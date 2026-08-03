Mercedes-Maybach: GLS 600 RS Edition rilegge il SUV di lusso e punta tutto su dettagli unici

Una rilettura in forma super esclusiva del modello uscente, che mantiene il V8 da 550 CV e introduce una serie di interventi estetici e tecnici firmati dal tuner Road Show International

La Mercedes-Maybach ha recentemente aggiornato il proprio SUV di riferimento, trasformando la GLS 600 nella nuova GLS 680 con il model year 2027.

Il debutto della nuova GLS 680

Il modello va oltre il classico aggiornamento di metà carriera , introducendo un design rivisto con gruppi ottici LED indipendenti dal motivo multistellato che vediamo oggi. Il grande SUV di ultra-lusso adotta inoltre un V8 biturbo da 603 cavalli e 850 Nm di coppia , in crescita rispetto al passato (+53 CV e 120 Nm di coppia). Tuttavia, il nuovo stile potrebbe non piacere a chi preferisce l'impostazione più tradizionale del modello precedente.

Quindi, neanche il tempo di apprezzare tutte le novità a bordo dell'inedito modello ( guarda Mercedes-Maybach GLS 680 ), che dagli Stati Uniti arriva una nuova interpretazione del lussuoso sport utility, ma che si basa sulla versione precedente .

Mercedes-Maybach GLS 600 RS Edition: il SUV di lusso rivisto dal tuner Road Show International

La RS Edition firmata Road Show International

Per chi continua ad apprezzare la vecchia configurazione, diventa molto interessante la GLS 600 RS Edition, personalizzata dal team di Road Show International , noto tuner statunitense, con sede ad Atlanta, in Georgia. Qui sotto, la pagina Instagram dello specialista americano ci mostra il risultato del suo lavoro.

La RS Edition conserva il V8 da sovralimentato , ma si distingue soprattutto per una raffinata sfumatura bicolore lucida Gloss Royal e Satin Silver, abbinata a un abitacolo rifinito in avorio perlato . Secondo quanto dichiarato dal preparatore, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi , mantenendo una velocità massima di 275 km/h.

Mercedes-Maybach GLS 600 RS Edition: l'abitacolo esclusivo rivestito con pellami pregiati

Modifiche estetiche e tecniche

L'intervento del preparatore comprende numerosi dettagli dedicati all'estetica e all'assetto. Tra gli elementi più evidenti figurano i cerchi Forgiato cromati da 24 pollici , un pacchetto di illuminazione fumé e sospensioni ribassate da 20 mm , pensate per modificare l'assetto del veicolo. Completano il pacchetto una pellicola bicolore, loghi dedicati, pellicole oscuranti nano-ceramiche e un rivestimento protettivo ceramico per la vernice .

Mercedes-Maybach GLS 600 RS Edition: il divano posteriore ei display per i passeggeri

Una proposta alternativa alla nuova generazione

La GLS 600 RS Edition rappresenta quindi una diversa interpretazione della Maybach a ruote alte . Pur non beneficiando delle novità tecniche introdotte dalla GLS 680, conserva la meccanica originale e punta su una personalizzazione esclusiva, offrendo una soluzione destinata a chi preferisce il design della generazione precedente rispetto a quello più audace del nuovo corso stilistico.

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