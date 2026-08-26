Spy: prove tecniche di guida autonoma per la Mercedes-AMG GT 63

Vedere una supercar sfrecciare tra le pieghe del Nürburgring non fa certo notizia. Vedere chi siede al posto di guida tenere le mani staccate dal volante in piena curva, invece, decisamente sì. Ecco cosa nascondono gli ultimi avvistamenti della coupé di Affalterbach.

Mercedes-AMG GT 63: prove di guida autonoma al Nürburgring

Se pensavi che la pista più probante del mondo servisse solo a staccare tempi record sul giro, gli ultimi scatti spia arrivati dalla Germania ti faranno ricredere. Protagonista del test è una Mercedes-AMG GT 63 Coupé all'apparenza classica, ma che nasconde sotto la pelle (e sopra il tetto) un pacchetto di tecnologie per la guida autonoma decisamente inedito per la divisione sportiva di Affalterbach.

Prima di lanciare la vettura in qualsiasi modalità automatizzata, gli ingegneri AMG hanno dedicato parecchio tempo a una scansione maniacale del circuito. La GT 63 ha infatti completato un primo passaggio radente al margine destro della pista, a velocità molto ridotta, per poi ripetere la stessa identica procedura lungo il bordo sinistro. Circa 25 minuti per ciascun lato.

Il motivo di questa andatura apparentemente ''turistica''? Raccogliere una quantità enorme di dati posizionali. Sul tetto del muletto spicca chiaramente un'attrezzatura dedicata alla mappatura ad alta precisione, composta da un mix di sensori Lidar, moduli GPS avanzati e telecamere ad alta definizione. Roba che, com'è facile intuire, non troverai nell'elenco degli optional di serie di una vettura stradale.

Terminata la complessa fase di rilievo topografico, la Mercedes-AMG GT 63 è tornata in pista per iniziare il vero e proprio test dinamico. Osservando da vicino gli scatti del nostro fotografo, si nota il collaudatore regolarmente al volante con tanto di casco indosso, ma con una particolarità fondamentale: le mani non stringono la corona in pelle, restano sospese a pochi millimetri di distanza, pronte a intervenire solo in caso di emergenza.

Mercedes-AMG GT 63: prove di guida autonoma al Nürburgring

A confermare che la vettura stesse muovendosi in totale autonomia c'era anche una telecamera di monitoraggio posizionata dietro al volante. Il driver in carne e ossa, insomma, era presente a bordo esclusivamente come sistema di sicurezza.

Anche il comportamento dinamico della vettura ha confermato la natura del test. Nessuna staccata al limite o traversi coreografici: la GT 63 frenava con largo anticipo rispetto al solito e riapriva il gas con estrema cautela in uscita di curva. L'obiettivo primario di AMG non era certo fare scena o cercare la prestazione pura, ma verificare l'affidabilità degli algoritmi di guida e la precisione nella traiettoria.

Il primo giro in modalità automatizzata è stato completato in poco meno di 20 minuti. Una volta rientrata ai box, i tecnici hanno analizzato la telemetria, apportato le necessarie modifiche al software di gestione e rispedito la coupé a trazione integrale in pista. Il secondo passaggio ha fatto registrare un ritmo più sostenuto, ma ancora abissalmente lontano da quello che un pilota in carne e ossa saprebbe spremere dal V8 di Affalterbach.

Le prove, tuttavia, dimostrano come la ricerca sulla guida autonoma ad alte prestazioni stia muovendo passi concreti: non per sostituire il piacere di guida, ma per spingere sempre più in alto l'asticella della sicurezza e della tecnologia di bordo.

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