Mercedes-AMG CLA 45 velocissima, giro record al Nürburgring

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 ha fatto da poco il suo debutto ufficiale ed è già protagonista di un record al Nürburgring. Con un tempo di 7:32.070, la berlina sportiva a quattro porte ha conquistato il titolo di vettura più veloce del suo segmento.

Alla guida dell'auto il pilota Kevin Berger che ha utilizzato la modalità Race che è disponibile con il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS opzionale. Si tratta di una modalità di guida specifica per l'utilizzo in pista.

La vettura che ha ottenuto il giro record era completamente di serie ed era equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS. Con questo record, Mercedes ha voluto dimostrare le grandi potenzialità dell sua berlina sportiva equipaggiata con un sofisticato powertrain caratterizzato dalla presenza di 3 motori a flusso assiale.

Mercedes-AMG CLA 45

Tanta potenza e un'aerodinamica attiva per essere velocissima

Mercedes-AMG CLA 45 può contare su 680 CV e 1.759 Nm di coppia e può raggiungere i 250 km/h di velocità massima, oppure i 270 km/h con il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS, quello presente nell'esemplare che ha ottenuto il record. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 94 kWh.

Per garantire che la batteria sia in grado di offrire le massime prestazioni, anche in caso di utilizzo gravoso in pista della vettura, Mercedes ha sviluppato un sistema di raffreddamento molto sofisticato.

Un fattore chiave alla base del giro record è stato il Predictive Performance Manager (PPM). Il sistema analizza il layout del circuito e ottimizza l’impiego dell’energia in base alla topografia della pista e alla situazione di guida corrente. Di conseguenza, la potenza disponibile viene erogata esattamente dove ha il maggiore impatto sul tempo sul giro.

La berlina sportiva di Mercedes può contare anche su di una sofisticata aerodinamica attiva. Uno spoiler posteriore attivo ottimizza il bilanciamento aerodinamico, migliorando sia la dinamica sia l’efficienza. A seconda del programma di guida selezionato, lo spoiler assume diverse inclinazioni per massimizzare la stabilità oppure ridurre la resistenza aerodinamica e quindi migliorare l’autonomia in funzione delle condizioni di marcia.

Per poter essere così efficace in pista, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 ha beneficiato anche dell’assetto sportivo AMG RIDE CONTROL con molle in acciaio e ammortizzazione adattiva regolabile su tre livelli. I conducenti possono scegliere tra tre impostazioni dell’assetto: “Comfort”, “Sport” e “AMGFORCE S+”, con uno spettro distintivo che spazia dalla guida orientata al comfort alla massima performance.

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