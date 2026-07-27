Il nuovo Mercedes Marco Polo è pronto a partire: tante novità per il camper premium

Per chi ama l'avventura e vuole vivere le vacanze in maniera differente, il nuovo Mercedes Marco Polo è pronto a partire. Il camper premium Made in Germany si è da poco rinnovato e adesso si appresta a essere disponibile anche in Italia, proponendo una serie di novità pensate per rendere più confortevoli i viaggi.

Il camper premium si aggiorna

Marco Polo continua sempre a essere basato sul van Mercedes Classe V che viene modificato e camperizzato nello stabilimento Mercedes di Ludwigsfelde, in Germania. Quali sono le novità del nuovo modello?

Mercedes Marco Polo

Innanzitutto, il nuovo concept abitativo e zona notte sono stati migliorati. Il nuovo pop-up roof è realizzato con una robusta e leggera struttura in alluminio a doppio guscio. Oltre a garantire un’elevata stabilità, offre ora 10 cm in più di altezza interna quando la sezione posteriore sollevabile è completamente aperta. Di conseguenza, maggiore comfort durante il tempo passato a bordo e il riposo.

Inoltre, adesso, l’illuminazione ambientale LED nel pop-up roof offre diversi scenari luminosi selezionabili dall’utente, da una luce fredda ed energizzante a tonalità più calde e accoglienti, in base alle preferenze dei viaggiatori.

Andiamo avanti perché le novità non sono mica finite qui. Il tendalino è stato completamente riprogettato e offre la massima flessibilità nelle operazioni di montaggio e smontaggio. La manovella per l’apertura e la chiusura manuale del tendalino è riposta in modo intelligente nel relativo supporto, così da occupare meno spazio.

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C'è anche un nuovo sistema di oscuramento per migliorare il riposo notturno e la privacy di giorno. A partire dalla fine dell'anno arriveranno un nuovo tetto scorrevole e, per la prima volta, un’apertura panoramica nel telo del pop-up roof che porteranno ancora più luce naturale e aria fresca nell’abitacolo.

Infine, tra le altre novità si segnalano tavoli pieghevoli migliorati, guide dei cassetti ottimizzate, un pannello di comando della panca ridisegnato e un cooler box più efficiente dal punto di vista energetico

Mercedes Marco Polo

Migliora la connettività

Oltre alle novità pensate per migliorare il comfort a bordo del camper, il nuovo Marco Polo propone un nuovo impianto audio con otto altoparlanti e un subwoofer. Grazie alla connettività Bluetooth, la musica può essere riprodotta anche quando il sistema infotainment è spento.

Il sistema Mercedes-Benz Advanced Control che permette di gestire il camper come una smart home, è stato adesso migliorato con nuove funzioni.

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