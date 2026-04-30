Nuova Mercedes GLA si prepara al debutto: foto spia e anticipazioni

Le novità 2026 per Mercedes saranno diverse e tra queste ci sarà la presentazione della nuova GLA che sarà strettamente imparentata con la nuova CLA e la nuova GLB che abbiamo provato proprio di recente. Infatti, poggerà sulla piattaforma MMA e sarà proposta sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride (Mild Hybrd). Nel frattempo, lo sviluppo sta andando avanti e al Nürburgring è stato intercettato un nuovo muletto del crossover. In questo caso non si tratta nemmeno solo della nuova GLA elettrica ma della più sportiva versione AMG che arriverà in un secondo momento, probabilmente nel corso del 2027.
Lo sviluppo prosegue
Il prototipo appare ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria ma si notano comunque diverse cose. Il frontale dispone di nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che troviamo su tutti i nuovi modelli del marchio tedesco. Questo esemplare, in particolare, dispone di uno specifico body kit che sarà ad appannaggio della più sportiva versione AMG. Si notano, ad esempio, minigonne laterali specifiche e cerchi in lega AMG di grandi dimensioni da cui traspare un impianto frenante maggiorato. Il camuffamento non permette di vederlo ma il frontale dovrebbe caratterizzarsi per un paraurti più elaborato e specifico per i modelli AMG. Complessivamente, il look dovrebbe apparire più grintoso rispetto a quello della GLA ''standard''.
L'abitacolo non si vede chiaramente ma verosimilmente troveremo una dotazione specifica che rispecchia la maggiore sportività di questo modello. L'impostazione sarà comunque simile a quella della nuova CLA con la plancia dominata dal sistema MBUX Superscreen.
Motori a flusso assiale
La nuova Mercedes GLA sarà sia elettrica e sia ibrida come già detto all'inizio e dovrebbe condividere i powertrain con la CLA. Il modello AMG, invece, pare che disporrà dei più raffinati motori elettrici a flusso assiale sviluppati con YASA. Ci si aspettano due motori, per una potenza compresa tra 540 e 550 CV. Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo crossover elettrico. Nei prossimi mesi dovrebbero emergere maggiori informazioni.
Foto spia: CarBuzz
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|GLA 180 Executive
|136 / 100
|42.794 €
|GLA 180 d Executive
|116 / 85
|43.953 €
|GLA 180 Advanced
|136 / 100
|44.484 €
|GLA 180 d Advanced
|116 / 85
|45.643 €
|GLA 200 d Executive
|150 / 110
|45.661 €
|GLA 180 Progressive Advanced
|136 / 100
|46.058 €
|GLA 200 Executive
|163 / 120
|47.125 €
|GLA 180 d Progressive Advanced
|116 / 85
|47.217 €
|GLA 200 d Advanced
|150 / 110
|47.351 €
|GLA 180 Progressive Advanced Plus
|136 / 100
|47.473 €
|GLA 200 d 4Matic Executive
|150 / 110
|47.930 €
|GLA 180 d Progressive Advanced Plus
|116 / 85
|48.632 €
|GLA 200 Advanced
|163 / 120
|48.815 €
|GLA 200 d Progressive Advanced
|150 / 110
|48.925 €
|GLA 180 AMG Line Advanced Plus
|136 / 100
|49.462 €
|GLA 200 d 4Matic Advanced
|150 / 110
|49.620 €
|GLA 200 d Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|50.340 €
|GLA 200 Progressive Advanced
|163 / 120
|50.389 €
|GLA 180 d AMG Line Advanced Plus
|116 / 85
|50.621 €
|GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced
|150 / 110
|51.194 €
|GLA 180 AMG Line Premium
|136 / 100
|51.359 €
|GLA 200 Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|51.804 €
|GLA 200 d AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|52.329 €
|GLA 180 d AMG Line Premium
|116 / 85
|52.518 €
|GLA 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|52.609 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Executive
|163 / 120
|53.225 €
|GLA 200 AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|53.793 €
|GLA 200 d AMG Line Premium
|150 / 110
|54.226 €
|GLA 220 d 4Matic Executive
|190 / 140
|54.445 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|54.598 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Advanced
|163 / 120
|54.915 €
|GLA 180 AMG Line Premium Plus
|136 / 100
|55.434 €
|GLA 200 AMG Line Premium
|163 / 120
|55.690 €
|GLA 220 d 4Matic Advanced
|190 / 140
|56.135 €
|GLA 250 4Matic Progressive Advanced
|224 / 165
|56.141 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced
|163 / 120
|56.489 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium
|150 / 110
|56.495 €
|GLA 180 d AMG Line Premium Plus
|116 / 85
|56.593 €
|GLA 250 4Matic Progressive Advanced Plus
|224 / 165
|57.557 €
|GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced
|190 / 140
|57.709 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|57.904 €
|GLA 200 d AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|58.301 €
|GLA 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus
|190 / 140
|59.124 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Advanced Plus
|224 / 165
|59.545 €
|GLA 200 AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|59.765 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|60.344 €
|GLA 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|60.570 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|190 / 140
|61.113 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Premium
|224 / 165
|61.442 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|163 / 120
|62.241 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium
|190 / 140
|63.010 €
|GLA 250 4Matic AMG Line Premium Plus
|224 / 165
|65.517 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus
|306 / 225
|66.157 €
|GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|66.316 €
|GLA 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|190 / 140
|67.085 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium
|306 / 225
|68.055 €
|GLA AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus
|306 / 225
|72.129 €
|GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium
|421 / 310
|82.004 €
|GLA AMG 45S 4Matic+ AMG Premium Plus
|421 / 310
|86.079 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLA visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLA