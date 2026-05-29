Nuove Mercedes GLE e GLS 2026, ordini aperti in Italia: versioni e prezzi

Al via la commercializzazione italiana delle Mercedes GLE e GLS restyling. La gamma propone allestimenti Advanced, Advanced Plus e Premium

All'inizio di aprile, Mercedes aveva annunciato i restyling di Mercedes GLE (anche Coupé) e di Mercedes GLS. Restyling di sostanza che oltre a ritocchi al look, introducevano novità di motore e soprattutto un importante aggiornamento di tecnologia con l'ultima generazione del sistema MBUX. Adesso, questi modelli sono arrivati in Italia e sono ordinabili. Con l'apertura della commercializzazione, la casa automobilistica ha comunicato anche gli allestimenti ed i prezzi.

Mercedes GLE e GLS restyling

Piccoli ritocchi per la GLE con il paraurti anteriore rivisitato e fari con la nuova firma luminosa a doppia stella. Al centro, troviamo la Stella in una cornice cromata e in alcuni mercati è disponibile anche illuminata. Al posteriore troviamo invece gruppi ottici dal nuovo disegno e con una nuova grafica che richiama sempre il motivo a stella. Affinamenti simili anche per la GLS con un frontale aggiornato per dare maggiore importanza al SUV. Davanti, la griglia è stata ridisegnata e adesso è pure leggermente più grande.

Mercedes GLE

Ma se il look è stato oggetto solo di alcuni ritocchi, GLE e GLS hanno ottenuto un consistente upgrade lato tecnologia. Arriva il nuovo sistema operativo MB.OS che permette di disporre di tutte le ultime soluzioni digitali sviluppate dalla casa della stella. Di serie poi c'è l'MBUX Superscreen. La plancia è quindi dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo 3 schermi da 12,3 pollici. I nuovi modelli possono inoltre contare su tutti gli ultimi sistemi ADAS che Mercedes ha sviluppato per le sue vetture.

La gamma della nuova Mercedes GLE include solamente motorizzazioni elettrificate. C'è anche il diesel.

GLE 350d 4MATIC : diesel 6 cilindri in linea (mild hybrid) - 286 CV, 650 Nm

: diesel 6 cilindri in linea (mild hybrid) - 286 CV, 650 Nm GLE 450d 4MATIC : diesel 6 cilindri in linea (mild hybrid) - 367 CV, 750 Nm

: diesel 6 cilindri in linea (mild hybrid) - 367 CV, 750 Nm GLE 450 4MATIC : benzina 6 cilindri (mild hybrid) - 381 CV, 560 Nm

: benzina 6 cilindri (mild hybrid) - 381 CV, 560 Nm GLE 450e 4MATIC: Plug‑in - 326 CV (benzina) + 136 CV (elettrico) - 540 Nm + 480 Nm

Anche per la GLS sono disponibili solamente versioni elettrificate. C'è la GLS 450 4MATIC con un 6 cilindri di 3 litri con una potenza di 381 CV e 560 Nm di coppia. Per chi cerca il diesel, in gamma è presente la GLS 450d 4MATIC con motore 6 cilindri di 3 litri da 367 CV e 750 Nm di coppia. Infine, sempre a gasolio, abbiamo la versione GLS 350d 4MATIC con motore 6 cilindri di 3 litri da 313 CV e 650 Nm di coppia.

Mercedes GLS

Allestimenti e prezzi

La gamma è inoltre proposta in tre differenti allestimenti: ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM. I prezzi? I modelli sono ora disponibili per l’ordine con prezzi a partire da 89.714 euro per la GLE SUV, da 98.015 euro per la GLE Coupé e da 115.323 euro per la nuova GLS.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026