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Mercedes GLC restyling, nuove foto spia: cosa cambia sul SUV

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3 ore fa - Mercedes GLC restyling, nuovi dettagli dalle foto spia al Nürburgring

Il facelift della Mercedes GLC è sempre più vicino
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La Mercedes GLC è uno dei modelli più importanti per la casa tedesca, un vero best seller. Per il SUV si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. Ovviamente stiamo parlando del modello endotermico e non dell'elettrica di nuova generazione. I test del facelift stanno andando avanti e nuove foto spia di un prototipo sono state condivise sui social da wilcoblok. Il prototipo è stato intercettato al Nürburgring, circuito utilizzato da Mercedes per mettere a punto le sue vetture e non solamente quelle più sportive.

Cosa cambia sulla Mercedes GLC restyling

Il SUV protagonista delle foto spia appare ancora camuffato con le pellicole che coprono la parte anteriore, cioè dove Mercedes concentrerà le principali novità estetiche. Il facelift introdurrà nuovi fari con la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica. Ritocchi arriveranno pure per la calandra e il paraurti. Al posteriore ci si attende qualche piccola modifica al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Le novità del restyling saranno disponibili pure per la variante Coupé della GLC.

 
 
 
 
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Per quanto riguarda, invece, l'abitacolo, le foto spia non permettono di vedere gli interni. Tuttavia, possiamo aspettarci l'introduzione dell'ultima versione del sistema MBUX in modo da consentire l'accesso ai più recenti sistemi digitali che la casa della stella ha realizzato. Non dovrebbero poi mancare nuove finiture e colori per l'abitacolo, così come ulteriori tinte per la carrozzeria come spesso accade quando debutta un restyling.

Motori

Trattandosi di un facelift non dovrebbero arrivare grandi rivoluzioni per quanto riguarda i motori. Dunque, sotto al cofano troveremo ancora motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in ottimizzate per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Non dovrebbero mancare con il restyling anche le più sportive versioni AMG. Il debutto si avvicina e quindi non rimane che attendere novità sul debutto del restyling della Mercedes GLC.

Foto spia: wilcoblok

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Listino Mercedes-Benz GLC
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLC 200d 4Matic Advanced 163 / 12062.395 €
GLC 200d 4Matic Advanced Plus 163 / 12064.340 €
GLC 200 4Matic Advanced 204 / 15065.335 €
GLC 220d 4Matic Advanced 197 / 14566.860 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced 163 / 12067.263 €
GLC 200 4Matic Advanced Plus 204 / 15067.280 €
GLC 220d 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.805 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Advanced Plus 163 / 12069.208 €
GLC 200 4Matic AMG Line Advanced 204 / 15070.203 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14571.728 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Premium 163 / 12072.047 €
GLC 200 4Matic AMG Line Advanced Plus 204 / 15072.148 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.673 €
GLC 200 4Matic AMG Line Premium 204 / 15074.987 €
GLC 200d 4Matic AMG Line Premium Plus 163 / 12076.294 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Premium 197 / 14576.512 €
GLC 300 4Matic AMG Line Advanced 258 / 19077.768 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15077.958 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced 269 / 19879.207 €
GLC 200 4Matic AMG Line Premium Plus 204 / 15079.234 €
GLC 300 4Matic AMG Line Advanced Plus 258 / 19079.713 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15079.903 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14580.642 €
GLC 220d 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.759 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 252 / 18580.764 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Advanced Plus 269 / 19881.152 €
GLC 300 4Matic AMG Line Premium 258 / 19082.552 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14582.587 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 252 / 18582.709 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15082.826 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Premium 269 / 19883.991 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15084.771 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14585.510 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 252 / 18585.632 €
GLC 300 4Matic AMG Line Premium Plus 258 / 19086.799 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14587.455 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 252 / 18587.577 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium1 204 / 15087.598 €
GLC 300d 4Matic AMG Line Premium Plus 269 / 19888.238 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced 367 / 27089.547 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14590.282 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 252 / 18590.404 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Advanced Plus 367 / 27091.492 €
GLC 300e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15091.845 €
GLC AMG 43 4Matic Premium 421 / 31092.419 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Premium 367 / 27094.331 €
GLC 300de 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14594.529 €
GLC 400e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 252 / 18594.651 €
GLC AMG 43 4Matic Premium Plus 421 / 31097.234 €
GLC 450d 4Matic AMG Line Premium Plus 367 / 27098.578 €
GLC AMG 43 4Matic Premium Plus Extra 421 / 310100.807 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium 476 / 350126.396 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus 476 / 350131.297 €
GLC AMG 63S e Performance 4Matic Premium Plus Extra 476 / 350131.508 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLC visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLC
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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