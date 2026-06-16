Nuove Mercedes-AMG GLE e GLS 63: il V8 biturbo è ancora protagonista

Il V8 è qui per restare. Sembrava che per questa motorizzazione in casa Mercedes non ci potesse essere un futuro. Invece, dopo aver ascoltato i clienti, la casa tedesca ha deciso diversamente. Arrivano così le nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+, entrambe equipaggiate con un possente motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata. A meno di tre mesi dalla presentazione dei restyling di GLE e GLS, debuttano le nuove versioni più estreme che combinano potenza, prestazioni e lusso in un modo che solo Mercedes-AMG sa fare. Informazioni sui prezzi ancora non ci sono.

Mercedes GLE

Un nuovo motore V8 biturbo

Partiamo dal cuore pulsante dei nuovi modelli AMG. Sotto al cofano c'è il nuovo motore Mercedes M177 EVO, un V8 biturbo da 4 litri. La dicitura EVO non è un caso perché si tratta di una profonda evoluzione del V8 precedente che può contare, tra le altre cose, sull'albero motore piatto, su nuovi turbocompressori, su di un nuovo sistema di iniezione e su altri miglioramenti. Tale unità aveva fatto il suo debutto sulla rinnovata Classe S. Numeri alla mano, il nuovo V8 è in grado di erogare 612 CV con 850 Nm di coppia a cui si aggiungono i 23 CV e 205 Nm di coppia del sistema Mild Hybrid. Motore è che è abbinato al cambio AMG Speedshift a nove rapporti e alla trazione integrale 4Matic+ con distribuzione completamente variabile della coppia.

Mercedes GLS

Le prestazioni? Tanta potenza significa accelerazioni brucianti. Infatti, la nuova Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. Per la più grande GLS, il tempo aumenta a 4,2 secondi. Per entrambi i modelli, la velocità massima è ''limitata'' a 280 km/h.

Oltre ad adottare il nuovo V8, questi modelli possono contare sulle sospensioni pneumatiche Ride Control+ che permettono di variare altezza e taratura dell’assetto in base alla modalità di guida che è stata selezionata. Nelle modalità Sport, Sport+ e Comfort, l'altezza da terra si abbassa di 10 mm, mentre in quella Trail specifica per l'utilizzo in off-road, l'altezza da terra aumenta di 55 mm. Insieme alle sospensioni pneumatiche, i SUV possono contare sul sistema AMG Active Ride Control, progettato per ridurre il rollio.

Mercedes GLS

Look più aggressivo

Trattandosi di modelli AMG, si riconoscono per un body kit specifico che rende il look più aggressivo. Rispetto ai modelli ''standard'', la GLE presenta una griglia anteriore nera e prese d'aria ridisegnate, mentre la GLS mantiene una griglia cromata leggermente più tradizionale. Entrambe montano cerchi in lega, disponibili fino a 22 pollici per la GLE e 23 pollici per la GLS. In abbinamento al V8 c'è anche un impianto specifico AMG a 4 terminali.

Mercedes GLS

Per quanto riguarda, invece, l'abitacolo, gli interni sono quelli delle nuove GLE e GLS con l'aggiunta di una serie di elementi che rispecchiano la maggiore sportività di queste versioni. Troviamo ad esempio il volante AMG Performance di ultima generazione, disponibile in pelle, microfibra o in una combinazione di entrambi i materiali. Sono inoltre disponibili esclusive opzioni di rivestimento e numerosi inserti in fibra di carbonio. Ovviamente, come da tradizione Mercedes, i clienti potranno approfittare delle molteplici possibilità di personalizzazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026