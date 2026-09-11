Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, la nuova super coupé ha un V8 da 646 CV

Mercedes-AMG ha trapiantato un motore V8 nella CLE per creare una delle sue auto più estreme di sempre. Il risultato è la nuova ed esclusiva Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung che sarà realizzata in soli 30 esemplari. Si tratta del secondo modello della Mercedes-Benz Mythos Series, vetture da collezione prodotte in serie limitata.

Una Mercedes CLE sotto steroidi

La base è quella della Mercedes CLE che viene poi ampiamente modificata per realizzare questo nuovo gioiello. Il lavoro svolto dai tecnici tedeschi è stato davvero a 360 gradi. Per esempio, il telaio è stato aggiornato per migliorare la rigidità e contribuire così a migliorare la dinamica di guida.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

Numerosi componenti di serie sono stati sostituiti da soluzioni sviluppate appositamente per un utilizzo impegnativo su strada e in pista. La carreggiata è stata poi ampliata di 60 mm sia all’anteriore sia al posteriore. Mercedes ha fatto poi ampio utilizzo della fibra di carbonio per elementi come i parafanghi anteriori allargati con prese d’aria integrate, il front apron ridisegnato con grandi aperture di raffreddamento, i side sill panels, il cofano motore con presa d’aria fredda centrale, il tetto e il rear apron di nuova concezione con diffusore.

La nuova e più estrema aerodinamica oltre ad avere un fine funzionale per garantire una migliore dinamica di guida, rende la sportiva molto aggressiva. Il diffusore anteriore può essere regolato manualmente tramite tre viti di regolazione in due posizioni: una per l'utilizzo su strada e una per quello in pista. Nel complesso, alla massima velocità, la sportiva è in grado di generare un carico di 250 kg.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

La sezione anteriore è rifinita in Mojave Silver Magno, mentre la carrozzeria, dal montante B verso il posteriore, è verniciata in Obsidian Black Magno.

Anche l’altezza da terra è stata ottimizzata per migliorare la prestazioni, con la vettura ribassata di 22 mm sull’asse anteriore e di 16 mm su quello posteriore. La nuova Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung adotta cerchi forgiati AMG Performance da 20 pollici. Gli pneumatici misurano 305/30 ZR20 all’anteriore e 335/30 ZR20 al posteriore.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

Riduzione di peso

Per migliorare la prestazioni, Mercedes ha lavorato anche sulla riduzione del peso e non solamente utilizzando la fibra di carbonio. L'abitacolo è stato infatti rivisto per togliere tutto il superfluo.

I sedili posteriori sono stati eliminati, così come gran parte dei materiali fonoassorbenti. Anche diverse dotazioni comfort sono state rimosse e il sistema audio è stato ridotto all’essenziale.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

A bordo trovano posto sedili racing bucket seats ultraleggeri high-end, con marcato supporto laterale, insieme a un roll-over bar che aumenta la rigidità torsionale della carrozzeria e contribuisce positivamente alla dinamica di guida. Completa il tutto i pannelli porta leggeri in fibra di carbonio. La sportiva tedesca pesa 1.895 kg.

Motore V8

Il cuore pulsante è un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare ben 646 CV con una coppia di 845 Nm. Per esaltare il sound del motore, la sportiva utilizza un impianto di scarico dedicato. Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung adotta un cambio automatico AMG a 9 rapporti.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung

Il carattere complessivo del cambio può essere personalizzato tramite AMG DYNAMIC SELECT, che offre diversi programmi di guida con specifiche impostazioni della catena cinematica. Le prestazioni? La velocità massima raggiunge i 310 km/h. Per accelerare da 0 a 100 km/h bastano appena 3,9 secondi, mentre i 200 km/h si raggiungono in 11,4 secondi.

Anche l’assetto è stato messo a punto specificamente per la Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung. La vettura adotta un assetto regolabile a ghiera in acciaio sviluppato congiuntamente da Mercedes AMG e KW automotive. Inoltre, non manca un impianto frenante carboceramico.

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