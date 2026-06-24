Nuova Mercedes Classe C elettrica, sta arrivando la più cattiva versione AMG: ecco le foto spia

Alla fine del mese di aprile ha fatto il suo debutto la nuova Mercedes Classe C elettrica, un modello molto importante per la casa automobilistica che al suo interno integra tutte le ultime innovazioni che la casa della stella ha sviluppato per le sue BEV. Per il momento, nuova Mercedes Classe C elettrica è proposta solamente nella versione C 400 4MATIC electric con doppio motore da 360 kW (490 CV) e 800 Nm di coppia. La velocità massima arriva a 210 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4 secondi.
Mercedes-AMG Classe C elettrica
I due motori sono poi alimentati da una batteria con una capacità di 94 kWh che permette un'autonomia fino a 762 km. La gamma della berlina elettrica è destinata a crescere con ulteriori versioni. Tra queste ci sarà anche la più sportiva Mercedes-AMG Classe C elettrica. Modello ad alte prestazioni che adesso è stato pizzicato su strada durante una sessione di test.
Mercedes-AMG Classe C elettrica, come sarà?
La berlina elettrica ad alte prestazioni della casa della stella sarà basata sulla piattaforma MB.EA-M (Mercedes-Benz Electric Architecture Mid-Size). Le indiscrezioni indicano che la configurazione top di gamma erogherà ben oltre 600 CV, grazie agli avanzati motori a flusso assiale realizzati da YASA (si parla di uno schema con due motori posteriori e uno anteriore). La nuova AMG elettrica è attualmente sottoposta a test sulle strade di montagna come si vede dalle foto spia, mente il debutto ufficiale è previsto tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo.
Mercedes-AMG Classe C elettrica
Le immagini mostrano un prototipo ancora camuffato con pellicole ma si notano comunque alcune differenze rispetto alla Classe C elettrica che già conosciamo. La versione AMG disporrà, infatti, di un body kit specifico che oltre ad assolvere a precise funzioni aerodinamiche, renderà il look della vettura più grintoso.
Il frontale presenterà un paraurti più elaborato e dalle foto si nota la presenza di minigonne sportive. La versione AMG disporrà poi di cerchi più grandi con pneumatici maggiorati. Attraverso i cerchi in lega si vede anche l'impianto frenante con pinze di colore giallo. Gli interni non si vedono ma l'impostazione rimarrà quella della Classe C elettrica con il sistema MBUX Superscreen o MBUX Hyperscreen. Possiamo comunque aspettarci alcuni elementi che richiameranno il DNA più sportivo del modello come volante, sedili e rivestimenti specifici. Non rimane, quindi, che attendere maggiori novità sul debutto della nuova Mercedes-AMG Classe C elettrica.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced
|163 / 120
|54.972 €
|Classe C 200 Mild Hybrid Advanced
|204 / 150
|56.670 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus
|163 / 120
|56.912 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced
|200 / 147
|56.914 €
|Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|58.610 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus
|200 / 147
|58.854 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|163 / 120
|58.864 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|265 / 195
|59.212 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced
|200 / 147
|59.354 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|60.562 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|60.804 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|200 / 147
|60.806 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|265 / 195
|61.152 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus
|200 / 147
|61.294 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|265 / 195
|61.652 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|62.502 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|200 / 147
|62.746 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|200 / 147
|63.246 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|265 / 195
|63.592 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|163 / 120
|63.732 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|265 / 195
|64.080 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|64.438 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|200 / 147
|65.186 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|65.430 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|200 / 147
|65.674 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|66.378 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|265 / 195
|66.520 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|66.878 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced
|197 / 145
|68.098 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|200 / 147
|68.114 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|68.330 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|68.818 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|68.978 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|265 / 195
|69.326 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus
|197 / 145
|70.038 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|70.270 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|70.538 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|70.676 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|70.770 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|200 / 147
|70.920 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|265 / 195
|71.766 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|197 / 145
|71.990 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|72.478 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|72.710 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|73.198 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|200 / 147
|73.360 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|73.930 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|74.430 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|252 / 185
|74.570 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|74.967 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|76.370 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|252 / 185
|76.510 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|197 / 145
|76.858 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|78.444 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|252 / 185
|78.462 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|79.298 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|252 / 185
|80.402 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|80.884 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|82.104 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|252 / 185
|83.330 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|84.544 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium
|408 / 300
|86.051 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|252 / 185
|88.576 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus
|408 / 300
|91.297 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra
|408 / 300
|94.896 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium
|476 / 350
|125.322 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra
|476 / 350
|129.233 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus
|476 / 350
|130.568 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).