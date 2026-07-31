Mercedes GLA, vuoi il Superscreen da 1.160 euro? Te ne servono più di 4.000

Mercedes ha da poco presentato la nuova GLA elettrica e ibrida. Tra le caratteristiche di questo modello c’è l’abitacolo dominato da una parete di schermi che si estende da un lato all'altro della plancia. Quello che sembra un unico display continuo è in realtà composto da tre schermi separati, racchiusi dietro un unico pannello di vetro. Il quadro strumenti digitale e il touchscreen centrale sono di serie, mentre il terzo schermo (quello riservato al passeggero) è un optional chiamato Superscreen. Un optional che, per averlo, non basta pagare il prezzo (1.190 euro) del singolo componente.
Cosa offre il terzo schermo
L'OLED front passenger display, questo il nome tecnico completo, è un pannello da 14'' dedicato esclusivamente al passeggero anteriore, con risoluzione di 2.504 x 1.260 pixel. Da questa postazione personale si possono guardare video, usare app di lavoro o giocare, con audio instradato tramite cuffie Bluetooth o gli altoparlanti del Sound System. Una fotocamera dedicata assicura una funzione privacy: se durante la marcia il conducente rivolge lo sguardo verso il display del passeggero per più di due secondi circa, la visualizzazione dei contenuti si interrompe automaticamente, per riprendere non appena lo sguardo torna verso la strada. Quando si viaggia senza passeggero anteriore, lo schermo può mostrare diversi sfondi decorativi invece di restare inutilizzato.
Il prezzo “nascosto” del Superscreen
Sul configuratore italiano, il Superscreen è di listino a 1.190 euro, ma non è disponibile su ogni allestimento. Il display richiede come minimo il pacchetto Advanced Plus, che da solo costa 4.740 euro rispetto alla base Executive. A questo si aggiunge il Mercedes-Benz Connect Package triennale, obbligatorio, da 232 euro.
Sommando i tre importi, il costo reale per avere il Superscreen partendo dall'allestimento base sale a 6.162 euro, oltre cinque volte il prezzo del solo display. L'allestimento Advanced Plus include comunque diversi contenuti interessanti e utili (maniglie a scomparsa, sedili riscaldati, regolazione lombare a quattro vie, illuminazione ambientale e ricarica wireless dello smartphone), ma il risultato resta quantomeno curioso per chi desidera solo il terzo schermo. Chi lascia l'opzione non selezionata si ritrova comunque un pannello nero lucido, illuminato da decine di stelle a tre punte Mercedes.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|GLA 180 Executive
|136 / 100
|42.794 €
|GLA 180 d Executive
|116 / 85
|43.953 €
|GLA 180 Advanced
|136 / 100
|44.484 €
|GLA 180 d Advanced
|116 / 85
|45.643 €
|GLA 200 d Executive
|150 / 110
|45.661 €
|GLA 180 Progressive Advanced
|136 / 100
|46.058 €
|GLA 200 Executive
|163 / 120
|47.125 €
|GLA 180 d Progressive Advanced
|116 / 85
|47.217 €
|GLA 200 d Advanced
|150 / 110
|47.351 €
|GLA 180 Progressive Advanced Plus
|136 / 100
|47.473 €
|GLA 200 d 4Matic Executive
|150 / 110
|47.930 €
|GLA 180 d Progressive Advanced Plus
|116 / 85
|48.632 €
|GLA 200 Advanced
|163 / 120
|48.815 €
|GLA 200 d Progressive Advanced
|150 / 110
|48.925 €
|GLA 180 AMG Line Advanced Plus
|136 / 100
|49.462 €
|GLA 200 d 4Matic Advanced
|150 / 110
|49.620 €
|GLA 200 d Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|50.340 €
|GLA 200 Progressive Advanced
|163 / 120
|50.389 €
|GLA 180 d AMG Line Advanced Plus
|116 / 85
|50.621 €
|GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced
|150 / 110
|51.194 €
|GLA 180 AMG Line Premium
|136 / 100
|51.359 €
|GLA 200 Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|51.804 €
|GLA 200 d AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|52.329 €
|GLA 180 d AMG Line Premium
|116 / 85
|52.518 €
|GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|52.609 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Executive
|163 / 120
|53.225 €
|GLA 200 AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|53.793 €
|GLA 200 d AMG Line Premium
|150 / 110
|54.226 €
|GLA 220 d 4Matic Executive
|190 / 140
|54.445 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|54.598 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Advanced
|163 / 120
|54.915 €
|GLA 180 AMG Line Premium Plus
|136 / 100
|55.434 €
|GLA 200 AMG Line Premium
|163 / 120
|55.690 €
|GLA 220 d 4Matic Advanced
|190 / 140
|56.135 €
|GLA 250 4Matic Progressive Advanced
|224 / 165
|56.141 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced
|163 / 120
|56.489 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium
|150 / 110
|56.495 €
|GLA 180 d AMG Line Premium Plus
|116 / 85
|56.593 €
|GLA 250 4Matic Progressive Advanced Plus
|224 / 165
|57.557 €
|GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced
|190 / 140
|57.709 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|57.904 €
|GLA 200 d AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|58.301 €
|GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus
|190 / 140
|59.124 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Advanced Plus
|224 / 165
|59.545 €
|GLA 200 AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|59.765 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|60.344 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|60.570 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|190 / 140
|61.113 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Premium
|224 / 165
|61.442 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|163 / 120
|62.241 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium
|190 / 140
|63.010 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Premium Plus
|224 / 165
|65.517 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus
|306 / 225
|66.157 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|66.316 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|190 / 140
|67.085 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium
|306 / 225
|68.055 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus
|306 / 225
|72.129 €
|GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium
|421 / 310
|82.004 €
|GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium Plus
|421 / 310
|86.079 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLA visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLA
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.