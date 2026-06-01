Dentro la batteria della Mercedes-AMG GT Coupé 4: tecnologia da Formula 1

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 è qualcosa di molto di più di una semplice sportiva elettrica ad altissime prestazioni. Infatti, al suo interno la casa tedesca ha integrato tutte le ultime tecnologie che ha sviluppato per le auto elettriche. Il frutto di questo lavoro è una sportiva davvero raffinata sul piano tecnico con un powertrain dotato di soluzione molto avanzate a partire dalla batteria che è stata sviluppata appositamente per questo modello.

E proprio della batteria vogliamo parlare per scoprire qualcosa di più dei suoi segreti.

Mercedes-AMG GT Coupé 4, ecco i segreti della batteria

Batterie ispirate al mondo della Formula 1

Nella vesione più estrema, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 è in grado di erogare oltre 1.100 CV. La batteria riveste quindi un ruolo centrale dato che deve offrire una capacità di scarica elevatissima, oltre a consentire di poter replicare le massime prestazioni a lungo, senza surriscaldamenti.

Le batterie nascono quindi da un progetto tutto nuovo, sfruttando tutte le competenze acquisite da Mercedes anche nel motorsport, Formula 1 in primis. Tre aspetti chiave contribuiscono alle sue prestazioni: celle batteria di nuova concezione, un innovativo sistema di raffreddamento diretto per ciascuna singola cella e una tensione di sistema particolarmente elevata.

Mercedes-AMG GT Coupé 4, ecco i segreti della batteria

Celle di nuova concezione

Mercedes ha sviluppato nuove celle cilindriche alte 105 mm e con un diametro di 26 mm. Questo formato, secondo il costruttore, offre vantaggi decisivi per il raffreddamento: il piccolo diametro riduce la distanza tra il nucleo della cella e la sua superficie, consentendo una dissipazione rapida ed efficiente del calore generato sotto carico. In questo modo, ogni singola cella resta sempre nel proprio intervallo di temperatura ottimali.

Anche l'alloggiamento della cella in alluminio è tutto nuovo. Mercedes racconta che non solo è significativamente più leggero rispetto ai tradizionali contenitori in acciaio, ma offre anche un’eccellente conducibilità elettrica e termica. Queste proprietà consentono un controllo della temperatura più preciso ed efficace.

Per quanto riguarda, invece, la chimica, abbiamo celle NCMA (Nichel/Cobalto/Manganese/Alluminio) al catodo e un anodo contenente silicio.

Mercedes-AMG GT Coupé 4, ecco i segreti della batteria

Gestione termica avanzata

Il pacco batteria della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 dispone di 18 moduli e 2.660 celle. Mercedes ha poi sviluppato un raffinato sistema di gestione termica. Il raffreddamento diretto delle celle è integrato nei moduli per garantire una dissipazione del calore ottimale. C'è poi un refrigerante high-tech a base di olio elettricamente non conduttivo che scorre attorno a ciascuna cella, mantenendola alla temperatura ideale. Il refrigerante attraversa canali di raffreddamento nei moduli, progettati per assicurare un raffreddamento uniforme di tutte le celle. Uno speciale sistema di linee garantisce che tutte le celle siano alimentate in modo omogeneo con l’olio di raffreddamento.

Grazie all'architettura a 800 V è possibile risparmiare sul peso, utilizzando cablaggi più leggeri. Questa architettura consente poi ricariche ad altissima potenza.

Infatti, è possibile raggiungere una potenza di picco in ricarica di ben 600 kW nelle stazioni HPC in grado di offrire tali potenze. Questo significa che in dieci minuti è possibile recuperare energia sufficiente per circa 460 km di autonomia. Dal 10% all'80% bastano appena 11 minuti.

Ricordiamo che il pacco batteria offre una capacità di 106 kWh (capacità netta) ed è in grado di offrire una percorrenza fino a circa 700 km WLTP.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026