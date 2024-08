F1: la safety car si è schiantata alla Parabolica di Monza. Il video

La Safety Car di Formula 1 è stata coinvolta questa mattina in un incidente durante una sessione di prove in vista del Gran Premio d’Italia. La Aston Martin Vantage F1 Edition, guidata dal solito Bernd Maylander, è uscita di strada alla curva Parabolica, finendo contro le barriere di pneumatici. Sembra che Maylander e il suo passeggero non abbiano riportato ferite. Da quello che si vede dalle immagini, i danni riportati sarebbero relativamente lievi, limitantosi a qualche lamiera piegata della carrozzeria. In particolare risulta danneggiata la parte sinistra del frontale, con la griglia deformata ma non distrutta; il cofano motore si presenta parzialmente accartocciato, mentre la fiancata sinistra accusa ammaccature non molto profonde sui parafanghi. Rotto il finestrino di destra, nonostante la fiancata paia perfettamente intatta: forse conseguenza dell'intervento dei soccorritori.

COME È SUCCESSO Non è chiaro a quale velocità stesse guidando Maylander prima dell'uscita di strada, ma i nostri uomini in circuito ci dicono che stesse tirando ''abbastanza'' e con un V8 da 656 CV sotto il cofano è possibile che il tachimetro indicasse qualcosa come 290 km/h prima della staccata. Maylander avrebbe seplicemente perso il controllo finendo per sbandare nella ghiaia, dicono alcuni, ma secondo voci di corridoio, l'uscita di pista potrebbe essere stata causata da un problema tecnico in fase di decelerazione e solo la perizia di Maylander avrebbe permesso al pilota di ridurre la velocità con opportune manovre per contenere i danni e impattare nel modo meno severo possibile. Non a caso, l'auto inizia a sbandare per un pendolo innescato a bella posta dal pilota, come si vede nel video qui sopra condiviso da Jarno Opmeer, che guida la Red Bull nel campionato F1 virtuale. Immediate le bandiere rosse in pista e per la gara verrà impiegata la Safety Car di riserva, ma sarà comunque Maylander a prenderne in mano il volante a testimonianza delle buone condizioni del pilota.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2024