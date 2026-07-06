Baby G, novità Mercedes: niente Germania, sarà prodotta in Ungheria

Lo sappiamo, Mercedes sta lavorando a una versione più piccola della Classe G, un modello che conosciamo con il nome di Mini Classe G o Baby G. Il nome ufficiale ancora non è stato comunicato ma di questo modello abbiamo già le idee abbastanza chiare di come sarà grazie a molteplici foto spia che abbiamo già visto. Sul mercato arriverà il prossimo anno e a quanto pare adesso c'è una novità perché la Baby G sembra che non sarà costruita in Germania ma in Ungheria.

Produzione in Ungheria per ridurre i costi

Secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Automobilwoche, Mercedes potrebbe presentare il nuovo modello il 13 luglio, in concomitanza con l'annuncio dell'ampliamento dello stabilimento di Kecskemet, in Ungheria. Lo stabilimento aumenterà anche il numero dei dipendenti, passando da 3.000 a circa 7.500, e si occuperà della produzione di modelli come la nuova Classe C elettrica, la GLB e la Classe A con motore a combustione.

Perché produrre la Mini Classe G in Ungheria? Il motivo è semplice e cioè ridurre i costi, aspetto molto importante per Mercedes. Del resto, il costo del lavoro in Ungheria è inferiore rispetto alla Germania e, per un veicolo come la Baby G, che in genere ha margini di profitto limitati, ogni centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato.

Mercedes Classe G e Mercedes ''baby G'', la foto teaser

Come sarà la Baby G di Mercedes?

La produzione dovrebbe partire il prossimo anno. I piani originali prevedevamo che il fuoristrada fosse 100% elettrico. Il mercato, però, è cambiato molto. Negli Stati Uniti, per esempio, a causa delle politiche di Trump che hanno eliminato anche il credito d'imposta per le BEV, le vendite di auto elettriche sono calate. Per questo e per le pressioni dei concessionari USA, ci saranno anche versioni dotate di una motorizzazione ibrida. Secondo le indiscrezioni, la versione completamente elettrica sarà dotata di una batteria NMC da 85 kWh che alimenterà due motori elettrici che garantiranno la presenza della trazione integrale.

Per quanto riguarda la versione ibrida, potrebbe utilizzare lo stesso propulsore della nuova CLA e cioè un 1,5 litri Mild Hybrid con potenze fino a 190 CV più i 30 CV del sistema ibrido.

Fonte: Automobilwoche

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026