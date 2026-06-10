Mercedes GLC elettrica, cresce la gamma: arrivano le nuove 250 e 300 4MATIC. Ecco i prezzi

La Mercedes GLC 250 offre 354 CV e fino a 650 km di autonomia, mentre la GLC 300 4MATIC porta in dote la trazione integrale e 421 CV

Con la nuova Mercedes GLC elettrica, la casa della stella ha introdotto diverse innovazioni che ha sviluppato per la sua nuova generazione di auto elettriche. Il nuovo SUV che abbiamo già avuto modo di provare era stato lanciato solamente nella versione GLC 400 4MATIC con doppio motore e ben 490 CV e 800 Nm di coppia. 210 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. C'è poi una batteria da 94 kWh per un'autonomia di 713 WLTP. Il prezzo? A partire da 73.314 euro.

Adesso, la gamma del SUV elettrico cresce con l'introduzione delle nuove versioni GLC 250 e GLC 300 4MATIC. Entrambe le nuove varianti hanno già fatto il loro debutto all'interno del configuratore italiano.

Mercedes GLC

La gamma della Mercedes GLC elettrica cresce

Partiamo dalla GLC 250 che può contare su di un singolo motore elettrico da 354 CV e 800 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. C'è poi una batteria da 85 kWh che permette al SUV di poter disporre di un'autonomia fino a 650 km WLTP. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare fino a una potenza massima di 320 kW. In corrente alternata, invece, fino a 11 kW o 22 kW con il caricatore opzionale.

C'è poi la nuova GLC 300 4MATIC. In questo caso troviamo un powertrain dotato di 2 motori elettrici e quindi c'è la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 421 CV con 800 Nm di coppia. Le prestazioni? Velocità massima di 210 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La batteria è sempre da 85 kWh ma in questo caso l'autonomia WTP scende a 616 km. Le prestazioni in ricarica non cambiano e cioè fino a 320 kW di picco in corrente continua.

Mercedes GLC

Per il resto, anche queste due versioni possono disporre delle soluzioni raffinate del modello top di gamma come le sospensioni AIRMATIC, l'asse posteriore sterzante e l'MBUX Hyperscreen con il nuovo sistema operativo MB.OS dotato dell'integrazione con l'intelligenza artificiale.

Prezzi

Stando al configuratore italiano, la Mercedes GLC 250 parte da 64.436 euro, mentre la Mercedes GLC 400 4MATIC da 67.921 euro. Il prezzo può ovviamente salire di molto aggiungendo i molti accessori che il costruttore offre per il suo SUV elettrico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026