Mercedes GLA, vuoi il Superscreen da 1.160 euro? Te ne servono più di 4.000

Mercedes ha da poco presentato la nuova GLA elettrica e ibrida. Tra le caratteristiche di questo modello c’è l’abitacolo dominato da una parete di schermi che si estende da un lato all'altro della plancia. Quello che sembra un unico display continuo è in realtà composto da tre schermi separati, racchiusi dietro un unico pannello di vetro. Il quadro strumenti digitale e il touchscreen centrale sono di serie, mentre il terzo schermo (quello riservato al passeggero) è un optional chiamato Superscreen. Un optional che, per averlo, non basta pagare il prezzo (1.190 euro) del singolo componente.

Cosa offre il terzo schermo

L'OLED front passenger display, questo il nome tecnico completo, è un pannello da 14'' dedicato esclusivamente al passeggero anteriore, con risoluzione di 2.504 x 1.260 pixel. Da questa postazione personale si possono guardare video, usare app di lavoro o giocare, con audio instradato tramite cuffie Bluetooth o gli altoparlanti del Sound System. Una fotocamera dedicata assicura una funzione privacy: se durante la marcia il conducente rivolge lo sguardo verso il display del passeggero per più di due secondi circa, la visualizzazione dei contenuti si interrompe automaticamente, per riprendere non appena lo sguardo torna verso la strada. Quando si viaggia senza passeggero anteriore, lo schermo può mostrare diversi sfondi decorativi invece di restare inutilizzato.

Il prezzo “nascosto” del Superscreen

Sul configuratore italiano, il Superscreen è di listino a 1.190 euro, ma non è disponibile su ogni allestimento. Il display richiede come minimo il pacchetto Advanced Plus, che da solo costa 4.740 euro rispetto alla base Executive. A questo si aggiunge il Mercedes-Benz Connect Package triennale, obbligatorio, da 232 euro.

Sommando i tre importi, il costo reale per avere il Superscreen partendo dall'allestimento base sale a 6.162 euro, oltre cinque volte il prezzo del solo display. L'allestimento Advanced Plus include comunque diversi contenuti interessanti e utili (maniglie a scomparsa, sedili riscaldati, regolazione lombare a quattro vie, illuminazione ambientale e ricarica wireless dello smartphone), ma il risultato resta quantomeno curioso per chi desidera solo il terzo schermo. Chi lascia l'opzione non selezionata si ritrova comunque un pannello nero lucido, illuminato da decine di stelle a tre punte Mercedes.

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