Nuova Mercedes Classe G Cabriolet si svela un po' di più: il debutto è sempre più vicino

Oramai è quasi tutto pronto per il debutto della nuova Mercedes Classe G Cabriolet. Dopo un teaser in cui si vedeva il fuoristrada nella penombra, la casa automobilistica ha condiviso diverse nuove immagini della vettura. Certo, è presente un po' di camuffamento sopratutto nella zona posteriore ma il look della Classe G Cabriolet è oramai chiaro. Ci sono anche diverse animazioni che mostrano chiaramente l'apertura elettrica della capote. In ogni caso, protagonista è la versione AMG della Classe G Cabriolet che può contare sulla presenza di scarichi laterali.

Mercedes si sta quindi preparando per riportare in vita la Classe G Cabriolet quasi un decennio dopo che l'ultima versione decappottabile di questo fuoristrada era uscita di produzione.

Motore V8?

Come detto, in passato il fuoristrada era già stato proposto in versione cabriolet ma con passo corto e con solo due portiere. Il nuovo modello sarà differente perché continuerà a proporre 4 porte. Come possiamo notare a capote in tela chiusa, le forme sono sostanzialmente identiche a quelle della Classe G che già conosciamo. Aprendo la capote, la parte posteriore si abbassa portandosi dietro il tettuccio del fuoristrada, consentendo così di poter guidare a cielo aperto. A parte la capote, questa nuova versione del fuoristrada tedesco non dovrebbe presentare ulteriori novità. C'è un leggero camuffamento sulla parte bassa del paraurti anteriore che fa pensare a piccoli ritocchi in quella zona.

Per il resto, comunque, sarà sempre la Classe G che ben conosciamo e apprezziamo.

Parlando delle motorizzazioni, non sappiamo ancora nulla nel dettaglio ma la versione AMG fa immaginare che sotto al cofano possa trovarsi il possente motore V8 biturbo a benzina in grado di erogare 585 CV.

Il fuoristrada è già in fase di test su strada. Non c'è ancora una data precisa per il suo debutto ma il lancio dovrebbe tenersi entro al fine dell'anno e dovrebbe essere costruito sempre all’interno dell’impianto di Magna Steyr.

Prezzo

Ne sapremo certamente di più al momento del debutto ma la versione Cabriolet costerà certamente di più del modello ''standard''. L'attuale AMG G 63 parte da oltre 209 mila euro. La Cabriolet sarà più costosa. Non rimane che attendere novità sul debutto.

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