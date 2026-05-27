Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica, svelati i prezzi della supercar da 1.169 CV

Mercedes-AMG GT Coupé4 rappresenta il meglio della tecnologia che la casa automobilistica tedesca è stata in grado di sviluppare per le sue auto elettriche. La nuova sportiva, progettata a partire da un foglio bianco, poggia sulla piattaforma AMG.EA e può contare sui motori elettrici a flusso assiale sviluppati da YASA. Unità che sono più piccole e leggere e che contestualmente offrono prestazioni superiori. Insomma, il massimo per una sportiva. A distanza di circa una settimana dalla presentazione, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 ha fatto capolino all'interno del configuratore italiano e quindi possiamo scoprire i prezzi.

Due versioni e prestazioni sempre al top

Per la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 è stato sviluppato un powertrain composto da tre motori elettrici: due dietro e uno davanti che si attiva solo quando serve tutta la potenza o maggiore trazione. La sportiva elettrica è proposta in due varianti. Nella Mercedes AMG GT 55 Coupé4 4MATIC+ si potrà contare su 816 CV. Invece, nella più performante Mercedes-AMG GT 63 Coupé4 4MATIC+ la potenza sale addirittura a ben 1.169 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, raggiungere i 200 km/h in 6,4 secondi e arrivare a 300 km/h con Driver's Package.

Mercedes-AMG GT Coupé4, configuratore

Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 106 kWh in grado di offrire una percorrenza 596-696 km WLTP. In corrente continua, grazie all'architettura a 800 V, sarà possibile ricaricare fino a una potenza di picco pari a 600 kW.

Prezzi

Quanto costa la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4? Per la Mercedes AMG GT 55 Coupé4 4MATIC+ servono almeno 155.183 euro, mentre per la Mercedes-AMG GT 63 Coupé4 4MATIC+ ben 204.573 euro. Ovviamente, la casa automobilistica mette a disposizione molteplici pacchetti che permettono di personalizzare la sua nuova sportiva elettrica. In questo modo, però, il prezzo può salire davvero alle stelle.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026