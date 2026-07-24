Mercedes-Benz Classe G Cabriolet, in un teaser la conferma ufficiale della capote elettrica

Mercedes-Benz torna a parlare della Classe G Cabriolet, e lo fa con un video pubblicato sui profili social ufficiali del marchio. La didascalia scelta, «Unfolding a new chapter for the G-Class», gioca volutamente sul doppio senso: il un nuovo capitolo per la gamma, ma anche (e soprattutto) la capote elettrica. Questa è la novità principale del breve teaser che mostra per la prima volta in azione la silhouette della capote che si apre e si ripiega.
Cosa mostra il video
Rispetto ai teaser precedenti, il filmato mostra la silhouette del fuoristrada tedesco mentre la capote si apre e si ripiega nello spazio dietro l'abitacolo. Questa è di fatto la prima conferma visiva in azione del meccanismo. Fino a questo momento, infatti, Mercedes-Benz aveva mostrato solo immagini statiche. Prima una foto teaser con la sagoma in controluce, poi gli scatti ufficiali del prototipo camuffato durante i test su strada.
Mercedes continua quindi a mantenere alta l’attesa su questo modello di cui, per il momento, si conosce poco altro. A parte la conferma dell’arrivo di questa nuova generazione e la presenza della capote con apertura elettrica, dal punto di vista tecnico non ci sono elementi nuovi. Questo fa pensare al fatto che il progetto resta legato ai propulsori a combustione della gamma attuale, in linea con quanto trapelato in precedenza.
Qualche elemento in più era emerso a marzo, quando erano emersi dettagli condivisi da Mercedes-Benz con i concessionari nordamericani durante un incontro a Sindelfingen. Secondo quella ricostruzione, la Casa avrebbe già mostrato ai dealer un modello di preserie in colorazione Heritage Blue, con la conferma di una variante AMG G63 Cabriolet a motore V8 attesa negli Stati Uniti nel 2028. L'ultima Classe G con la capote uscita di fabbrica resta, per ora, la Mercedes-Maybach G650 Landaulet del 2018, prodotta in appena 99 esemplari.
FONTE: The Supercar Blog
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe G 400 d Professional
|330 / 243
|145.769 €
|Classe G 400 d Exclusive
|330 / 243
|152.009 €
|Classe G 400 d AMG Line
|330 / 243
|159.165 €
|Classe G 500 Exclusive
|422 / 310
|161.769 €
|Classe G 500 AMG Line
|422 / 310
|168.925 €
|Classe G 580 EQ AMG Line
|- / -
|169.840 €
|Classe G AMG 63
|585 / 430
|208.471 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe G visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe G
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.