Nuova Mercedes Classe C elettrica, ecco quanto costa in Italia

La nuova Mercedes Classe C elettrica ha fatto il suo debutto un paio di settimane fa, alla fine del mese di aprile. Per la casa tedesca è un modello molto importante al cui interno troviamo tutte le ultime tecnologie che Mercedes ha sviluppato per le sue auto elettriche di nuova generazione. Adesso, la nuova berlina ha fatto la sua apparizione all'interno del configuratore online e quindi abbiamo la possibilità di scoprire quanto costa sul mercato italiano.

Mercedes Classe C elettrica

Al lancio una sola motorizzazione

Come era stato raccontato al momento della presentazione, al lancio la Mercedes Classe C elettrica sarà disponibile solamente nella versione C 400 4MATIC electric con doppio motore da 360 kW (490 CV) e 800 Nm di coppia. In termini di prestazioni parliamo di una velocità massima di 210 km/h e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità da 94 kWh che permette un'autonomia fino a 762 km. Accumulatore che grazie all'architettura da 800 V può essere ricaricato in corrente continua fino a una potenza di picco di 330 kW. In 10 minuti è possibile recuperare fino a 325 km di percorrenza.

Più avanti arriveranno altre versioni tra cui una con un singolo motore al posteriore che secondo Mercedes offrirà un'autonomia di circa 800 km. Ovviamente la nuova Classe C elettrica può contare su tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX Superscreen o dall'MBUX Hyperscreen che garantisce un effetto wow ogni volta che si sale a bordo con il suo maxi display da ben 39,1 pollici.

Prezzi

Il listino parte da 70.269 euro IVA e messa su strada incluse. Prezzo che può salire rapidamente attingendo dall'ampio catalogo di accessori che permettono di personalizzare la vettura. Ad esempio, per chi cerca maggiore sportività, l'allestimento AMG Line costa 3.538 euro. Se si vuole ancora maggiore grinta, c'è la versione AMG Line Plus che prevede un sovrapprezzo di 7.747 euro. Il pacchetto Night costa invece 1.000 euro. Ma questi sono solamente alcuni esempi perché le possibilità di personalizzazione sono molteplici.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026