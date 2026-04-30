Nuova Mercedes GLA si prepara al debutto: foto spia e anticipazioni

Le novità 2026 per Mercedes saranno diverse e tra queste ci sarà la presentazione della nuova GLA che sarà strettamente imparentata con la nuova CLA e la nuova GLB che abbiamo provato proprio di recente. Infatti, poggerà sulla piattaforma MMA e sarà proposta sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride (Mild Hybrd). Nel frattempo, lo sviluppo sta andando avanti e al Nürburgring è stato intercettato un nuovo muletto del crossover. In questo caso non si tratta nemmeno solo della nuova GLA elettrica ma della più sportiva versione AMG che arriverà in un secondo momento, probabilmente nel corso del 2027.

Lo sviluppo prosegue

Il prototipo appare ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria ma si notano comunque diverse cose. Il frontale dispone di nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che troviamo su tutti i nuovi modelli del marchio tedesco. Questo esemplare, in particolare, dispone di uno specifico body kit che sarà ad appannaggio della più sportiva versione AMG. Si notano, ad esempio, minigonne laterali specifiche e cerchi in lega AMG di grandi dimensioni da cui traspare un impianto frenante maggiorato. Il camuffamento non permette di vederlo ma il frontale dovrebbe caratterizzarsi per un paraurti più elaborato e specifico per i modelli AMG. Complessivamente, il look dovrebbe apparire più grintoso rispetto a quello della GLA ''standard''.

Mercedes GLA foto spia

L'abitacolo non si vede chiaramente ma verosimilmente troveremo una dotazione specifica che rispecchia la maggiore sportività di questo modello. L'impostazione sarà comunque simile a quella della nuova CLA con la plancia dominata dal sistema MBUX Superscreen.

Motori a flusso assiale

La nuova Mercedes GLA sarà sia elettrica e sia ibrida come già detto all'inizio e dovrebbe condividere i powertrain con la CLA. Il modello AMG, invece, pare che disporrà dei più raffinati motori elettrici a flusso assiale sviluppati con YASA. Ci si aspettano due motori, per una potenza compresa tra 540 e 550 CV. Non rimane che attendere novità sul debutto del nuovo crossover elettrico. Nei prossimi mesi dovrebbero emergere maggiori informazioni.

Foto spia: CarBuzz

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026