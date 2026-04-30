Anticipazioni

Nuova Mercedes GLA si prepara al debutto: foto spia e anticipazioni

Avatar di Filippo Vendrame, il 30/04/26

50 minuti fa - Avvistato il modello AMG al Nürburgring

La nuova GLA sarà una delle più importanti novità 2026 della casa automobilistica tedesca

Le novità 2026 per Mercedes saranno diverse e tra queste ci sarà la presentazione della nuova GLA che sarà strettamente imparentata con la nuova CLA e la nuova GLB che abbiamo provato proprio di recente. Infatti, poggerà sulla piattaforma MMA e sarà proposta sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride (Mild Hybrd). Nel frattempo, lo sviluppo sta andando avanti e al Nürburgring è stato intercettato un nuovo muletto del crossover. In questo caso non si tratta nemmeno solo della nuova GLA elettrica ma della più sportiva versione AMG che arriverà in un secondo momento, probabilmente nel corso del 2027.

Lo sviluppo prosegue

Il prototipo appare ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria ma si notano comunque diverse cose. Il frontale dispone di nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che troviamo su tutti i nuovi modelli del marchio tedesco. Questo esemplare, in particolare, dispone di uno specifico body kit che sarà ad appannaggio della più sportiva versione AMG. Si notano, ad esempio, minigonne laterali specifiche e cerchi in lega AMG di grandi dimensioni da cui traspare un impianto frenante maggiorato. Il camuffamento non permette di vederlo ma il frontale dovrebbe caratterizzarsi per un paraurti più elaborato e specifico per i modelli AMG. Complessivamente, il look dovrebbe apparire più grintoso rispetto a quello della GLA ''standard''.

Mercedes GLA foto spia

L'abitacolo non si vede chiaramente ma verosimilmente troveremo una dotazione specifica che rispecchia la maggiore sportività di questo modello. L'impostazione sarà comunque simile a quella della nuova CLA con la plancia dominata dal sistema MBUX Superscreen.

Motori a flusso assiale

La nuova Mercedes GLA sarà sia elettrica e sia ibrida come già detto all'inizio e dovrebbe condividere i powertrain con la CLA. Il modello AMG, invece, pare che disporrà dei più raffinati motori elettrici a flusso assiale sviluppati con YASA. Ci si aspettano due motori, per una potenza compresa tra 540 e 550 CV. Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo crossover elettrico. Nei prossimi mesi dovrebbero emergere maggiori informazioni.

Foto spia: CarBuzz

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026
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Gallery
Listino Mercedes-Benz GLA
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLA 180 Executive 136 / 10042.794 €
GLA 180 d Executive 116 / 8543.953 €
GLA 180 Advanced 136 / 10044.484 €
GLA 180 d Advanced 116 / 8545.643 €
GLA 200 d Executive 150 / 11045.661 €
GLA 180 Progressive Advanced 136 / 10046.058 €
GLA 200 Executive 163 / 12047.125 €
GLA 180 d Progressive Advanced 116 / 8547.217 €
GLA 200 d Advanced 150 / 11047.351 €
GLA 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10047.473 €
GLA 200 d 4Matic Executive 150 / 11047.930 €
GLA 180 d Progressive Advanced Plus 116 / 8548.632 €
GLA 200 Advanced 163 / 12048.815 €
GLA 200 d Progressive Advanced 150 / 11048.925 €
GLA 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10049.462 €
GLA 200 d 4Matic Advanced 150 / 11049.620 €
GLA 200 d Progressive Advanced Plus 150 / 11050.340 €
GLA 200 Progressive Advanced 163 / 12050.389 €
GLA 180 d AMG Line Advanced Plus 116 / 8550.621 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced 150 / 11051.194 €
GLA 180 AMG Line Premium 136 / 10051.359 €
GLA 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12051.804 €
GLA 200 d AMG Line Advanced Plus 150 / 11052.329 €
GLA 180 d AMG Line Premium 116 / 8552.518 €
GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus 150 / 11052.609 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Executive 163 / 12053.225 €
GLA 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12053.793 €
GLA 200 d AMG Line Premium 150 / 11054.226 €
GLA 220 d 4Matic Executive 190 / 14054.445 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 150 / 11054.598 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Advanced 163 / 12054.915 €
GLA 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10055.434 €
GLA 200 AMG Line Premium 163 / 12055.690 €
GLA 220 d 4Matic Advanced 190 / 14056.135 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16556.141 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced 163 / 12056.489 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium 150 / 11056.495 €
GLA 180 d AMG Line Premium Plus 116 / 8556.593 €
GLA 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16557.557 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced 190 / 14057.709 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus 163 / 12057.904 €
GLA 200 d AMG Line Premium Plus 150 / 11058.301 €
GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus 190 / 14059.124 €
GLA 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16559.545 €
GLA 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12059.765 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.344 €
GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus 150 / 11060.570 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 190 / 14061.113 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16561.442 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 163 / 12062.241 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium 190 / 14063.010 €
GLA 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16565.517 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22566.157 €
GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12066.316 €
GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 190 / 14067.085 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium 306 / 22568.055 €
GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22572.129 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium 421 / 31082.004 €
GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium Plus 421 / 31086.079 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLA visita la pagina della scheda di listino.

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