Mercedes-AMG, il nuovo SUV elettrico da oltre 1.000 CV è vicino

Mercedes-AMG si sta preparando a velare qualcosa di davvero molto speciale. Attraverso i suoi account social, la casa automobilistica tedesca ha condiviso una serie di teaser che mostrano una vettura coperta da un telo. Si intravedono solamente le sue forme e soprattutto la firma luminosa. Non c'è un nome ma verosimilmente si tratta del nuovo SUV elettrico ad altissime prestazioni che presto AMG porterà al debutto. Su di lui si dice che potrebbe contare su oltre 1.000 CV.

Cosa sappiamo?

Le forme sotto al telo sono quelle di un SUV mentre la firma luminosa ricorda moto quella della nuova GT Coupé4, la sportiva elettrica che ha introdotto diverse caratteristiche tecniche molto interessanti tra cui i sofisticati motori a flusso assiale sviluppati da YASA. Verosimilmente si tratta quindi di quel modello che Mercedes ha condiviso piccole informazioni nel corso del tempo, tra cui una serie di foto di prototipi, ovviamente ancora camuffati.

Come la sportiva, anche la versione SUV poggerà sulla piattaforma AMG.EA specifica per i modelli elettrici ad altissime prestazioni. Piattaforma che supporta l'architettura a 800 V che permetterà di rendere le ricariche rapidissime. I powertrain dovrebbero essere condivisi con la nuova GT Coupé4. Se sarà così, il modello top di gamma dovrebbe disporre di un powertrain composto da 3 motori elettrici a flusso assiale in grado di offrire una potenza di sistema di oltre 1.100 CV. Insomma, numeri che permetterebbero al SUV di garantire prestazioni elevatissime. Non dovrebbero comunque mancare varianti più ''tranquille''.

In ogni caso, ad alimentare il tutto dovrebbe esserci una batteria con una capacità di 106 kWh in grado di poter ricaricare con potenze fino a 600 kW.

Il teaser fa capire che al debutto potrebbe non mancare moltissimo. Non rimane, quindi, che attendere novità sull'arrivo del nuovo Hyper SUV elettrico di Mercedes-AMG.

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