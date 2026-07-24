Mercedes-Benz Classe G Cabriolet, in un teaser la conferma ufficiale della capote elettrica

Mercedes-Benz torna a parlare della Classe G Cabriolet, e lo fa con un video pubblicato sui profili social ufficiali del marchio. La didascalia scelta, «Unfolding a new chapter for the G-Class», gioca volutamente sul doppio senso: il un nuovo capitolo per la gamma, ma anche (e soprattutto) la capote elettrica. Questa è la novità principale del breve teaser che mostra per la prima volta in azione la silhouette della capote che si apre e si ripiega.

Cosa mostra il video

Rispetto ai teaser precedenti, il filmato mostra la silhouette del fuoristrada tedesco mentre la capote si apre e si ripiega nello spazio dietro l'abitacolo. Questa è di fatto la prima conferma visiva in azione del meccanismo. Fino a questo momento, infatti, Mercedes-Benz aveva mostrato solo immagini statiche. Prima una foto teaser con la sagoma in controluce, poi gli scatti ufficiali del prototipo camuffato durante i test su strada.

Mercedes continua quindi a mantenere alta l’attesa su questo modello di cui, per il momento, si conosce poco altro. A parte la conferma dell’arrivo di questa nuova generazione e la presenza della capote con apertura elettrica, dal punto di vista tecnico non ci sono elementi nuovi. Questo fa pensare al fatto che il progetto resta legato ai propulsori a combustione della gamma attuale, in linea con quanto trapelato in precedenza.

Qualche elemento in più era emerso a marzo, quando erano emersi dettagli condivisi da Mercedes-Benz con i concessionari nordamericani durante un incontro a Sindelfingen. Secondo quella ricostruzione, la Casa avrebbe già mostrato ai dealer un modello di preserie in colorazione Heritage Blue, con la conferma di una variante AMG G63 Cabriolet a motore V8 attesa negli Stati Uniti nel 2028. L'ultima Classe G con la capote uscita di fabbrica resta, per ora, la Mercedes-Maybach G650 Landaulet del 2018, prodotta in appena 99 esemplari.

FONTE: The Supercar Blog

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