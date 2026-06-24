Anticipazioni

Nuova Mercedes Classe C elettrica, sta arrivando la più cattiva versione AMG: ecco le foto spia

Avatar di Filippo Vendrame,

13 fa - Foto spia della Mercedes-AMG Classe C elettrica

Mercedes continua lo sviluppo della versione AMG della nuova Classe C elettrica

Alla fine del mese di aprile ha fatto il suo debutto la nuova Mercedes Classe C elettrica, un modello molto importante per la casa automobilistica che al suo interno integra tutte le ultime innovazioni che la casa della stella ha sviluppato per le sue BEV. Per il momento, nuova Mercedes Classe C elettrica è proposta solamente nella versione C 400 4MATIC electric con doppio motore da 360 kW (490 CV) e 800 Nm di coppia. La velocità massima arriva a 210 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4 secondi.

Mercedes-AMG Classe C elettrica

I due motori sono poi alimentati da una batteria con una capacità di 94 kWh che permette un'autonomia fino a 762 km. La gamma della berlina elettrica è destinata a crescere con ulteriori versioni. Tra queste ci sarà anche la più sportiva Mercedes-AMG Classe C elettrica. Modello ad alte prestazioni che adesso è stato pizzicato su strada durante una sessione di test.

Mercedes-AMG Classe C elettrica, come sarà?

La berlina elettrica ad alte prestazioni della casa della stella sarà basata sulla piattaforma MB.EA-M (Mercedes-Benz Electric Architecture Mid-Size). Le indiscrezioni indicano che la configurazione top di gamma erogherà ben oltre 600 CV, grazie agli avanzati motori a flusso assiale realizzati da YASA (si parla di uno schema con due motori posteriori e uno anteriore). La nuova AMG elettrica è attualmente sottoposta a test sulle strade di montagna come si vede dalle foto spia, mente il debutto ufficiale è previsto tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo.

Mercedes-AMG Classe C elettrica

Le immagini mostrano un prototipo ancora camuffato con pellicole ma si notano comunque alcune differenze rispetto alla Classe C elettrica che già conosciamo. La versione AMG disporrà, infatti, di un body kit specifico che oltre ad assolvere a precise funzioni aerodinamiche, renderà il look della vettura più grintoso.

Il frontale presenterà un paraurti più elaborato e dalle foto si nota la presenza di minigonne sportive. La versione AMG disporrà poi di cerchi più grandi con pneumatici maggiorati. Attraverso i cerchi in lega si vede anche l'impianto frenante con pinze di colore giallo. Gli interni non si vedono ma l'impostazione rimarrà quella della Classe C elettrica con il sistema MBUX Superscreen o MBUX Hyperscreen. Possiamo comunque aspettarci alcuni elementi che richiameranno il DNA più sportivo del modello come volante, sedili e rivestimenti specifici. Non rimane, quindi, che attendere maggiori novità sul debutto della nuova Mercedes-AMG Classe C elettrica.

VEDI ANCHE
Torna il V8 sotto al cofano della Mercedes-AMG CLE 63, che cambia… così
Torna il V8 sotto al cofano della Mercedes-AMG CLE 63, che cambia… così
Il GP Monaco non finisce mai: ricorsi anche da Mercedes e McLaren
Monte Carlo non finisce mai: ricorso anche da Mercedes e McLaren, risultato sub judice
Mercedes entra nella Difesa: svilupperà veicoli anti-drone con Tytan
Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/06/2026
Tags
mercedes classe cmercedesauto elettrichefoto spianovità autoMercedes-AMG
Gallery
Listino Mercedes-Benz Classe C
AllestimentoCV / KwPrezzo
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced 163 / 12054.972 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced 204 / 15056.670 €
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus 163 / 12056.912 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced 200 / 14756.914 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus 204 / 15058.610 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus 200 / 14758.854 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 163 / 12058.864 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 265 / 19559.212 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced 200 / 14759.354 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15060.562 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.804 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 200 / 14760.806 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 265 / 19561.152 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus 200 / 14761.294 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 265 / 19561.652 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15062.502 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 200 / 14762.746 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 200 / 14763.246 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 265 / 19563.592 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium 163 / 12063.732 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium 265 / 19564.080 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15064.438 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 200 / 14765.186 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium 204 / 15065.430 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium 200 / 14765.674 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15066.378 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 265 / 19566.520 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14566.878 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14568.098 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 200 / 14768.114 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15068.330 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.818 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12068.978 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 265 / 19569.326 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14570.038 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15070.270 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14570.538 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15070.676 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14570.770 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 200 / 14770.920 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 265 / 19571.766 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14571.990 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14572.478 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14572.710 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15073.198 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 200 / 14773.360 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.930 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14574.430 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 252 / 18574.570 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14574.967 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14576.370 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 252 / 18576.510 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14576.858 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15078.444 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 252 / 18578.462 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14579.298 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 252 / 18580.402 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.884 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14582.104 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 252 / 18583.330 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14584.544 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium 408 / 30086.051 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 252 / 18588.576 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus 408 / 30091.297 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra 408 / 30094.896 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium 476 / 350125.322 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra 476 / 350129.233 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus 476 / 350130.568 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche