Nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, prestazioni da supercar: ecco i prezzi

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ entra ufficialmente nel listino italiano e può essere ordinata. Stiamo parlando della versione più sportiva della CLA elettrica che può contare su alcune soluzioni tecniche davvero molto raffinate, a partire dai motori elettrici a flusso assiale sviluppati da YASA.

3 motori e 680 CV

Il powertrain della spotiva tedesca è composto da 3 motori elettrici, uno davanti e due montati insieme in un'unica unità di trasmissione sull'asse posteriore. Complessivamente, a disposizione ci sono ben 680 CV e 1.759 Nm di coppia. Di conseguenza le prestazioni sono elevatissime. Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ può raggiungere i 250 km/h di velocità massima, oppure i 270 km/h con il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS. Per passare da 0 a 100 km/h servono invece appena 2,7 secondi.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 94 kWh che garantisce fino a 679 km di autonomia WLTP. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare a una potenza di picco fino a 330 kW. Dal 10 all'80% della carica in 22 minuti. Invece, in corrente alternata sarà possibile rifornire di energia fino a 22 kW.

Questa sportiva non è solo potenza in quanto Mercedes ha lavorato molto anche sull'aerodinamica e sull'assetto per garantire una dinamica di guida di altissimo livello. Inoltre, questo modello si riconosce per un look più aggressivo grazie alla presenza di un body kit dedicato che include la classica griglia AMG Panamericana e un paraurti rivisto e molto più elaborato.

Prezzi

Quanto costa la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ in Italia? I prezzi partono da 80.302,20 euro e ovviamente sarà possibile personalizzarla attingendo dall'ampio catalogo di accessori che offre la casa automobilistica. Per chi invece preferisce la versione Shooting Brake il prezzo di partenza sale a 81.705,20 euro.

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