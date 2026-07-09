Nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: 3 motori, 680 CV e prestazioni da supercar

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ ha fatto il suo debutto ufficiale. Disponibile nelle versioni berlina e Shooting Brake, questo modello sposta verso l'alto l'asticella delle prestazioni della CLA elettrica. Numeri alla mano, pare che ci si potrà divertire parecchio. Due numeri su tutti: 680 CV e da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Inoltre, il nuovo modello può contare su alcune tecnologie raffinate come i motori elettrici a flusso assiale sviluppati in collaborazione con Yasa.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

3 motori elettrici e tanta potenza

Partiamo dal powertrain composto da ben 3 motori elettrici. Due sono montati insieme in un'unica unità di trasmissione sull'asse posteriore, mentre un terzo è sull'asse anteriore. Questa configurazione non solo conferisce alla vettura una netta prevalenza della trazione posteriore in termini di ripartizione della potenza, ma consente anche un velocissimo torque vectoring tra le ruote posteriori.

Come detto all'inizio, si tratta di unità a flusso assiale che hanno fatto per la prima volta il loro debutto sulla nuova Mercedes-AMG GT Coupé a 4 porte. Grazie ai 680 CV e ai 1.759 Nm di coppia, la nuova AMG CLA 45 4MATIC+ può raggiungere i 250 km/h di velocità massima, oppure i 270 km/h con il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 94 kWh con le celle dotate di anodi in cui l'ossido di silicio è miscelato con la grafite. Rispetto alle batterie con anodi in grafite convenzionali, ciò consente di aumentare la densità energetica.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

Per garantire che la batteria sia in grado di offrire le massime prestazioni, anche in caso di utilizzo gravoso in pista della vettura, Mercedes ha sviluppato un sistema di raffreddamento molto sofisticato. Parlando della ricarica, grazie al'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare a una potenza di picco fino a 330 kW. Dal 10 all'80% della carica in 22 minuti. In corrente alternata, invece, si possono raggiungere i 22 kW. L'autonomia? 640 km secondo il ciclo WLTP. Il peso? 2.280 kg. La nuova sportiva tedesca offre anche un sound artificiale e i cambi marcia virtuali.

Setup apposito per divertirsi tra le curve

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ non è solamente tanta potenza, perché la casa automobilistica ha lavorato molto anche sull'aerodinamica e sull'assetto per garantire una dinamica di guida di altissimo livello. Troviamo infatti sospensioni sportive AMG RIDE CONTROL con molle in acciaio e ammortizzatori adattivi a tre vie. All'anteriore c'è una configurazione a 3 bracci e al posteriore multilink. Tutti i componenti delle sospensioni, molle e ammortizzatori, sono stati completamente rivisti per gestire le prestazioni che la nuova AMG CLA 45 4MATIC+ è in grado di offrire.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, Shooting Brake

Con le sei modalità di guida AMG DYNAMIC SELECT, ''Slippery'', ''Comfort'', ''Sport'', ''AMGFORCE S+'', ''ECO'' e ''Individual'', il conducente può variare istantaneamente il comportamento della CLA 45 4MATIC+. Inoltre, il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS aggiunge la modalità di guida ''RACE''.

Parlando, invece, dell'aerodinamica, la berlina può contare su di un spoiler posteriore attivo, mentre la Shooiting Brake di uno spoiler attivo alla fine del tetto. Entrambi ottimizzano l'equilibrio aerodinamico e, di conseguenza, l'efficienza e la dinamica della vettura. Sull'asse anteriore, la frenata è affidata a dischi freno da 390 millimetri con pinze fisse a 6 pistoncini; sull'asse posteriore, a dischi freno da 350 millimetri con pinze flottanti a 1 pistoncino.

Look più grintoso

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ si riconosce per un body kit che rende l'aspetto della sportiva, in entrambe le varianti della carrozzeria, molto più grintoso. In particolare davanti troviamo la classica griglia AMG Panamericana e un paraurti rivisto e molto più elaborato. Di serie, la CLA 45 4MATIC+ monta cerchi da 19 pollici con pneumatici nelle misure 245/40 ZR19 98Y XL all'anteriore e 265/40 ZR19 102Y XL al posteriore.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, interni

Gli interni sono quelli della CLA che già conosciamo ma con una serie di personalizzazioni che rispecchiano il DNA più sportivo del modello, a partire dai nuovi sedili sportivi AMG, oltre a rivestimenti dedicati. Curiosità, i sedili dispongono del sistema AMGFORCE che simula le vibrazioni tipiche delle vetture con motore endotermico. Ovviamente presente l'ultima evoluzione del sistema MBUX con l'intelligenza artificiale di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026