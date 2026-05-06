Nuova Mercedes Classe C elettrica, ecco quanto costa in Italia

Doppio motore da 490 CV, tecnologia MBUX e autonomia di 762 km

La nuova Mercedes Classe C elettrica ha fatto il suo debutto un paio di settimane fa, alla fine del mese di aprile. Per la casa tedesca è un modello molto importante al cui interno troviamo tutte le ultime tecnologie che Mercedes ha sviluppato per le sue auto elettriche di nuova generazione. Adesso, la nuova berlina ha fatto la sua apparizione all'interno del configuratore online e quindi abbiamo la possibilità di scoprire quanto costa sul mercato italiano.

Al lancio una sola motorizzazione

Come era stato raccontato al momento della presentazione, al lancio la Mercedes Classe C elettrica sarà disponibile solamente nella versione C 400 4MATIC electric con doppio motore da 360 kW (490 CV) e 800 Nm di coppia. In termini di prestazioni parliamo di una velocità massima di 210 km/h e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità da 94 kWh che permette un'autonomia fino a 762 km. Accumulatore che grazie all'architettura da 800 V può essere ricaricato in corrente continua fino a una potenza di picco di 330 kW. In 10 minuti è possibile recuperare fino a 325 km di percorrenza.

Più avanti arriveranno altre versioni tra cui una con un singolo motore al posteriore che secondo Mercedes offrirà un'autonomia di circa 800 km. Ovviamente la nuova Classe C elettrica può contare su tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX Superscreen o dall'MBUX Hyperscreen che garantisce un effetto wow ogni volta che si sale a bordo con il suo maxi display da ben 39,1 pollici.

Prezzi

Il listino parte da 70.269 euro IVA e messa su strada incluse. Prezzo che può salire rapidamente attingendo dall'ampio catalogo di accessori che permettono di personalizzare la vettura. Ad esempio, per chi cerca maggiore sportività, l'allestimento AMG Line costa 3.538 euro. Se si vuole ancora maggiore grinta, c'è la versione AMG Line Plus che prevede un sovrapprezzo di 7.747 euro. Il pacchetto Night costa invece 1.000 euro. Ma questi sono solamente alcuni esempi perché le possibilità di personalizzazione sono molteplici.

Listino Mercedes-Benz Classe C
AllestimentoCV / KwPrezzo
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced 163 / 12054.972 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced 204 / 15056.670 €
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus 163 / 12056.912 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced 200 / 14756.914 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus 204 / 15058.610 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus 200 / 14758.854 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 163 / 12058.864 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 265 / 19559.212 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced 200 / 14759.354 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15060.562 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.804 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 200 / 14760.806 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 265 / 19561.152 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus 200 / 14761.294 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 265 / 19561.652 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15062.502 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 200 / 14762.746 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 200 / 14763.246 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 265 / 19563.592 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium 163 / 12063.732 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium 265 / 19564.080 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15064.438 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 200 / 14765.186 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium 204 / 15065.430 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium 200 / 14765.674 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15066.378 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 265 / 19566.520 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14566.878 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14568.098 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 200 / 14768.114 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15068.330 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.818 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12068.978 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 265 / 19569.326 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14570.038 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15070.270 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14570.538 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15070.676 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14570.770 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 200 / 14770.920 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 265 / 19571.766 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14571.990 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14572.478 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14572.710 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15073.198 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 200 / 14773.360 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.930 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14574.430 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 252 / 18574.570 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14574.967 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14576.370 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 252 / 18576.510 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14576.858 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15078.444 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 252 / 18578.462 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14579.298 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 252 / 18580.402 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.884 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14582.104 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 252 / 18583.330 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14584.544 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium 408 / 30086.051 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 252 / 18588.576 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus 408 / 30091.297 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra 408 / 30094.896 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium 476 / 350125.322 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra 476 / 350129.233 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus 476 / 350130.568 €

