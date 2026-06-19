Volvo e Sport e Salute: una partnership nel segno della sostenibilità (e c'è il debutto romano di EX60)

La partnership ufficiale siglata a Roma tra Volvo Car Italia e Sport e Salute, la società di Stato incaricata dal Governo di promuovere l'attività fisica e i sani stili di vita nel nostro Paese, parte da mobilità sostenibile, benessere e salute. Accordo che ha preso forma nella cornice dello Stadio dei Marmi al Foro Italico ed è stato sancito da una stretta di mano tra Michele Crisci, Presidente e Managing Director di Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

Partnership con Sport e Salute: ecco cosa prevede l'accordo

L'intesa si traduce nella fornitura di una flotta di 30 vetture Volvo elettriche ed ibride Plug-in, destinate a supportare le esigenze di mobilità della società pubblica. Il parco auto sarà composto dai SUV elettrici EX30 Cross Country ed EX90, affiancati dai modelli Plug-in XC60 e XC90.

Volvo e Sport e Salute

Il sodalizio poggia comunque su una profonda condivisione di valori. Se Volvo mette da sempre la persona, la sicurezza e la qualità della vita come obiettivi principali, Sport e Salute promuove la pratica sportiva e la cultura del benessere.

Il benessere della Persona è l’obiettivo principale della nostra azione non solo per le caratteristiche delle nostre auto, la cui tecnologia è pensata per garantire un’esperienza di alta qualità a chi le utilizza, ma anche per i valori che il nostro marchio esprime. Da sempre cerchiamo di migliorare la qualità della vita delle Persone occupandoci di Sicurezza e di Salvaguardia dell’Ambiente. Inutile sottolineare quanto i nostri valori siano vicini a quelli di Sport e Salute, che fa della promozione del benessere la propria missione.

Così si è espresso Michele Crisci, Presidente e Managing Director di Volvo Car Italia. Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, aggiunge:

Sport e Salute promuove il benessere come pratica quotidiana, accessibile e collettiva; Volvo porta la sua eccellenza in termini di protezione e mobilità sostenibile. Insieme, dimostriamo che la vera bellezza dello sport e dell'innovazione risiede nel migliorare la vita delle persone, rispettando i luoghi e le storie che ci accolgono.

Volvo EX60 e EX60 Cross Country

L'annuncio dell'accordo arriva contestualmente alla premiere capitolina delle nuove Volvo EX60 e EX60 Cross Country, i due nuovi SUV elettrici che integrano le ultime tecnologie che la casa svedese ha sviluppato per le sue BEV.

Volvo EX60

Ricordiamo che Volvo EX60 misura 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Sono tre le versioni con cui il SUV elettrico è proposto sul mercato: P6, P10 e P12. Potenze comprese tra 374 e 680 CV. A seconda del modello scelto, la percorrenza massima varia tra 620 km e 810 km. Prezzi da 64.350 euro.

Volvo EX60 Cross Country si differenzia per un assetto rialzato e per una serie di elementi che strizzano l'occhio al mondo dell'off-road. Sarà disponibile inizialmente con la motorizzazione P10 AWD da 510 CV con un'autonomia di 640 km. Due gli allestimenti: Plus First Edition e Ultra First Edition: I prezzi partono da 71.450 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026