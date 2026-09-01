Baby G sempre più vicina: Mercedes prepara la piccola Classe G

Proseguono i test di sviluppo della ''Baby G'', versione più piccola della Mercedes Classe G di cui molto si sta parlando. Sarà prodotta a Kecskemét, in Ungheria e punta ad avvicinare una clientela più giovane. Manterrà inalterato il classico DNA della Classe G, il tutto, però, con dimensioni maggiormente compatte. Su strada arriverà il prossimo anno.

Un nuovo prototipo ancora camuffato della piccola Classe G è stato adesso intercettato durante i test come mostrano le foto spia condivise da wilcoblok all'interno della sua pagina su Instagram. Il fuoristrada appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria ma non è un problema dato che le sue forme sono già molto chiare.

Come sarà la Baby G?

Di questo modello oggi sappiamo già molte cose. Le forme saranno del tutto simili a quella della Classe G. Dimensioni più compatte a parte, ci saranno solo piccole differenze a livello del frontale dove comunque troveremo sempre fari circolari. Guardandola, sarà sempre riconoscibile come un modello della famiglia della Classe G. Il fuoristrada potrà contare su di un telaio a longheroni, anche se poggerà su di una piattaforma nuova. Il tutto per offrire elevate capacita in off-road.

Come aveva raccontato in passato proprio la casa automobilistica, per questo modello sono stati realizzati più componenti unici di quanto si potrebbe immaginare. I motori? Inizialmente si parlava che la Baby G sarebbe stata un modello esclusivamente elettrico. Tuttavia, pare che alla fine il fuoristrada sarà proposto pure con motorizzazioni tradizionali, accontentando così le richieste dei clienti, soprattutto quelli americani.

Non ci son ancora informazioni precise in merito ma pare che possa essere scelto quel nuovo Mild Hybrid che troviamo sotto al cofano, ad esempio, della nuova Mercedes CLA. Ovviamente in tutti i casi ci sarà sempre la trazione integrale. Con il debutto che si avvicina certamente della nuova ''piccola'' Classe G arriveranno maggiori informazioni. Possiamo comunque stare certi che sarà sempre un vero fuoristrada degno di far parte della famiglia della Classe G.

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