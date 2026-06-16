Mercedes-AMG guarda al futuro fra elettriche, motori V8 e crescita globale

La divisione sportiva della Stella punta a 200.000 vendite entro il 2030 con oltre 27 nuovi modelli e una gamma ampliata. BMW M è avvisata...

Mercedes e la sua divisione sportiva AMG (guarda la homepage di Mercedes Italia) hanno definito un ambizioso piano di sviluppo con l'obiettivo di avvicinare le performance commerciali degli eterni rivali di BMW M.

Crescita e obiettivi globali

Nel 2024 il marchio di Affalterbach ha registrato 145.000 esemplari venduti a livello globale, mentre il concorrente bavarese ha superato quota 213.000 veicoli. Il traguardo fissato è raggiungere 200.000 vendite all'anno entro il 2030, sostenendo la crescita attraverso il lancio di 27 nuovi modelli nei prossimi tre anni.

Mercedes-AMG: 27 nuovi modelli da oggi al 2030 comprese le elettriche come la GT4 Coupé

La strategia annunciata agli investitori

Nel corso di una presentazione a Los Angeles, l'amministratore delegato Michael Schiebe ha confermato la direzione intrapresa dal marchio: ''Il nostro obiettivo è senza dubbio la crescita. Abbiamo preso moltissime decisioni. Tutti i prodotti sono ora in fase di sviluppo e non vi resta che rimanere sintonizzati perché nei prossimi 36 mesi lanceremo più di 27 modelli solo per Mercedes-AMG.''

Mercedes-AMG: in arrivo anche supercar con motori V8 sovralimentati

Elettrificazione e nuovi propulsori

Tra le novità più recenti spicca la Mercedes-AMG GT 4 porte elettrica, (guarda la supercar BEV di Mercedes-AMG) equipaggiata con tre motori a flusso assiale e una potenza massima di 1.169 CV. Dopo questo modello arriverà anche un SUV a batteria.

Parallelamente, AMG sta investendo su una nuova generazione di motori termici, a partire dal V8 biturbo da 4,0 litri con albero a gomiti piatto. Secondo le indiscrezioni, la CLE 63 Mythos potrebbe essere la prima a riceverlo, seguita dalla futura Mercedes-AMG GT Black Series e dalla variante GT3 da competizione. Inoltre, secondo Auto News, è in sviluppo anche un nuovo sei cilindri (leggi la notizia su Automotive News).

Mercedes-AMG: obiettivo 200.000 veicoli nel 2030 per contrastare i rivali di BMW M

Focus sui mercati strategici

Il piano di espansione del marchio guarda soprattutto agli Stati Uniti, area che rappresenta già oltre un terzo delle vendite globali. Tuttavia, Mercedes-AMG intende rafforzare la propria presenza anche in Europa, Asia e Medio Oriente, con una gamma più ampia e diversificata per sostenere gli obiettivi di crescita nel lungo periodo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2026