Vendite Mercedes, un'auto su otto è elettrica. Crolla la Cina, boom in Europa

Mercedes-Benz chiude il secondo trimestre 2026 con un dato interessante sotto diversi punti di vista. Una vettura su otto venduta dal marchio ha oggi una motorizzazione 100% elettrica. Ancor più che il numero in sé (12,5% circa) quello che è utile monitorare è l’andamento. La quota BEV sul totale delle vetture passeggeri è salita al 13%, contro il 7,7% dello stesso periodo dell’anno scorso.
Tra aprile e giugno il gruppo ha consegnato 63.000 veicoli elettrici in tutto il mondo, il 25% in più rispetto al primo trimestre 2026 e il 50% in più rispetto al Q2 2025. Di queste, 52.900 unità sono vetture passeggeri e 10.100 furgoni. Complessivamente, considerando tutte le motorizzazioni, Mercedes ha immatricolato 511.900 veicoli nel trimestre, con una crescita del 2% rispetto al trimestre precedente.
La dimensione geografica
Oltre a registrare i risultati positivi, Mercedes fotografa anche la geografia della distribuzione delle vendite. Il mercato europeo si conferma il vero motore della crescita elettrica. Nel Vecchio Continente, Mercedes ha consegnato 43.500 BEV (+87% rispetto allo stesso periodo del 2025). Una vettura su quattro in Europa (26%) è oggi completamente elettrica. La Germania, dove Mercedes gioca in casa, ha visto le vendite BEV più che raddoppiare nel trimestre, trainate soprattutto da CLA, GLC e GLB.
Dall’altra parte del mondo, in Cina, la situazione è decisamente diversa. Qui le vendite complessive si sono fermate a 138.300 veicoli. Mercedes dà una spiegazione di questo andamento. Lo attribuisce a una concorrenza sempre più intensa, a un atteggiamento prudente da parte dei consumatori e alla fase di transizione tra le gamme di modelli attualmente in corso.
Per invertire la rotta in Cina, Mercedes punta su una nuova generazione di modelli pensati specificamente per i clienti locali. Modelli che arriveranno nella seconda metà dell'anno. Tra questi la GLC L elettrica a passo lungo, la nuova Classe S (anche Maybach) e la nuova GLE. Vetture che saranno tutte dotate di un sistema di infotainment sviluppato per rispondere alle aspettative locali. La previsione è anche quella, entro 6-12 mesi, di estendere a gran parte della gamma un abitacolo basato su intelligenza artificiale e sistemi di guida assistita più avanzati.
Guardando invece più da vicino i modelli di maggior successo emerge un dato particolarmente positivo per la Classe G. A livello globale la crescita è stata del 3%, ma in Europa è andata molto meglio con un +25% (soprattutto in Germania, dove il balzo arriva al 42%).
Bene anche GLE e GLC, che insieme superano le 249.000 unità vendute. Gli ordini raccolti dalla GLC elettrica promettono ulteriori consegne nel secondo semestre. Oltre 110.000 unità invece per la nuova CLA e la nuova GLB, che continuano a trainare le vendite. Guardando avanti, la nuova Classe C elettrica è già ordinabile in Europa. A fine luglio arriverà invece la nuova GLA elettrica, ampliando ulteriormente l'offerta di modelli compatti del marchio.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.