Mercedes aggiorna la Safety Car per la Formula 1, ecco come

Nel weekend del Gran Premio d'Ungheria fa il suo esordio ufficiale in pista la nuova Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, chiamata a raccogliere il testimone dalla AMG GT Black Series dopo ben 51 gare di servizio svolte tra il 2022 e il 2026.

In attesa che veda la luce la versione stradale derivata dal Concept AMG GT Track Sport, la Casa di Affalterbach schiera così il modello più performante oggi presente in gamma, affinato per assolvere al ruolo di Safety Car della Formula 1.

Nuova safety car Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, le luci integrate nell'ala

Luci integrate e aerodinamica su misura

La novità più interessante riguarda la gestione dei segnalatori luminosi. Dimentica la classica e ingombrante barra a lampeggianti montata sul tetto: sulla nuova GT 63 Pro i LED e le telecamere sono stati integrati direttamente nella struttura dell'ala posteriore attiva e del relativo flap. Il pacchetto si completa con moduli LED stroboscopici e ''dimmerabili'' (regolabili nell'intensità) inseriti nel paraurti anteriore, nei proiettori e nei fanali di coda.

Anche l'aerodinamica ha ricevuto interventi specifici rispetto alla vettura di serie presentata a metà 2024. Noti subito uno splitter anteriore più pronunciato, deviatori di flusso canard e una profilatura del sottoscocca riprogettata per ottimizzare la stabilità alle alte velocità. La livrea celebrativa in nero profondo con grafiche rosse e loghi CrowdStrike festeggia i 30 anni di partnership tra Mercedes e il Circus, iniziata nel lontano 1996.

Nuova safety car Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, l'interno

Interni da corsa e carburante sostenibile

All'interno dell'abitacolo, dove siede lo storico pilota della vettura di sicurezza Bernd Mayländer, l'impostazione è puramente racing: sedili a guscio Recaro con cinture a sei punti e roll-bar di protezione. Per monitorare la gara e gestire le comunicazioni con la direzione di corsa, la plancia integra un grande schermo di fronte al passeggero oltre agli apparati radio e al sistema GPS dedicato.

Un dettaglio tecnico importante riguarda l'alimentazione: nel serbatoio trova posto la benzina Petronas Primax Pro-Race M2 a 100 ottani, formulata per il 40% con componenti sostenibili (nello specifico 10% di etanolo e 30% di eFuel).

Tre generazioni di safety car Mercedes

La prima Safety Car a trazione integrale

Sotto il cofano non servivano potenziamenti, visti i dati di targa già decisamente elevati: il V8 biturbo da 4,0 litri sviluppa 612 CV e 850 Nm di coppia, che scarica a terra grazie al cambio AMG Speedshift MCT a 9 rapporti e alla trazione integrale variabile 4Matic+.

Si tratta di un passaggio rilevante, perché la GT 63 Pro diventa la prima Safety Car a quattro ruote motrici fornita dal marchio tedesco nella storia della categoria. La dotazione comprende l'assetto con controllo attivo del rollio AMG Active Ride Control, l'impianto frenante carboceramico con pinze anteriori a sei pistoncini e cerchi forgiati calzati da pneumatici Pirelli P Zero R.

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