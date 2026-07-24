Mercedes affitta il Nurburgring in esclusiva per la AMG CLE 63 Mythos. Sai che significa?

Mercedes affitta il Nürburgring in esclusiva per la nuova AMG CLE 63 Mythos: scopri perché e tutti i dettagli

Quando un costruttore decide di prenotare l'intero circuito del Nürburgring Nordschleife in esclusiva per una giornata di test, la cosa non accade mai per caso. Soprattutto se gli ingegneri continuano a spingere fino a tarda sera sul tracciato completamente deserto. È esattamente quanto successo con la nuova Mercedes-AMG CLE 63 Mythos, la futura punta di diamante della serie attesa sul mercato nel 2027.

Record sul giro o sviluppo finale?

Quando la pista dell'Inferno Verde viene riservata a un singolo costruttore, di solito le ragioni sono due: o si sta cercando di stampare un tempo sul giro da record, oppure ci si trova nella fase di validazione finale dello sviluppo prima dell'anteprima mondiale. Nel caso della CLE 63 Mythos, entrambe le opzioni sono più che concrete.

Il prototipo mimetizzato avvistato tra i saliscendi dell'Eifel fa subito capire che non ci troviamo di fronte a una classica variante sportiva. L'impostazione aerodinamica è nettamente più aggressiva: oltre a una vistosa ala posteriore fissa e ai caratteristici terminali di scarico sovrapposti, salta all'occhio un'ampia presa d'aria sul cofano, concepita per garantire il corretto raffreddamento della meccanica.

Un V8 elettrificato da 646 CV sotto il cofano

A proposito di motore: l'indiscrezione più interessante riguarda la scelta del propulsore. Sotto il cofano della Mythos dovrebbe trovare posto un motore V8 biturbo elettrificato dotato di albero motore piatto, accreditato di una potenza stimata attorno ai 646 CV. Un ritorno alle origini per la sigla ''63'', dopo il dibattito generato dall'adozione del quattro cilindri ibrido sulla C 63.

Ma l'esclusività non sarà soltanto una questione di cavalli. Stando a quanto trapelato da un incontro a porte chiuse con la rete dei concessionari a Sindelfingen, Mercedes avrebbe intenzione di produrre la variante Mythos in una serie ultralimitata di soli 30 esemplari in tutto il mondo (anche per non alzare troppo l'asticella delle emissioni di CO2, pare).

In arrivo anche una versione Black Series?

Se queste cifre trovassero conferma, la Mythos diventerebbe un oggetto da collezione riservato a pochissimi fortunati. Tuttavia, per chi cerca un'alternativa leggermente più accessibile (e meno rara), le speranze non sono perse. I muletti con un'aerodinamica meno esasperata avvistati nei mesi scorsi sul Nordschleife potrebbero infatti nascondere una futura versione Black Series, destinata a volumi produttivi superiori.

In ogni caso, il segnale inviato da Affalterbach è chiaro: l'architettura V8 ha ancora una storia da raccontare sui modelli ad altissimo profilo. E chissà che questa scelta sulla gamma CLE non possa riaprire le porte al V8 anche su una futura E 63. Il velo sulla CLE 63 Mythos dovrebbe alzarsi nei prossimi mesi, mentre le prime consegne sono previste nel corso del 2027.

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