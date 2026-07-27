Le prossime elettriche Mercedes-Benz utilizzeranno alluminio riciclato al 75%

Il tema della sostenibilità è parte integrante delle strategie delle case automobilistiche. Sono diversi i modi per perseguire questo obiettivo. Mercedes-Benz ha scelto, in collaborazione con il produttore norvegese Hydro, di decarbonizzare la filiera dell'alluminio in Europa. La casa tedesca diventerà così il primo costruttore europeo a impiegare in produzione di serie l'Hydro CIRCAL, un alluminio riciclato che sarà destinato alla prossima generazione dei grandi modelli elettrici del marchio.

Le novità rispetto a oggi

Il materiale conterrà almeno il 75% di contenuto post-consumo (cioè alluminio recuperato da prodotti già utilizzati e giunti a fine vita, come veicoli rottamati, componenti edili o infrastrutture dismesse). Un significativo passo in avanti rispetto al circa 25% dell'alluminio attualmente utilizzato da Mercedes-Benz. La differenza tra alluminio riciclato e alluminio primario non è di poco conto considerando che produrre alluminio da materia prima vergine richiede un processo elettrolitico estremamente energivoro, mentre il materiale riciclato richiede una frazione di quell'energia per essere rilavorato.

Il passaggio dal 25% al 75% di contenuto riciclato è la parte tecnicamente più complessa dell'operazione. Mercedes-Benz dichiara che anche a questa quota più alta il materiale rispetta i requisiti di prestazione, qualità e sicurezza richiesti dalla produzione in serie, storicamente il principale ostacolo all'uso di metallo riciclato nei componenti strutturali.

L'accordo riguarda anche l'Hydro REDUXA, alluminio primario a basse emissioni prodotto tramite un processo di elettrolisi alimentato da energia rinnovabile. Grazie a questo, la sua impronta di CO2 risulta inferiore di oltre il 70% rispetto alla media globale dell'alluminio primario tradizionale. Questo è un aspetto importante perché il riciclo da solo non basta a risolvere il problema delle emissioni su scala industriale. La domanda di alluminio nel settore automotive cresce più velocemente di quanto il solo materiale riciclato possa coprire, quindi serve comunque produrre nuovo alluminio, ma in modo meno inquinante.

È importante anche precisare che Mercedes-Benz utilizza già oggi l’Hydro REDUXA per componenti selezionati per la produzione di serie. L'annuncio riguarda la prossima generazione dei grandi modelli elettrici del marchio, senza per il momento indicare quali modelli saranno coinvolti.

Il CEO di Hydro, Eivind Kallevik, ha dichiarato che la combinazione di alluminio riciclato e alluminio primario a basse emissioni permette di «accelerare la transizione verso veicoli a minori emissioni costruendo al contempo filiere più resilienti».

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