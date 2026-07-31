Dalla Chrysler Crossfire alla Mercedes-Benz 300 SL: il progetto dello specialista americano

La collaborazione tra Mercedes-Benz e Chrysler ha lasciato in eredità modelli come la Crossfire, coupé sviluppata sulla piattaforma della SLK.

Dalla collaborazione tra Chrysler e Mercedes-Benz

A distanza di quasi vent'anni dalla fine della sua carriera commerciale, proprio questa vettura è stata scelta come base per un progetto realizzato dal tuner Signature Autosports (guarda la homepage di Signature Autosports), che trasforma la sportiva americana in una moderna interpretazione della 300 SL. Il preparatore sottolinea che il modello non si propone di essere una replica fedele all'originale, ma una rilettura contemporanea di una delle sportive più iconiche della storia.

300 SL Signature Autosports: moderna interpretazione di una Chrysler Crossfire in Mercedes Gullwing

Design tra richiami classici e dettagli moderni

L'aspetto della roadster riprende alcuni elementi caratteristici della storica 300 SL, a partire dalle celebri porte ad ali di gabbiano, mentre il frontale adotta soluzioni decisamente più moderne. Tra queste figurano uno splitter di grandi dimensioni, fari a LED e parafanghi che starebbero bene su una Shelby Cobra. Sul retro, invece, la linea arrotondata richiama maggiormente il modello storico, completata dalla verniciatura Bentley Sequin Blue Metallic, dai cerchi Cosmis Racing e da uno scarico centrale a doppia uscita.

300 SL Signature Autosports: gli interni con il volante ripiegabile e la strumentazione analogica

Interni retrò e meccanica invariata

L'abitacolo abbina finiture moderne e dettagli ispirati al passato, con interni in pelle Merino color marrone dorato, strumentazione dal design rétro e alcuni comandi derivati dalla Crossfire. Non mancano un volante pieghevole a due razze e una plancia verniciata. Sotto il cofano resta il V6 3,2 litri della Crossfire del 2004, accreditato di 218 CV e 310 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a cinque rapporti con trazione posteriore.

300 SL Signature Autosports: prezzo da amatori per questo modello con porte ad ali di gabbiamo

Prezzo da supercar

Il progetto dello specialista viene proposto a 299.950 dollari (circa 261.000 euro), una cifra che colloca questa particolare reinterpretazione in una fascia di mercato riservata a modelli ad alte prestazioni. se pensiamo che unaMercedes-AMG GT 63 SE Performance con 800 CV costa circa 100.000 dollari in meno. Una valutazione che rende questa trasformazione un esercizio di stile destinato a suscitare opinioni contrastanti tra appassionati e collezionisti.

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