Mercedes: nelle auto i grandi schermi restano, ma siamo andati "troppo oltre" eliminando i pulsanti

Sulle moderne auto abbondando gli schermi sempre più grandi. Parallelamente, gli abitacoli presentano uno stile sempre più minimalista con comandi fisici ridotti al minimo. Ne giova il design della plancia ma sicuramente non si può dire lo stesso della praticità dato che le funzioni delle auto si devono gestire attraverso il display touch dell'infotainment. Se l'auto è in movimento può non essere facile accedere ad alcune impostazioni e sopratutto non è sicuro visto che ci si distrae. Ecco che alcune case automobilistiche come Volkswagen hanno iniziato a fare un piccolo passo indietro reintroducendo alcuni comandi fisici molto più intuitivi.

Come molte case automobilistiche, anche Mercedes ha introdotto negli ultimi anni schermi sempre più grandi, riducendo al minimo la presenza di pulsanti fisici. Pensiamo addirittura all'MBUX Hyperscreen che domina tutta la plancia con una larghezza di 141 cm.

Ola Källenius, numero uno di Mercedes, pur riconoscendo le preoccupazioni di chi pensa che si sia esagerato spostando tutta la gestione delle auto negli infotainment, ha raccontato che dedicano innumerevoli ore allo sviluppo dell'interfaccia utente.

Ogni anno passo ore a discuterne con i nostri ingegneri e scherziamo sul fatto che debba essere così semplice da poter essere utilizzata sia da un bambino di cinque anni che da un membro del consiglio di amministrazione della Mercedes. Questa è la sfida, e una volta che ci si familiarizza con essa, diventa automatica.

A volte ci si spinge un po' troppo oltre

Källenius ha anche parlato del lavoro per migliorare i sistemi di controllo vocale, ma ha ammesso che ''l'intero settore potrebbe essersi spinto un po' troppo oltre'' verso i controlli digitali. Ha poi aggiunto che a volte si esagera e si introduce la tecnologia fine a se stessa, dimenticandosi magari un po' del cliente.

Quindi, d'ora in poi, ci vedrete reintrodurre i pulsanti più pratici.

Gli schermi grandi rimangono ma si è andati un po' tropo oltre eliminando i pulsanti. Di conseguenza, Mercedes reintrodurrà alcuni pulsanti fisici per rendere più pratica la gestione delle auto.

Fonte: Autocar

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