Body kit e interni esclusivi, ma la Mercedes Classe G non convince e l'asta è un flop

Personalizzare un'auto di lusso non sempre rappresenta un investimento redditizio.

Il mercato premia la configurazione originale

Lo dimostra il caso di un Classe G di Mercedes-Benz, proposto recentemente in asta sulla piattaforma Cars & Bids (guarda la homepage di Cars & Bids). Il veicolo, una versione destinata al mercato statunitense, aveva un prezzo di listino di 172.355 dollari (circa 151.150 euro), ma il proprietario ha deciso di affrontare una costosa elaborazione estetica e degli interni, portando la spesa complessiva fino a 222.000 dollari (circa 195.230 euro). Il mercato, tuttavia, ha espresso una valutazione molto diversa, premiando maggiormente le configurazioni originali rispetto alle personalizzazioni più estreme.

Mercedes-Benz Classe G: il tuning con i pezzi di Alibaba non riscuote successo all'asta

Body kit ispirato al tuner polacco

L'intervento più evidente riguarda il body kit, descritto nell'annuncio come un trattamento esternoin stile Carlex Design ispirato alle realizzazioni del celebre preparatore polacco (guarda la homepage di Carlex Design). Il nuovo design comprende paraurti dedicati, griglia rivista, passaruota allargati e una nuova sfumatura per la carrozzeria. Dall'analisi della documentazione emerge però che il kit estetico è una replica del tuner europeo acquistata nientemeno che sul sito Alibaba al prezzo di 18.300 dollari (circa 16.080 euro). Anche i nuovi cerchi da 22'' provengono dalla stessa piattaforma cinese, contribuendo a modificare in modo significativo l'aspetto del veicolo.

Mercedes-Benz Classe G: l'abitacolo modificato con rivestimenti di pelle rossa e nera

Pellicola bicolore e abitacolo rivestito

Oltre agli elementi applicati sulla carrozzeria, la vettura è stata rifinita con una pellicola che abbina argento e nero satinato, conferendo un look dal gusto rétro. Anche l'abitacolo è stato completamente rivisto con rivestimenti in pelle rossa e nera per sedili, pannelli porta e volante. Pur trattandosi di interventi realizzati con attenzione, queste scelte estetiche risultano molto personali e potrebbero non incontrare i gusti della maggior parte dei potenziali acquirenti.

Mercedes-Benz Classe G: un'offerta inferiore al costo complessivo dell'elaborazione

Il risultato dell'asta

Infatti, nonostante il contachilometri indicasse appena 127 chilometri, praticamente quelli della consegna, la risposta del mercato è stata inferiore alle aspettative del venditore. L'offerta conclusiva si è fermata a 160.000 dollari (circa 140.655 euro), ben al di sotto dell'investimento complessivo sostenuto. Il tutto a conferma come, anche su modelli iconici come la Classe G, le personalizzazioni molto marcate difficilmente riescano a essere valorizzate sul mercato dell'usato o del collezionismo, dove l'originalità continua a rappresentare uno degli elementi più ricercati dagli acquirenti. Voi cosa ne dite di questa elaborazione dell’iconico off-road tedesco? Diteci la vostra.

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