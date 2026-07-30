Vespera Iride Evo 5, il restomod italiano della Mercedes 190E Evo II

Vespera Automobili reinterpreta la leggendaria berlina del DTM con motore sei cilindri turbo e carrozzeria in fibra di carbonio.

Quando si parla di restomod il pensiero va quasi sempre ai marchi tedeschi o statunitensi. Ma anche da noi ci sono diverse realtà che operano in questo settore. Tra queste c’è Vespera Automobili che ha presentato Iride Evo 5 la sua reinterpretazione della Mercedes 190E Evolution II.

Un sei cilindri da 765 CV

Vespera Iride Evo 5, il frontale

Il cuore del progetto è il motore Mercedes M103, un sei cilindri in linea portato a 3,0 litri di cilindrata, irrobustito con bielle e pistoni forgiati e abbinato a un grande turbocompressore. Il risultato è un motore da 765 CV e 910 Nm di coppia, grazie ai quali permettere alla Iride Evo 5 di scattare per lo 0-100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 300 km/h.

Vespera Iride Evo 5, il retro

La potenza viene scaricata a terra tramite un cambio manuale a sei rapporti abbinato alla sola trazione posteriore. Il peso dichiarato si attesta intorno ai 1.450 kg. Per fare un confronto, la HWA EVO, anch'essa basata sulla 190E Evolution II, si ferma a 493 CV e viene proposta a un prezzo di circa 714.000 euro.

Vespera Iride Evo 5, vista laterale

Fedele nelle proporzioni all'originale ma più aggressiva nelle forme, la Iride Evo 5 monta un kit in fibra di carbonio che allarga l'auto di quasi 10 centimetri per lato, con parafanghi maggiorati, paraurti anteriore inedito, un grande splitter e fari Full LED. L'esemplare mostrato finora è verniciato in Montreal Green, una tonalità presa in prestito dalla gamma Alfa Romeo Giulia e Stelvio, abbinata a cerchi OZ Racing dorati dal disegno che richiama le auto da rally.

Vespera Iride Evo 5, il restomod della Mercedes 190E Evo II

Completano il pacchetto estetico un paraurti posteriore rivisto, nuove badge e un vistoso alettone posteriore. Gli interni non sono ancora stati definiti nei dettagli, ma dovrebbero ricevere un trattamento altrettanto approfondito.

Per ora esiste un solo esemplare della Iride Evo 5, ma ogni vettura verrà interamente personalizzata e realizzata su misura per il singolo cliente, secondo quanto dichiarato dall'azienda. Non è stato comunicato alcun prezzo, ma considerando le prestazioni è lecito attendersi un listino all'altezza.

FONTE: Carscoops

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