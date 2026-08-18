Mercedes Classe C 2027: come cambiano le ibride a benzina e diesel

Scopri la nuova Mercedes Classe C 2027: gli aggiornamento ai motori mild e plug-in hybrid, l'asse posteriore sterzante e i prezzi

Dopo il lancio della versione elettrica totatalmente inedita, la Casa di Stoccarda ha aggiornato in modo profondo le versioni ibride a benzina e diesel della Mercedes Classe C 2027. Sotto una veste affinata battono cuori completamente rivisti, pronto a sfidare le future normative Euro 7 con tanta tecnologia sotto al cofano.

L'aggiornamento tecnico della Classe C Berlina e Station Wagon riguarda da vicino proprio la gamma termica ed elettrificata. Se ti aspetti il solito maquillage superficiale a base di fari e paraurti, ti sbagli: gli ingegneri tedeschi sono intervenuti pesantemente dove conta davvero, ossia sui motori mild hybrid a 48 volt, sui powertrain plug-in hybrid e sull'assetto con asse posteriore sterzante, che dona maneggevolezza, stabilità e facilità di manovra altrimenti impensabili su auto che sfiorano i 4,77 m di lunghezza.

Mercedes Classe C 2027 SW, 3/4 anteriore

Le novità dei motori a benzina

Iniziamo da quello che troverai di serie su tutta la gamma termica, sia a benzina sia a gasolio. Mercedes ha confermato e affinato l'impiego del sistema mild hybrid con Integrated Starter-Generator di seconda generazione (ISG 2.0). Non parliamo di un semplice ausilio all'avviamento, ma di un motore elettrico compatto integrato direttamente all'interno della scatola del cambio automatico 9G-TRONIC.

All'atto pratico, quando premi sull'acceleratore ai bassi regimi, l'ISG ti mette a disposizione 23 CV di potenza extra e ben 205 Nm di coppia supplementare. Se guidi spesso in città o nel traffico a singhiozzo, noterai subito un vantaggio concreto: le ripartenze sono ancora più immediate e fluide, la funzione start-stop diventa praticamente impercettibile e, nei passaggi in modalità coasting quando il motore termico viene scollegato dalla trasmissione, l'auto galleggia sull'asfalto permettendoti di ridurre sensibilmente il consumo di carburante.

I propulsori fanno parte della famiglia modulare FAME (Family of Modular Engines), caratterizzata dal basamento interamente in alluminio con rivestimento canne cilindri NANOSLIDE® (tecnologia ereditata direttamente dall'esperienza in Formula 1 per ridurre gli attriti) e dall'impianto di scarico One-Box posizionato a ridosso del motore, che serve per abbattere le emissioni grezze fin dai primi secondi di accensione.

Se la tua preferenza va ai motori a benzina, le novità più succose riguardano il quattro cilindri da 2.0 litri M254 EVO. Per azzerare la classica pigrizia dei turbo ai bassi regimi, Mercedes ha integrato un inedito compressore ausiliario elettrico (eAZ) alimentato dalla rete a 48 volt. In pochissimi millisecondi, prima ancora che il grande turbocompressore a gas di scarico di tipo twin-scroll entri in pressione, il compressore elettrico soffia aria nei cilindri garantendoti una risposta istantanea al pedale dell'acceleratore.

Che cosa significa durante la guida di tutti i giorni? Significa che quando esci da una curva stretta o tenti un sorpasso rapido sui percorsi extraurbani, l'erogazione è fluida, immediata e lineare. Inoltre, per rispettare i severi vincoli dello standard Euro 7, il motore funziona con rapporto aria/carburante ottimale (stechiometrico, in gergo) lungo l'intero arco di funzionamento: compresi i regimi più elevati.

Le Mercedes Classe C 2027 a benzina

La gamma a benzina si articola su tre livelli di potenza:

Mercedes-Benz C 200 : la versione d'accesso passa ora a una cilindrata piena di 2.0 litri, con 177 CV e fino a 25 0 Nm di coppia , ideale per chi cerca fluidità ed efficienza senza rinunciare allo spunto.

Mercedes-Benz C 250 : eroga 218 CV e 320 Nm , disponibile sia con trazione posteriore sia con trazione integrale 4MATIC .

Mercedes-Benz C 300: la variante più prestazionale tocca i 258 CV e 400 Nm di coppia. In più, dispone di una funzione overboost che ti regala ulteriori 27 CV per circa 20 secondi.

Mercedes Classe C 2027 SW, 3/4 posteriore

Le novità dei motori a gasolio

Tuttavia, nonostante le mode del momento, il motore a gasolio rimane la scelta d'elezione per chi percorre decine di migliaia di chilometri autostradali. Ed ecco che anche il quattro cilindri OM 654 EVO da 2.0 litri si rinnova nel dettaglio per offrire consumi ancora più contenuti e un'affidabilità a prova di bomba.

Tra le innovazioni tecniche spiccano la turbina a geometria variabile, l'iniezione Common Rail portata a 2.200 bar e un nuovo sistema di ventilazione attiva del basamento che separa con estrema efficienza le particelle d'olio dai gas blow-by, riducendo l'usura meccanica nel tempo.

Un aspetto interessante se guardi al futuro della sostenibilità: l'OM 654 EVO è certificato per funzionare in totale sicurezza con carburanti alternativi sostenibili come l'HVO100 (olio vegetale idrotrattato al 100%), oltre alle miscele biodiesel B10 e B20. Puoi quindi abbattere le emissioni nette di CO2 continuando a sfruttare un'autonomia da vera viaggiatrice.

Le nuove Mercedes Classe C diesel

La gamma diesel propone la C 200 d da 163 CV e 380 Nm, affiancata dalla C 250 d da 200 CV e 440 Nm di coppia (quest'ultima ordinabile anche in versione 4MATIC). In ambo i casi, i consumi dichiarati nel ciclo combinato WLTP si attestano su valori compresi tra 4,4 e 5,1 l/100 km, garantendoti percorrenze reali ben superiori ai 1.000 km con un singolo serbatoio da 66 litri.

Mercedes Classe C 2027, il posteriore

Le versioni plug-in hybrid

Se desideri un'auto capace di muoversi a zero emissioni nel tragitto casa-lavoro ma non vuoi rinunciare alla serenità del motore termico durante i lunghi viaggi, le versioni plug-in hybrid (PHEV) rappresentano il fiore all'occhiello della gamma 2027. La famiglia comprende le varianti C 300 e e la potente C 400 e 4MATIC.

La C 400 e 4MATIC abbina il 2.0 turbo benzina a un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 440 Nm di coppia, integrato direttamente nella trasmissione NAG3 di quarta generazione. Il risultato? Una potenza di sistema che raggiunge i 395 CV e una coppia complessiva di 650 Nm, sufficienti a far scattare la Berlina da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

I numeri chiave della Classe C Plug-in Hybrid:

Autonomia elettrica WLTP: fino a 100 km grazie alla batteria agli ioni di litio da 19,53 kWh effettivi .

Ricarica DC in corrente continua: fino a 55 kW, per passare dal 10 all'80% in circa 20 minuti alle colonnine rapide.

Ricarica AC domestica/Wallbox: fino a 11 kW in corrente alternata.

Compromesso sul bagagliaio: per via dell'alloggiamento del pacco batterie, il volume del bagagliaio scende a 315 litri sulla Berlina (rispetto ai 455 litri della mild hybrid) e a 360-1.375 litri sulla Station Wagon.

Come cambiano guida, assetto e comfort

Quanto alle caratteristiche di guida, Mercedes ha rivisto le tarature degli ammortizzatori e irrigidito i punti di attacco delle sospensioni (quadrilatero all'anteriore e multilink a cinque bracci al posteriore). L'auto rolla meno in curva e si inserisce nei cambi di direzione con maggiore precisione, senza però perdere il tradizionale comfort sulle asperità stradali, dice Mercedes.

La vera gemma tecnologica è rappresentata dall'asse posteriore sterzante fino a 2,5 gradi. A velocità inferiori ai 100 km/h, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta a quelle anteriori, riducendo il diametro di sterzata di 43 centimetri e portandolo ad appena 10,64 metri. Significa manovrare e parcheggiare nei garage stretti con la disinvoltura di un'utilitaria.

Sopra i 100 km/h, invece, le ruote sterzano nella stessa direzione: nei rientri veloci in autostrada o nelle manovre di schivata, per dare alla Classe C una stabilità superiore.

Curatissimo anche il comfort acustico: con un coefficiente di penetrazione aerodinamica Cd di 0,24 (0,26 per la Wagon), nuove guarnizioni per il parabrezza e la linea di scarico sospesa su gabbia antivibrante, i tecnici di Stoccarda hanno fatto del loro meglio per rendere l'abitacolo una vera oasi di silenzio anche ad alte velocità.

Mercedes Classe C 2027, frontale

Gli aggiornamenti a stile, interni e tecnologie

Esteticamente, le modifiche mantengono la discrezione tipica del marchio: la mascherina del radiatore ha un profilo cromato più deciso e, a richiesta, può essere illuminata con una sottile linea a LED, con tanto di stella centrale illuminata. I gruppi ottici anteriori e posteriori adottano una nuova firma luminosa a stella, mentre le minigonne proiettano a terra il logo Mercedes quando apri le portiere.

All'interno spicca il sistema operativo MB.OS che alimenta l'MBUX Virtual Assistant di quarta generazione. La novità principale è la sua architettura multi-agente basata sull'intelligenza artificiale, che integra in modo fluido ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini per rispondere ai comandi vocali con la naturalezza di un passeggero umano.

La navigazione si affida a Google Maps con Google Cloud AI Agent per suggerirti parcheggi disponibili e punti di interesse in tempo reale, proiettando le indicazioni anche in realtà aumentata nell'Head-up Display.

Nota di merito per l'ergonomia: sul volante tornano i pratici selettori fisici a bilanciere per gestire il cruise control e la distanza di sicurezza DISTRONIC, affiancati da una comoda rotella a scorrimento per il volume. Un gradito ritorno al senso pratico che evita distrazioni alla guida.

Mercedes Classe C 2027 SW, l'interno

Arrivo, prezzi e gamma

L'apertura degli ordini per la nuova gamma Mercedes Classe C è fissata per il 18 agosto 2026. I prezzi di listino per il mercato tedesco (IVA inclusa) partono da 48.844 euro per la C 200 Berlina a benzina, mentre per la versione diesel C 200 d servono 53.336 euro.

Le versioni plug-in hybrid attaccano a 66.646 euro con la C 300 e, arrivando ai 73.548 euro per la top di gamma C 400 e 4MATIC. Per le versioni Station Wagon occorre calcolare un sovrapprezzo mediamente compreso tra i 1.500 e i 2.000 euro a parità di motorizzazione.

Modello Alimentazione Potenza Complessiva Prezzo Listino (Germania, IVA incl.) C 200 Berlina Benzina Mild Hybrid 48V 177 CV (130 kW) + 23 CV ISG 48.844 € C 250 Berlina Benzina Mild Hybrid 48V 218 CV (160 kW) + 23 CV ISG 54.794 € C 300 Berlina Benzina Mild Hybrid 48V 258 CV (190 kW) + 23 CV ISG 60.279 € C 200 d Berlina Diesel Mild Hybrid 48V 163 CV (120 kW) + 23 CV ISG 53.336 € C 250 d Berlina Diesel Mild Hybrid 48V 200 CV (147 kW) + 23 CV ISG 57.441 € C 300 e Berlina Plug-in Hybrid Benzina 313 CV complessivi 66.646 € C 400 e 4MATIC Berlina Plug-in Hybrid Benzina 395 CV (290 kW) complessivi 73.548 €

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