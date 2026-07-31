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Mercedes GLA, vuoi il Superscreen da 1.160 euro? Te ne servono più di 4.000

Avatar di Daniele Di Geronimo,

33 minuti fa - Per avere il terzo schermo bisogna acquistare due pacchetti aggiuntivi.

Sul configuratore tedesco della GLA, il Superscreen da 1.160 euro obbliga all'acquisto di altri due pacchetti extra.
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Mercedes ha da poco presentato la nuova GLA elettrica e ibrida. Tra le caratteristiche di questo modello c’è l’abitacolo dominato da una parete di schermi che si estende da un lato all'altro della plancia. Quello che sembra un unico display continuo è in realtà composto da tre schermi separati, racchiusi dietro un unico pannello di vetro. Il quadro strumenti digitale e il touchscreen centrale sono di serie, mentre il terzo schermo (quello riservato al passeggero) è un optional chiamato Superscreen. Un optional che, per averlo, non basta pagare il prezzo (1.190 euro) del singolo componente.

Cosa offre il terzo schermo

L'OLED front passenger display, questo il nome tecnico completo, è un pannello da 14'' dedicato esclusivamente al passeggero anteriore, con risoluzione di 2.504 x 1.260 pixel. Da questa postazione personale si possono guardare video, usare app di lavoro o giocare, con audio instradato tramite cuffie Bluetooth o gli altoparlanti del Sound System. Una fotocamera dedicata assicura una funzione privacy: se durante la marcia il conducente rivolge lo sguardo verso il display del passeggero per più di due secondi circa, la visualizzazione dei contenuti si interrompe automaticamente, per riprendere non appena lo sguardo torna verso la strada. Quando si viaggia senza passeggero anteriore, lo schermo può mostrare diversi sfondi decorativi invece di restare inutilizzato.

Il prezzo “nascosto” del Superscreen

Sul configuratore italiano, il Superscreen è di listino a 1.190 euro, ma non è disponibile su ogni allestimento. Il display richiede come minimo il pacchetto Advanced Plus, che da solo costa 4.740 euro rispetto alla base Executive. A questo si aggiunge il Mercedes-Benz Connect Package triennale, obbligatorio, da 232 euro.

Sommando i tre importi, il costo reale per avere il Superscreen partendo dall'allestimento base sale a 6.162 euro, oltre cinque volte il prezzo del solo display. L'allestimento Advanced Plus include comunque diversi contenuti interessanti e utili (maniglie a scomparsa, sedili riscaldati, regolazione lombare a quattro vie, illuminazione ambientale e ricarica wireless dello smartphone), ma il risultato resta quantomeno curioso per chi desidera solo il terzo schermo. Chi lascia l'opzione non selezionata si ritrova comunque un pannello nero lucido, illuminato da decine di stelle a tre punte Mercedes.

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Listino Mercedes-Benz GLA
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLA 180 Executive 136 / 10042.794 €
GLA 180 d Executive 116 / 8543.953 €
GLA 180 Advanced 136 / 10044.484 €
GLA 180 d Advanced 116 / 8545.643 €
GLA 200 d Executive 150 / 11045.661 €
GLA 180 Progressive Advanced 136 / 10046.058 €
GLA 200 Executive 163 / 12047.125 €
GLA 180 d Progressive Advanced 116 / 8547.217 €
GLA 200 d Advanced 150 / 11047.351 €
GLA 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10047.473 €
GLA 200 d 4Matic Executive 150 / 11047.930 €
GLA 180 d Progressive Advanced Plus 116 / 8548.632 €
GLA 200 Advanced 163 / 12048.815 €
GLA 200 d Progressive Advanced 150 / 11048.925 €
GLA 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10049.462 €
GLA 200 d 4Matic Advanced 150 / 11049.620 €
GLA 200 d Progressive Advanced Plus 150 / 11050.340 €
GLA 200 Progressive Advanced 163 / 12050.389 €
GLA 180 d AMG Line Advanced Plus 116 / 8550.621 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced 150 / 11051.194 €
GLA 180 AMG Line Premium 136 / 10051.359 €
GLA 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12051.804 €
GLA 200 d AMG Line Advanced Plus 150 / 11052.329 €
GLA 180 d AMG Line Premium 116 / 8552.518 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus 150 / 11052.609 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Executive 163 / 12053.225 €
GLA 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12053.793 €
GLA 200 d AMG Line Premium 150 / 11054.226 €
GLA 220 d 4Matic Executive 190 / 14054.445 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 150 / 11054.598 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Advanced 163 / 12054.915 €
GLA 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10055.434 €
GLA 200 AMG Line Premium 163 / 12055.690 €
GLA 220 d 4Matic Advanced 190 / 14056.135 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16556.141 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced 163 / 12056.489 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium 150 / 11056.495 €
GLA 180 d AMG Line Premium Plus 116 / 8556.593 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16557.557 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced 190 / 14057.709 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus 163 / 12057.904 €
GLA 200 d AMG Line Premium Plus 150 / 11058.301 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus 190 / 14059.124 €
GLA 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16559.545 €
GLA 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12059.765 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.344 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus 150 / 11060.570 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 190 / 14061.113 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16561.442 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 163 / 12062.241 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium 190 / 14063.010 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16565.517 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22566.157 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12066.316 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 190 / 14067.085 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium 306 / 22568.055 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22572.129 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium 421 / 31082.004 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium Plus 421 / 31086.079 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLA visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLA
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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