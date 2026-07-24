Mercedes VLE amplia la gamma: ecco tutte le novità per il van elettrico

Comfort, tecnologia e tanto lusso, questa è la nuova Mercedes VLE, un van elettrico che la casa tedesca ha da poco lanciato sul mercato. Modello che poggia sulla nuova piattaforma Van Architecture e adotta il nuovo sistema operativo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Inoltre, grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza e ridurre così al minimo le pause per i rifornimenti di energia.

Adesso, per la versione VLE 300 sono in arrivo nuovi allestimenti che permetteranno ai clienti di poter personalizzare ulteriormente il van elettrico.

Specifiche tecniche

Ricordiamo che il van può contare su di una potenza di 203 kW (276 CV) e offre un'autonomia di oltre 700 km grazie alla batteria da 115 kWh. La VLE può recuperare fino a 355 km di autonomia in soli 15 minuti (potenza di ricarica di picco oltre 300 kW).

Nuovi allestimenti in arrivo

Oltre all'equipaggiamento di serie e all'allestimento EXCLUSIVE, sono ora disponibili le versioni AMG Line e AMG Line Plus. Anche il pacchetto Night è disponibile come optional. Un'altra novità è la maggiore flessibilità nella scelta degli optional: l'allestimento EXCLUSIVE, ad esempio, è ora disponibile, a richiesta, con il pacchetto Premium o il pacchetto Premium Plus.

Rispetto al pacchetto Premium, il pacchetto Premium Plus offre diverse funzionalità aggiuntive, come l'head-up display e il sistema MBUX Superscreen. È ora disponibile anche il tetto panoramico Sky View come optional. Sono inoltre disponibili, su ordinazione, i sedili posteriori premium comfort regolabili elettricamente con braccioli e riscaldamento. La VLE 300 è ora disponibile anche in versione a 8 posti.

Mercedes VLE

Più nel dettaglio, i nuovi allestimenti AMG Line e AMG Line Plus conferiscono alla VLE un aspetto ancora più accattivante. In entrambi i casi troviamo la griglia AMG, paraurti AMG in tinta con la carrozzeria con prese d'aria specifiche e tappetini in velluto AMG.

L'allestimento AMG Line presenta inserti cromati sulla griglia del radiatore con cornice illuminata, dettagli in alluminio lucido e cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici a 5 razze. All'interno, troviamo i sedili Classic con cuciture decorative ed elementi di finitura effetto alluminio spazzolato. Il pacchetto Night è disponibile come optional per l'allestimento AMG Line, e va a esaltare ulteriormente gli esterni del veicolo con elementi di design sportivi in nero lucido.

L'allestimento AMG Line Plus va a enfatizzare ulteriormente il design del van elettrico con ulteriori dettagli esterni in nero lucido. Di serie troviamo cerchi in lega da 21 pollici a 5 doppie razze, di colore nero.

Prezzi

In Italia, la Mercedes VLE parte da 89.260 euro.

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