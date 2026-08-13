Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio, cosa cambia con il nuovo restyling

Per la Mercedes-AMG CLE sta arrivando il momento di ricevere un aggiornamento. Questo vale sia per la versione coupé e sia per quella Cabrio. Lo sviluppo sta andando avanti e adesso tra le curve del Nürburgring è stata pizzicata la nuova Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio. Non è la prima volta che si vedono foto spia del restyling della CLE ma solitamente gli scatti mostravano la 63, versione top di gamma con motore V8. Adesso invece vediamo la CLE 53. Il muletto appare ancora parzialmente camuffato, con pellicole che coprono il frontale e una parte del posteriore, le aree dove la casa tedesca introdurrà le maggiori novità stilistiche.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Come cambia la Mercedes-AMG 53 Cabrio

Anche se il frontale è camuffato, si nota chiaramente l'introduzione di nuovi fari con firma luminosa a forma di Stella, come in tutti i più recenti modelli Mercedes. Il restyling introdurrà pure una griglia rivista e un paraurti anteriore ridisegnato. Piccoli ritocchi sono attesi al posteriore, dove troviamo gruppi ottici che riprendono la firma luminosa a stella. Rivisto pure il diffusore. Dietro sono presenti anche i ''classici'' 4 terminali di scarico. Trattandosi di un restyling, potrebbero poi arrivare nuove colorazioni per la carrozzeria, oltre a cerchi in lega dal nuovo design.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

I nuovi scatti spia permettono di dare pure una piccola sbirciatina all'abitacolo. Non sembrano esserci particolari novità. Possiamo comunque immaginare piccoli ritocchi alla plancia, nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema infotainment.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Motore 6 cilindri

Sotto al cofano troverà posto sempre il motore 6 cilindri turbo di 3 litri di cilindrata da 449 CV, dotato della tecnologia Mild Hybrid. Non dovrebbero arrivare grosse novità, magari una serie di ottimizzazioni, anche per consentire di rispettare le normative Euro 7.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio foto spia

Ricordiamo che la CLE era nata tre anni fa per raccogliere in un colpo solo l'eredità delle varianti a due porte di Classe C e Classe E. Oltre alla CLE 53, sarà disponibile anche nella versione CLE 63 con motore V8 da circa 600 CV. Ai vertici ci sarà l'esclusiva versione AMG CLE 63 Mythos, sempre con un V8 ma con ancora più potenza.

Foto spia: CarScoops

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