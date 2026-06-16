Mercedes VLE, l'ingegnere capo: «Ora torna a essere importante l'ingegneria automobilistica tradizionale»

Elettrico sì o no? Per Benjamin Kaehler, chief engineer di Mercedes-Benz Vans, non ha più senso porsi questa domanda. In un’intervista a Electrive, ha raccontato la filosofia dietro la Mercedes-Benz VLE, il primo modello costruito sulla piattaforma VAN.EA. In quell’occasione ha sostenuto che la piattaforma elettrica, di per sé, non è più un argomento di vendita.

Il ritorno dell’ingegneria tradizionale

Alla domanda su cosa renda speciale la VLE dal suo punto di vista di ingegnere, Kaehler ha risposto che la base tecnica (quindi gli 800 V, l'efficienza e le prestazioni di ricarica) è ormai un prerequisito, non un elemento distintivo.

«Credo che oggi i veicoli elettrici abbiano raggiunto un livello molto buono per quanto riguarda le caratteristiche elettriche», ha detto. «Ora torna a essere importante l'ingegneria automobilistica tradizionale». Quindi il comfort, l’esperienza di guida e le funzionalità aggiuntive.

È un cambio di prospettiva netto rispetto a pochi anni fa, quando gli 800 V erano «il grande tema, tutti li volevano e quasi nessuno li aveva». Ora, dice, «non c'è più davvero motivo per dire che non si passa all'elettrico perché manca qualcosa». È una dichiarazione che riflette il punto di vista e la posizione di un dirigente Mercedes durante un evento di lancio. Anche perché lo stesso Kaehler nella stessa intervista ammette che l'infrastruttura di ricarica che descrive e che definisce come eccellente, esiste oggi in modo compiuto solo in Germania e Francia, non ovunque, nemmeno in Europa.

Prezzo e infrastruttura: le sfide che ancora restano

Kaehler sostiene che oggi non ci sia più motivo per non passare all'elettrico, ma la VLE, che in Italia ha un prezzo di partenza di 94.510 euro, non è certo l'auto che dimostra questa tesi al consumatore medio. Al “problema economico” va poi aggiunto quello sulla maturità della rete di ricarica. La VLE può aver risolto i problemi tecnici della piattaforma elettrica, ma non quelli, ben più diffusi, di prezzo e disomogeneità della rete di ricarica in Europa.

Gli altri numeri della Mercedes VLE

Sul fronte tecnico, l'intervista aggiunge dettagli che completano quanto già sapevamo: la VLE offre un'autonomia WLTP superiore a 700 km e un consumo di 18,4 kWh/100 km, che Kaehler paragona a circa due litri di gasolio equivalenti ogni 100 km. In fase di ricarica rapida, l'obiettivo dichiarato non è stato il picco di potenza ma la quantità di energia recuperabile in un tempo utile: 350-355 km di autonomia in appena 15 minuti, con una sosta da 10 a 80% che richiede tra 20 e 25 minuti.

Intanto lo stabilimento di Vitoria, in Spagna, ha avviato la produzione in serie della VLE proprio questa settimana. Kaehler conferma che dopo la VLE arriverà la VLS, variante ancora più orientata al lusso, e successivamente i veicoli commerciali costruiti sulla stessa architettura VAN.EA, pensata fin dall'inizio per coprire una gamma che va dalla VLE 300 con batteria da 115 kWh e trazione anteriore fino a veicoli commerciali con massa fino a 5,5 tonnellate, 2,5 tonnellate di traino e una massa complessiva fino a 8 tonnellate con trazione integrale.

FONTE: Electrive

VEDI ANCHE