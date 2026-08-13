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Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio, cosa cambia con il nuovo restyling

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6 ore fa - Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio, il restyling si mostra al Nürburgring

Nuove foto spia della Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio mostrano il restyling in fase di sviluppo
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Per la Mercedes-AMG CLE sta arrivando il momento di ricevere un aggiornamento. Questo vale sia per la versione coupé e sia per quella Cabrio. Lo sviluppo sta andando avanti e adesso tra le curve del Nürburgring è stata pizzicata la nuova Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio. Non è la prima volta che si vedono foto spia del restyling della CLE ma solitamente gli scatti mostravano la 63, versione top di gamma con motore V8. Adesso invece vediamo la CLE 53. Il muletto appare ancora parzialmente camuffato, con pellicole che coprono il frontale e una parte del posteriore, le aree dove la casa tedesca introdurrà le maggiori novità stilistiche.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Come cambia la Mercedes-AMG 53 Cabrio

Anche se il frontale è camuffato, si nota chiaramente l'introduzione di nuovi fari con firma luminosa a forma di Stella, come in tutti i più recenti modelli Mercedes. Il restyling introdurrà pure una griglia rivista e un paraurti anteriore ridisegnato. Piccoli ritocchi sono attesi al posteriore, dove troviamo gruppi ottici che riprendono la firma luminosa a stella. Rivisto pure il diffusore. Dietro sono presenti anche i ''classici'' 4 terminali di scarico. Trattandosi di un restyling, potrebbero poi arrivare nuove colorazioni per la carrozzeria, oltre a cerchi in lega dal nuovo design.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

I nuovi scatti spia permettono di dare pure una piccola sbirciatina all'abitacolo. Non sembrano esserci particolari novità. Possiamo comunque immaginare piccoli ritocchi alla plancia, nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema infotainment.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Motore 6 cilindri

Sotto al cofano troverà posto sempre il motore 6 cilindri turbo di 3 litri di cilindrata da 449 CV, dotato della tecnologia Mild Hybrid. Non dovrebbero arrivare grosse novità, magari una serie di ottimizzazioni, anche per consentire di rispettare le normative Euro 7.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Ricordiamo che la CLE era nata tre anni fa per raccogliere in un colpo solo l'eredità delle varianti a due porte di Classe C e Classe E. Oltre alla CLE 53, sarà disponibile anche nella versione CLE 63 con motore V8 da circa 600 CV. Ai vertici ci sarà l'esclusiva versione AMG CLE 63 Mythos, sempre con un V8 ma con ancora più potenza.

Foto spia: CarScoops

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Listino Mercedes-Benz CLE Cabrio
AllestimentoCV / KwPrezzo
CLE Cabrio 180 Advanced 170 / 12568.726 €
CLE Cabrio 180 Advanced Plus 170 / 12570.093 €
CLE Cabrio 220 d Advanced 197 / 14571.166 €
CLE Cabrio 200 Advanced 204 / 15071.471 €
CLE Cabrio 220 d Advanced Plus 197 / 14572.533 €
CLE Cabrio 200 Advanced Plus 204 / 15072.838 €
CLE Cabrio 180 AMG Line Advanced 170 / 12573.594 €
CLE Cabrio 200 4Matic Advanced 204 / 15073.911 €
CLE Cabrio 180 AMG Line Advanced Plus 170 / 12574.961 €
CLE Cabrio 200 4Matic Advanced Plus 204 / 15075.278 €
CLE Cabrio 220 d AMG Line Advanced 197 / 14576.034 €
CLE Cabrio 200 AMG Line Advanced 204 / 15076.339 €
CLE Cabrio 180 AMG Line Premium 170 / 12577.102 €
CLE Cabrio 220 d AMG Line Advanced Plus 197 / 14577.401 €
CLE Cabrio 200 AMG Line Advanced Plus 204 / 15077.706 €
CLE Cabrio 200 4Matic AMG Line Advanved 204 / 15078.779 €
CLE Cabrio 220 d AMG Line Premium 197 / 14579.542 €
CLE Cabrio 180 AMG Line Premium Plus 170 / 12579.652 €
CLE Cabrio 200 AMG Line Premium 204 / 15079.847 €
CLE Cabrio 200 4Matic AMG Line Advanced Plus 204 / 15080.146 €
CLE Cabrio 220 d AMG Line Premium Plus 197 / 14582.122 €
CLE Cabrio 200 4Matic AMG Line Premium 204 / 15082.287 €
CLE Cabrio 200 AMG Line Premium Plus 204 / 15082.427 €
CLE Cabrio 300 4Matic AMG Line Advanved 258 / 19082.634 €
CLE Cabrio 300 4Matic AMG Line Advanced Plus 258 / 19084.001 €
CLE Cabrio 200 4Matic AMG Line Premium Plus 204 / 15084.867 €
CLE Cabrio 300 4Matic AMG Line Premium 258 / 19086.142 €
CLE Cabrio 300 4Matic AMG Line Premium Plus 258 / 19088.722 €
CLE Cabrio 450 4Matic AMG Line Advanved 381 / 28099.165 €
CLE Cabrio 450 4Matic AMG Line Advanced Plus 381 / 280100.532 €
CLE Cabrio 450 4Matic AMG Line Premium 381 / 280102.673 €
CLE Cabrio 450 4Matic AMG Line Premium Plus 381 / 280105.253 €
CLE Cabrio 53 4Matic+ Premium 449 / 330110.084 €
CLE Cabrio 53 4Matic+ Premium Plus 449 / 330112.671 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz CLE Cabrio visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz CLE Cabrio
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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