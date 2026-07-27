Mercedes-AMG A45 S Final Edition, la celebrazione del quattro cilindri turbo di serie più potente al mondo

Dopo sette anni, la Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ saluta il mercato con una Final Edition. Dietro l'edizione speciale però non c'è solo la voglia di celebrare un modello di successo, ma anche la nostalgia per un motore (quello che ha reso celebre questa vettura) che non può più essere venduto in Europa.

Il protagonista della Mercedes-AMG A45 S Final Edition

Il vero protagonista della Mercedes-AMG A45 S Final Edition è il 2.0 turbo M139, assemblato a mano ad Affalterbach secondo il principio “One Man, One Engine”. Questo motore saluta conservando un primato invidiabile: è ufficialmente il quattro cilindri turbo di serie più potente al mondo. Con i suoi 421 CV e 500 Nm di coppia è in grado di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 270 km/h. Il cambio è un doppia frizione automatico a 8 rapporti (AMG SPEEDSHIFT DCT-8G), abbinato alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con AMG Torque Control, capace di ripartire selettivamente la coppia tra le ruote dell'asse posteriore.

Perché rinunciare a questo motore? La versione più potente del motore M139 non rispetta le nuove norme sulle emissioni Euro 7, e riprogettarlo per renderlo conforme sarebbe risultato troppo costoso. Mercedes non ha voluto commentare direttamente questo aspetto, ma altri modelli AMG che montano la stessa versione ad alte prestazioni del motore verranno sostituiti da propulsori a sei cilindri in linea, confermando indirettamente le ragioni della scelta. Inoltre la quinta generazione della Classe A, attesa per il 2028 sulla stessa piattaforma MMA della nuova CLA, avrà probabilmente come erede della A45 S una versione elettrica. Mercedes ha già svelato la CLA AMG a batteria, tri-motore da 671 CV, che offre un'indicazione chiara sulla direzione futura.

Cosa cambia nella Final Edition

L'edizione celebrativa punta tutto sull'estetica, senza alcuna modifica meccanica, proseguendo quanto già visto con la Limited Edition del 2024. La carrozzeria è disponibile in due colorazioni: il grigio opaco Manufaktur Mountain Grey Magno oppure, in alternativa, il nero in tinta unita Nachtschwarz. Le maniglie sono rifinite in Dark Chrome e i cerchi forgiati AMG da 19'' sono neri opachi a raggi incrociati, mentre le pinze freno sono verniciate nero lucido con lettering 'AMG' bianco e lo sportello del carburante è rifinito in cromo argento. È incluso di serie l'AMG Night Package (elementi in nero lucido). Come optional restano invece disponibili la grande scritta gialla e nera '45 S' sulle portiere anteriori e il pacchetto Aerodynamics, sviluppato in galleria del vento, con splitter anteriore maggiorato, spoiler sul tetto e diffusore posteriore. Si tratta di elementi che contribuiscono a definire l'estetica dell’auto, ma anche a migliorare la stabilità alle alte velocità.

Per quel che riguarda il prezzo i listini variano sensibilmente da un mercato all'altro, complice anche la diversa struttura degli allestimenti. Nel Regno Unito, la Final Edition parte da 67.965 sterline, mentre in Germania Mercedes non ha comunicato un prezzo totale, ma un sovrapprezzo per gli equipaggiamenti aggiuntivi rispetto alla A45 S di base: tra 6.075 e 10.091 euro (IVA inclusa), a seconda che si scelga o meno il pacchetto Aerodynamics con la scritta “45 S” sulle portiere.

FONTE: Autocar

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