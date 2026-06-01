Nuove Mercedes-AMG GLE 53 e GLE 53 Hybrid, debutto con più grinta: ecco i prezzi

Sotto al cofano troviamo un sei cilindri mild hybrid da 449 CV e un plug-in hybrid da 585 CV

Dopo aver aperto gli ordini delle nuove GLE (anche Coupé) e GLS restyling, Mercedes ha dato il via alla commercializzazione anche delle più sportive Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ e Mercedes‑AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+.

Look più grintoso

Rispetto alle versioni ''normali'', le nuove AMG GLE si riconoscono per una serie di dettagli estetici dedicati che contribuiscono a rendere il loro look più grintoso. Oltre alle novità del restyling, il frontale si caratterizza per la presenza della griglia AMG ridisegnata. Al posteriore, invece, c'è un impianto di scarico specifico AMG con doppi terminali integrati. I SUV dispongono inoltre della nuova firma luminosa a stella oramai un segno distintivo dei nuovi modelli Mercedes.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

La dotazione di serie di entrambi i modelli comprende le sospensioni pneumatiche AMG RIDE CONTROL+ con ammortizzazione adattiva regolabile. Nello specifico, il sistema offre una combinazione equilibrata tra comfort di marcia ai massimi livelli e la tipica dinamica di guida AMG. Per la versione a 48 volt è disponibile tra gli optional l’assetto AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio. Il sistema ESP di nuova generazione garantisce controllo ancora più preciso e lavora in stretta sinergia con la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+. La distribuzione variabile della coppia assicura una trazione ottimale in ogni situazione di guida, contribuendo a massimizzare stabilità, agilità e piacere di guida.

Motori

Cosa troviamo sotto al cofano dei due nuovi SUV Mercedes-AMG? Sulla nuova Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ c'è un 6 cilindri turbo di 3 litri con tecnologia Mild Hybrid. Il propulsore sviluppa una potenza di 330 kW (449 CV) e una coppia massima di 600 Nm. In termini di prestazioni, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Invece, sulla Mercedes‑AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ troviamo un powertrain ibrido Plug-in. Il motore sei cilindri lavora in sinergia con un motore elettrico da 135 kW (184 CV) per arrivare a disporre di una potenza combinata pari a 430 kW (585 CV) con 750 Nm di coppia. Le prestazioni? Accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. In modalità completamente elettrica è possibile raggiungere una velocità fino a 140 km/h. L'autonomia in elettrico? Tra 88 e 91 km per la SUV e tra 90 e 93 km per la versione SUV Coupé.

Prezzi

Tutte le motorizzazioni sono disponibili in due allestimenti: ADVANCED PLUS e PREMIUM.

La Mercedes AMG GLE 53 4MATIC+ è ora ordinabile con prezzi a partire da 118.217 euro per il SUV e da 123.524 euro per la Coupé. Per la Mercedes AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ con tecnologia plug-in hybrid, i prezzi partono da 127.651 euro per il SUV e da 131.264 euro per il SUV Coupé.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026