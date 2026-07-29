Mercedes AMG GT Black Series avvistata su strada: sarà la sportiva più estrema

Solo 6 modelli Mercedes AMG hanno ottenuto la denominazione ''Black Series''. Il primo è stato la SLK 55 AMG Black Series nel 2006, mentre l'ultimo è arrivato nel 2021 e si basava sulla prima generazione della Mercedes AMG GT. La casa automobilistica tedesca sta adesso lavorando alla nuova ''Black Series''.

Anima da pista

La nuova Black Series è basata sulla seconda generazione di AMG GT ed era stata anticipata alcuni mesi fa dalla casa automobilistica e da allora è stata vista più volte durante i test di sviluppo al Nürburgring accanto alla sua sorella da corsa GT3. Del resto, il circuito tedesco è il luogo migliore dove sviluppare auto ad alte prestazioni.

Adesso c'è una novità perché un nuovo prototipo della sportiva è stato visto in Spagna, questa volta su strada come si può vedere nel video spia che condividiamo.

Proprio come l'attuale Porsche 911 GT3 RS, la nuova AMG GT Black Series sembrerà più un'auto da corsa che un'auto pensata per un utilizzo stradale. Del resto, la sua aerodinamica estrema chiarisce subito che questa vettura nasce per essere velocissima tra le curve di un circuito.

Mercedes punterà a un record sul giro al Nürburgring? Lo scopriremo. Sicuramente ci possiamo attendere che ottenga un tempo migliore di 6:48.04 fatto registrare dalla precedente AMG GT Black.

Estrema e aggressiva

Le immagini confermano ancora una volta il look aggressivo della nuova sportiva tedesca che si caratterizza per la presenza di un body kit aerodinamico specifico che permette di riconoscerla immediatamente. Se davanti troviamo un frontale molto più elaborato di quello del modello da cui deriva con uno splitter più grande e alette aerodinamiche alle estremità, dietro spiccano l'ampio spoiler e un generoso diffusore. Di profilo possiamo invece notare le nuove minigonne pronunciate e i terminali di scarico laterali.

Per quanto riguarda il motore, si parla di un V8 turbo di 4 litri ma le precise specifiche tecniche ancora non sono state rivelate.

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