Cambio ai vertici della Stella: Leopoldo Grajales nuovo CFO e CEO di Mercedes-Benz Italia

A partire dal 1° ottobre 2026, Leopoldo Grajales, attualmente Head of Mercedes-Benz Financial Services Italy, assumerà la carica di CFO e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia. Raccoglierà il testimone da Marco Reas, che a fine anno lascerà la casa di Stoccarda dopo 23 anni dedicati a consolidare la posizione del marchio e a rafforzare le basi per una crescita sostenibile.

Leopoldo Grajales Galindo

Un percorso tra investment banking ed esperienza internazionale

Nato a Città del Messico nel 1982, Grajales ha iniziato la sua carriera maturando una solida esperienza nell'ambito dell'investment banking e M&A. Nel 2011 è entrato in Daimler Financial Services Mexico con il ruolo di Controlling Senior Manager.

Nel 2016 si è trasferito presso Mercedes-Benz Automobile Finance Cina, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità come Direttore Controlling & Portfolio Risk Management, CFO e membro del Board of Directors di diverse società del Gruppo, contribuendo a rafforzare lo steering finanziario e i processi decisionali in un mercato strategico.

Nel 2022 è poi passato in Germania in Mercedes-Benz Mobility AG come Direttore Finance, guidando iniziative strategiche globali. L'approdo nella filiale italiana risale al 2023 come CFO di Mercedes-Benz Financial Services Italy, per poi assumere da ottobre 2025 la carica di CEO, promuovendo programmi di trasformazione e sviluppo del business.

Marco Reas

Un'unica struttura organizzativa orientata al cliente

La nomina di Grajales rientra in una fase di riorganizzazione della filiale italiana, concepita per unificare sotto un'unica direzione tutte le attività legate al cliente: dalle vendite al post-vendita, fino ai servizi finanziari come leasing, finanziamenti e assicurazioni. Nel commentare l'avvicendamento, il Presidente di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, ha dichiarato:

''Siamo certi che l’esperienza internazionale di Leopoldo sarà determinante in questa nuova e delicata fase riorganizzativa, che unisce all'interno di un'unica organizzazione tutte le funzioni legate al cliente, tra sales, post-vendita e servizi finanziari – inclusi leasing, finanziamento e assicurazioni''.

''Nell’augurare a Leopoldo in bocca al lupo per la sua nuova, importante sfida, voglio ringraziare Marco Reas che per 23 anni ha rappresentato un punto di riferimento per l'intera organizzazione, distinguendosi per visione strategica, competenza manageriale e integrità professionale. Sotto la sua guida, Mercedes-Benz Italia ha affrontato con successo importanti trasformazioni, consolidando la propria posizione sul mercato e rafforzando le basi per una crescita sostenibile nel lungo periodo.''

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