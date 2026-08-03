Mercedes GLC restyling, nuove foto spia: cosa cambia sul SUV

La Mercedes GLC è uno dei modelli più importanti per la casa tedesca, un vero best seller. Per il SUV si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. Ovviamente stiamo parlando del modello endotermico e non dell'elettrica di nuova generazione. I test del facelift stanno andando avanti e nuove foto spia di un prototipo sono state condivise sui social da wilcoblok. Il prototipo è stato intercettato al Nürburgring, circuito utilizzato da Mercedes per mettere a punto le sue vetture e non solamente quelle più sportive.

Cosa cambia sulla Mercedes GLC restyling

Il SUV protagonista delle foto spia appare ancora camuffato con le pellicole che coprono la parte anteriore, cioè dove Mercedes concentrerà le principali novità estetiche. Il facelift introdurrà nuovi fari con la firma luminosa a stella che oggi troviamo su tutti i più recenti modelli della casa automobilistica. Ritocchi arriveranno pure per la calandra e il paraurti. Al posteriore ci si attende qualche piccola modifica al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Le novità del restyling saranno disponibili pure per la variante Coupé della GLC.

Per quanto riguarda, invece, l'abitacolo, le foto spia non permettono di vedere gli interni. Tuttavia, possiamo aspettarci l'introduzione dell'ultima versione del sistema MBUX in modo da consentire l'accesso ai più recenti sistemi digitali che la casa della stella ha realizzato. Non dovrebbero poi mancare nuove finiture e colori per l'abitacolo, così come ulteriori tinte per la carrozzeria come spesso accade quando debutta un restyling.

Motori

Trattandosi di un facelift non dovrebbero arrivare grandi rivoluzioni per quanto riguarda i motori. Dunque, sotto al cofano troveremo ancora motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in ottimizzate per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Non dovrebbero mancare con il restyling anche le più sportive versioni AMG. Il debutto si avvicina e quindi non rimane che attendere novità sul debutto del restyling della Mercedes GLC.

Foto spia: wilcoblok

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