark Chrome e un set di cerchi in lega da 19 pollici Mistral in colorazione sport black matt.

Se invece possiedi la versione top di gamma VZ, il kit ti mette a disposizione i cerchi Custom da 19 pollici (sempre nero opaco) che, in abbinamento alle motorizzazioni da 300, 325 e 333 CV o all'impianto frenante Akebono, calzano pneumatici a impronta maggiorata da 245 mm, per darti ancora più grip.

Cupra Formentor: muscoli in bella vista

Il crossover simbolo del brand non poteva essere da meno. Il kit Custom Cupra by ABT dedicato alla Cupra Formentor si ispira apertamente alle linee ribelli e affilate della variante VZ5. Davanti si fa notare per uno splitter specifico e per le cornici dei condotti d'aria frontali che allargano visivamente la vettura.

Lungo le fiancate troviamo modanature inferiori per le portiere studiate appositamente per abbassare la linea di cintura dell'auto, mentre la coda guadagna lo spoiler sul tetto e i C-flap aerodinamici. Anche qui non mancano i loghi Dark Chrome, la scritta ABT e i cerchi Custom da 19 pollici in nero opaco.

Fa eccezione la Formentor VZ5 da 390 CV. Per questa versione specifica il kit include lo spoiler, i C-flap, le cornici anteriori, le modanature laterali e i loghi scuri, ma poggia su enormi cerchi esclusivi VZ5 da 20 pollici in finitura nero lucido. Su questa versione, poi, i due splitter (anteriore e posteriore) non sono inclusi nel pacchetto.

Kit Custom Cupra by ABT per Formentor VZ

Disponibilità e motorizzazioni

La mossa interessante da parte di Cupra è stata quella di non confinare questo livello di personalizzazione stilistica soltanto ai modelli da sparo. Il pacchetto è infatti disponibile per qualsiasi variante di motore in gamma: questo significa che puoi regalare l'estetica estrema delle versioni da pista anche alle motorizzazioni d'accesso da 150 CV (110 kW).

Il kit Custom Cupra by ABT entrerà ufficialmente a listino in UK a partire da luglio 2026. Al momento dell'acquisto potrai decidere se inserirlo direttamente in fase di ordine configurando la vettura nuova, oppure se farlo installare successivamente, sfruttando le officine ufficiali Cupra. L'arrivo del pack è stato confermato anche per l'Italia alla fine dell'estate: restiamo in attesa di conoscere i prezzi.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2026