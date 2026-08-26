Svelati i prezzi di nuova Mercedes Classe C: ecco quanto costa

Se stai valutando l'acquisto della nuova Mercedes Classe C Berlina (sigla di progetto W206 Restyling), è arrivato il momento di fare i conti. Il costruttore tedesco ha ufficializzato il listino prezzi per il mercato italiano, confermando un’offerta di motori completamente elettrificata che spazia dalle varianti mild-hybrid diesel e benzina fino alle più potenti ed efficienti plug-in hybrid. Il prezzo di partenza attacca a 51.277 euro per la versione d'ingresso a benzina C 200 in allestimento Advanced con carrozzeria berlina. I prezzi della Classe C Station Wagon sono in media più alti di 1.500 euro circa.

Motorizzazioni: benzina, diesel e l'immancabile plug-in

Tutte le versioni in listino sono abbinate al cambio automatico e adottano propulsori a quattro cilindri da 2.0 litri affiancati da moduli elettrici.

Per quanto riguarda i modelli mild-hybrid a benzina, l'accesso alla gamma è affidato alla C 200 da 177 CV più 23 CV forniti dalla rete a 48V (da 51.277 euro). Un gradino più in alto trovi la C 250 da 218 CV (+23 CV elettrici), proposta a 57.377 euro a trazione posteriore e a 59.817 euro con trazione integrale 4MATIC. Per chi cerca prestazioni superiori c'è la C 300 da 258 CV (+23 CV elettrici), il cui prezzo parte da 63.001 euro.

Se macini molti chilometri al volante e preferisci l'efficienza di un mild-hybrid diesel, la proposta parte dalla C 200d da 163 CV (+23 CV elettrici) a 55.679 euro. Più briosa la C 250d da 200 CV (+23 CV elettrici), disponibile a 57.664 euro a trazione posteriore o a 60.104 euro nella variante C 250d 4MATIC.

La gamma si completa con le versioni plug-in hybrid, dotate di un pacco batterie da 19,53 kWh che garantisce fino a 110 km di autonomia a zero emissioni nel ciclo WLTP. La soglia d'ingresso ibrida ricaricabile è segnata dalla C 300 e (218 CV termici + 136 CV elettrici) a 67.072 euro, disponibile anche con trazione integrale C 300 e 4MATIC a 69.512 euro. Al vertice dell'offerta si posiziona la C 400 e 4MATIC, che porta la potenza del motore termico a 258 CV (sempre abbinato al motore elettrico da 136 CV) per un totale a listino di 74.630 euro.

Mercedes Classe C 2027 SW, 3/4 posteriore

Gli allestimenti e le dotazioni di serie

La nuova Mercedes Classe C articola la propria offerta su quattro livelli di allestimento principale, pensati per soddisfare esigenze diverse di comfort e tecnologia:

Advanced : è la versione d'attacco e include già il doppio schermo MBUX per strumentazione e infotainment, sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare regolabile, ricarica wireless per smartphone, integrazione Apple CarPlay e Android Auto, pacchetto parcheggio con telecamera posteriore, fari LED e sistemi di assistenza alla guida come DISTRONIC e Blind Spot Assist.

Advanced Plus : con un incremento di 1.660 euro aggiunge il Pacchetto Memory per i sedili, il sistema di protezione preventiva Pre-Safe, l'illuminazione ambient più sofisticata, le soglie d'ingresso illuminate come illuminata è la mascherina del radiatore.

Premium : richiede un supplemento di 4.923 euro rispetto alla base e porta in dote i fari ad alta definizione DIGITAL LIGHT , il pacchetto KEYLESS-GO completo con Hands-Free Access, la realtà aumentata per la navigazione MBUX, il pacchetto parcheggio a 360° e i vetri acustici insonorizzanti.

Premium Plus: rappresenta il vertice dell'allestimento con un sovrapprezzo di 9.785 euro,. Arricchisce la vettura con l'Head-up display, i fari DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione, il tetto panoramico scorrevole, l'impianto audio Burmester Surround e il climatizzatore automatico COMFORTMATIC.

I prezzi di listino della nuova Mercedes Classe C Berlina

Di seguito il riepilogo dei prezzi chiavi in mano (comprensivi di IVA e messa su strada, IPT esclusa) per le versioni d'ingresso in allestimento Advanced. I prezzi della station wagon sono più alti di circa 1.500 euro in media, con piccole variazioni secondo il modello e l'allestimento.

Mercedes C 200 Advanced (Benzina Mild-Hybrid, 177+23 CV): 51.277,00 €

Mercedes C 200d Advanced (Diesel Mild-Hybrid, 163+23 CV): 55.679,00 €

Mercedes C 250 Advanced (Benzina Mild-Hybrid, 218+23 CV): 57.377,00 €

Mercedes C 250d Advanced (Diesel Mild-Hybrid, 200+23 CV): 57.664,00 €

Mercedes C 250 4MATIC Advanced (Benzina Mild-Hybrid, 218+23 CV): 59.817,00 €

Mercedes C 250d 4MATIC Advanced (Diesel Mild-Hybrid, 200+23 CV): 60.104,00 €

Mercedes C 300 Advanced (Benzina Mild-Hybrid, 258+23 CV): 63.001,00 €

Mercedes C 300 e plug-in hybrid Advanced (PHEV Benzina, 218+136 CV): 67.072,00 €

Mercedes C 300 e 4MATIC plug-in hybrid Advanced (PHEV Benzina, 218+136 CV): 69.512,00 €

Mercedes C 400 e 4MATIC plug-in hybrid Advanced (PHEV Benzina, 258+136 CV): 74.630,00 €

Ora sta a te valutare quale sia la combinazione tra motore, trazione e accessori più adatta ai tuoi viaggi di tutti i giorni.

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