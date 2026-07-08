Vendite Mercedes, un'auto su otto è elettrica. Crolla la Cina, boom in Europa

Mercedes-Benz chiude il secondo trimestre 2026 con un dato interessante sotto diversi punti di vista. Una vettura su otto venduta dal marchio ha oggi una motorizzazione 100% elettrica. Ancor più che il numero in sé (12,5% circa) quello che è utile monitorare è l’andamento. La quota BEV sul totale delle vetture passeggeri è salita al 13%, contro il 7,7% dello stesso periodo dell’anno scorso.

Tra aprile e giugno il gruppo ha consegnato 63.000 veicoli elettrici in tutto il mondo, il 25% in più rispetto al primo trimestre 2026 e il 50% in più rispetto al Q2 2025. Di queste, 52.900 unità sono vetture passeggeri e 10.100 furgoni. Complessivamente, considerando tutte le motorizzazioni, Mercedes ha immatricolato 511.900 veicoli nel trimestre, con una crescita del 2% rispetto al trimestre precedente.

La dimensione geografica

Auto elettriche Mercedes-Benz

Oltre a registrare i risultati positivi, Mercedes fotografa anche la geografia della distribuzione delle vendite. Il mercato europeo si conferma il vero motore della crescita elettrica. Nel Vecchio Continente, Mercedes ha consegnato 43.500 BEV (+87% rispetto allo stesso periodo del 2025). Una vettura su quattro in Europa (26%) è oggi completamente elettrica. La Germania, dove Mercedes gioca in casa, ha visto le vendite BEV più che raddoppiare nel trimestre, trainate soprattutto da CLA, GLC e GLB.

Dall’altra parte del mondo, in Cina, la situazione è decisamente diversa. Qui le vendite complessive si sono fermate a 138.300 veicoli. Mercedes dà una spiegazione di questo andamento. Lo attribuisce a una concorrenza sempre più intensa, a un atteggiamento prudente da parte dei consumatori e alla fase di transizione tra le gamme di modelli attualmente in corso.

Per invertire la rotta in Cina, Mercedes punta su una nuova generazione di modelli pensati specificamente per i clienti locali. Modelli che arriveranno nella seconda metà dell'anno. Tra questi la GLC L elettrica a passo lungo, la nuova Classe S (anche Maybach) e la nuova GLE. Vetture che saranno tutte dotate di un sistema di infotainment sviluppato per rispondere alle aspettative locali. La previsione è anche quella, entro 6-12 mesi, di estendere a gran parte della gamma un abitacolo basato su intelligenza artificiale e sistemi di guida assistita più avanzati.

Guardando invece più da vicino i modelli di maggior successo emerge un dato particolarmente positivo per la Classe G. A livello globale la crescita è stata del 3%, ma in Europa è andata molto meglio con un +25% (soprattutto in Germania, dove il balzo arriva al 42%).

Bene anche GLE e GLC, che insieme superano le 249.000 unità vendute. Gli ordini raccolti dalla GLC elettrica promettono ulteriori consegne nel secondo semestre. Oltre 110.000 unità invece per la nuova CLA e la nuova GLB, che continuano a trainare le vendite. Guardando avanti, la nuova Classe C elettrica è già ordinabile in Europa. A fine luglio arriverà invece la nuova GLA elettrica, ampliando ulteriormente l'offerta di modelli compatti del marchio.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/07/2026