Debutta la Mercedes Maybach GLS 680, con una finezza che non ti aspetti

Se pensavi che la Mercedes-Maybach GLS 680 avesse già toccato il soffitto in fatto di presenza su strada e opulenza, la Stella dimostra che c'è sempre spazio per affinare i dettagli. A poca distanza dall'aggiornamento riservato alla classica GLS, la divisione ultralusso di Stoccarda svela il restyling del suo maxi-SUV, pronto per il debutto nelle concessionarie entro la fine dell'anno.

Le novità non stravolgono la formula originale, ma vanno a toccare i punti chiave: motore V8 biturbo ancora più performante, abitacolo ad alta tecnologia e qualche tocco di classe pensato per farsi notare con eleganza.

Mercedes Maybach GLS 680, sedili posteriori con funzione chaise longue

Più cavalli sotto al cofano e uno sterzo migliorato

Partiamo dalla sostanza, perché dietro tanta scena c'è meccanica di primo livello. Sotto l'imponente cofano trova posto l'ultima evoluzione del V8 biturbo da 4,0 litri (sigla M1770 Evo). Rispetto al modello uscente, l'otto cilindri guadagna 53 CV e circa 120 Nm, raggiungendo una cifra totale di 603 CV e 850 Nm di coppia massima.

Ad affiancare il propulsore c'è la tecnologia mild-hybrid con alternatore-starter di seconda generazione, pensato per rendere le ripartenze ancora più fluide. Gli ingegneri tedeschi sono intervenuti anche sulla dinamica: la scatola dello sterzo è stata ritarata e le sospensioni pneumatiche Airmatic rimangono di serie.

Se però cerchi il massimo isolamento dalle rugosità dell'asfalto, tra gli optional puoi scegliere il nuovo E-Active Body Control, sistema idraulico capace di regolare le forze su ogni singola ruota per annullare quasi del tutto rollio, beccheggio e trasferimenti di carico.

Mercedes Maybach GLS 680, la console tra i sedili posteriori

Come cambia lo stile: calandra illuminata e quel dettaglio...

Esteticamente, la nuova Maybach GLS rinnova il frontale con una firma luminosa decisamente scenografica: debuttano la cornice della griglia illuminata, il badge Maybach retroilluminato e, per la prima volta nella storia del brand, la celebre stella Mercedes illuminata sul cofano.

Di serie la vettura monta cerchi in lega da 22 pollici a 20 razze, con quelle forgiate da 23 pollici offerte in opzione. La vera finezza – quella anticipata fin dal titolo – sta tutta nel centro del cerchio: gli ingegneri hanno integrato nei mozzi un meccanismo di precisione su cuscinetti a sfera che mantiene il marchio Mercedes sempre perfettamente dritto e verticale, anche mentre la macchina è in movimento.

Un dettaglio di chiara ispirazione Rolls-Royce, di quelli che fanno la differenza quando ti affianchi al semaforo, per chi sa dove guardare.

Mercedes Maybach GLS 680, l'infotainment

Interni tra lusso e hi tech, con un piccolo scivolone

Salendo a bordo la sensazione è quella di un salotto dal lusso impareggiabile, anche se la configurazione dell'infotainment MBUX Superscreen a triplo display, gestita dall'ultima release del software della Casa, stona un po' con i suoi tre schermi visivamente separati, se pensi che sull'ultima Mercedes Classe C la visualizzazione non mostra discontinuità tra un display e l'altro. Qui forse si poteva fare meglio.

A fare la differenza, sulla Maybach GLS sono le finiture dedicate: trovi grafiche della strumentazione in tinta Rose Gold, bocchette del climatizzatore illuminate e una funzione massaggio potenziata sia per chi siede davanti, sia per i passeggeri posteriori. Che in più possono contare su poltroncine singole a regolazione elettrica con funzione chaise longue.

A completare il quadro c'è l'impianto audio di serie Burmester 3D Surround con Dolby Atmos, che guadagna due altoparlanti aggiuntivi (per un totale di 15 speaker) e un amplificatore rivisto da 710 Watt.

La Mercedes-Maybach GLS 680 comincerà ad arrivare negli showroom entro la fine dell'anno. La Casa non ha ancora comunicato il listino ufficiale, ma senza troppi giri di parole è molto probabile che il prezzo si attesti sopra i 200.000 euro, e questo ancora prima di iniziare ad attingere al ricchissimo menu degli accessori a pagamento e delle personalizzazioni su misura.

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