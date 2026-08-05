Mercedes prepara il restyling della Classe C? Come la immaginano i render indipendenti

Questo 2026 è caratterizzato da numerose novità per Mercedes-Benz, con aggiornamenti che hanno interessato buona parte della gamma.

Una fase ricca di aggiornamenti

Mercedes ha infatti introdotto modelli come il SUV GLA (guarda nuova Mercedes GLA) e la Mercedes-AMG GT Coupé, affiancando le novità dedicate all'elettrificazione a un costante sviluppo dei motori a combustione interna. Anche la casa di Stoccarda ha aggiornato diversi modelli, tra cui Classe S, GLE, GLE Coupé e GLS, mentre alcune versioni AMG hanno ricevuto nuove motorizzazioni.

Mercedes-Benz Classe C: il render del designer indipendente SugarDesign_1 la vede così

La Classe C resta protagonista

Per la Classe C, invece, le novità sono state più contenute parlando delle varianti con motori benzina e diesel. Accanto alla versione elettrica (guarda nuova Mercedes Classe C BEV), la tradizionale berlinaW206 continua il proprio percorso commerciale iniziato nel 2021. Il modello utilizza la piattaforma MRA II, la stessa architettura impiegata anche dalla Classe S, elemento che negli anni ha contribuito ad avvicinare stilisticamente le due vetture.

Mercedes-Benz Classe C: uno stile ispirato all'ammiraglia Classe S aggiornata da poco

Prototipi e anticipazioni digitali

Negli ultimi mesi alcuni prototipi della futura Classe C sono stati immortalati durante i collaudi con una leggera mimetizzazione concentrata sulle sezioni anteriore e posteriore. Le immagini hanno ispirato diversi progetti digitali, tra cui quello del designer indipendente conosciuto online come sugardesign_1 (guarda la pagina Instagram), che ha realizzato una propria interpretazione del prossimo aggiornamento estetico.

Mercedes-Benz Classe C: facelift che aggiorna la calandra e i fanali con il motivo a stella

Le novità attese dal facelift

Secondo questa ricostruzione, il restyling di metà ciclo potrebbe introdurre una griglia più grande, nuovi gruppi ottici con firma luminosa a LED ispirata alla stella Mercedes e fanali posteriori ridisegnati. L'obiettivo sarebbe quello di rafforzare il legame stilistico con la Classe S senza modificare l'impostazione generale della vettura.

Resta naturalmente un esercizio grafico basato sui prototipi avvistati, in attesa di conoscere le soluzioni definitive che Mercedes-Benz adotterà sulla futura evoluzione della Classe C. Voi cosa ne pensate di queste proposte digitali? Fatecelo sapere.

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