Torna il V8 sotto al cofano della Mercedes-AMG CLE 63, che cambia… così

Quando a Stoccarda hanno deciso di pensionare i vecchi motori a otto cilindri per far spazio a complessi powertrain ibridi a quattro cilindri, più di un appassionato ha storto il naso. La matematica dei cavalli dava pure ragione all'elettronica, ma il cuore (e l'orecchio) dei clienti batteva altrove.

Oggi, i fatti sembrano dare ragione a chi non voleva proprio rinunciare alla colonna sonora classica. Sulla futura Mercedes-AMG CLE 63 sta per consumarsi un clamoroso dietrofront: il motore V8 è pronto a riprendersi il posto che gli spetta di diritto.

La coupé sportiva tedesca, nata tre anni fa per raccogliere in un colpo solo l'eredità delle varianti a due porte di Classe C e Classe E, si prepara a un aggiornamento di metà carriera che definire sostanzioso è poco.

Mercedes-AMG CLE 63, frontale

La gamma motori alla svolta del restyling

Se guardi alla futura gamma ad alte prestazioni, la gerarchia dei motori si ridefinisce attorno a un ritorno alla tradizione, pur mantenendo un punto fermo per la versione d'attacco.

Alla base della famiglia sportiva trovi la Mercedes-AMG CLE 53, che conferma l'attuale e collaudato propulsore a sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo. Con i suoi 443 CV di potenza, resta la scelta più equilibrata se cerchi una coupé reattiva e sfruttabile senza troppi patemi nel quotidiano.

Il vero salto filosofico lo compie però la Mercedes-AMG CLE 63, dove debutta il tanto invocato 4,0 litri bi-turbo V8, derivato direttamente dall'ultima evoluzione vista sulla Classe S berlina. Si tratta di un'unità sofisticata, dotata di albero motore piatto per garantire un regime di rotazione più elevato e un sound graffiante.

la potenza stimata si aggira intorno ai 600 CV, una soglia ideale per restituire alla vettura quel carattere e quella spinta lineare che i clienti storici stavano chiedendo a gran voce.

Sopra a tutte, infine, si posizionerà una variante ancora più esclusiva già anticipata dai teaser del reparto di Affalterbach: la AMG Mythos. Questa versione speciale sfrutterà lo stesso otto cilindri bi-turbo da 4,0 litri, ma con una messa a punto specifica e ancora più estrema, pensata per superare agevolmente la soglia dei 650 CV e soddisfare i collezionisti più esigenti.

Diciamoci la verità: il tentativo di sostituire il carisma di un otto cilindri con un compatto due litri plug-in, per quanto tecnologico, non ha convinto chi è abituato a staccare assegni a sei cifre nella gamma AMG. I clienti volevano il suono, non la fredda efficienza.

Lo aveva ammesso apertamente anche il numero uno del reparto sportivo, Michael Scheibe, confessando che una fetta di acquirenti storici faceva parecchio sforzo a digerire il nuovo corso a quattro cilindri e che qualcuno, inevitabilmente, aveva preferito guardare altrove. Messaggio recepito: dietrofront!

Mercedes-AMG CLE 63 2027

Un'estetica affilata nel segno della stella

Dal punto di vista visivo non aspettarti stravolgimenti epocali, ma affinamenti mirati che aggiornano il look senza far invecchiare di colpo il modello attuale.

Davanti, sia la versione standard sia le cattivissime declinazioni firmate AMG sfoggeranno una calandra in stile Panamericana leggermente più generosa nelle dimensioni, nuove prese d'aria inferiori e gruppi ottici rivisti. La firma luminosa a LED integrerà il disegno a stella che avevamo visto per la prima volta sulla Concept CLA.

Dietro, lo schema stilistico si ripete: i fari posteriori riprendono lo stesso motivo geometrico a matrice di stelle e la parte inferiore del paraurti riceve una leggera rinfrescata nelle linee dell'estrattore.

Mercedes-AMG CLE 63, laterale dall'alto

Vince la praticità: addio ai comandi a sfioramento

C'è un'altra novità importante nascosta dentro l'abitacolo. Anche se i grandi schermi digitali e l'impostazione generale della plancia rimarranno sostanzialmente identici a quelli noti, a cambiare in modo netto è il volante.

Mercedes ha deciso di fare un saggio passo indietro rispetto ai comandi touch a sfioramento sulle razze, reintroducendo i tasti fisici e i selettori rotativi analogici.

Una scelta dettata dall'ergonomia spicciola: quando ti trovi tra le mani una vettura da seicento cavalli, preferisci la certezza millimetrica di un click reale alla frustrazione di un comando capacitivo che non sempre risponde al primo colpo.

Per vederle dal vivo senza camuffature la nuova Mercedes-AMG CLE 63 bisognerà attendere gli ultimi mesi di quest'anno, mentre il debutto commerciale è programmato per i primi mesi del 2027.

Questo restyling rientra in una massiccia offensiva di prodotto della casa di Stoccarda, che punta a lanciare o rinfrescare ben 30 modelli entro la fine del prossimo anno.

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