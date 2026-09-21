Mercedes VLE, cresce la gamma: arriva la 4MATIC con la trazione integrale

Mercedes VLE introduce in Italia la nuova versione 400 4MATIC con trazione integrale, 421 CV e batteria da 115 kWh

Tanto lusso e spazio per viaggiare nel massimo comfort. Questa è la Mercedes VLE la cui gamma in Italia cresce con l'introduzione della versione più performante con doppio motore elettrico e quindi la trazione integrale. La gamma si arricchisce inoltre di ulteriori possibilità di personalizzazione.

Grazie alla disponibilità di configurazioni fino a otto posti e a un’ampia offerta di equipaggiamenti per il comfort, i clienti possono adattare la VLE alle proprie esigenze personali o professionali.

Mercedes VLE: arriva la versione con trazione integrale

In gamma arriva quindi il modello VLE 400 4MATIC che può contare su di un doppio motore per una potenza complessiva di 310 kW (421 CV), quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Powertrain alimentato da una batteria con una capacità di 115 kWh per un'autonomia di 654 km secondo il ciclo WLTP.

Mercedes VLE

Questa versione dispone anche di una capacità di traino di 2,5 tonnellate. Il prezzo? 88.860 euro IVA inclusa ma si può salire di molto attingendo dall'ampio catalogo di accessori.

Cresce la possibilità di personalizzazione

Per la Mercedes VLE arriva adesso un ulteriore pacchetto di equipaggiamenti per una maggiore personalizzazione. L’ADVANCED Package completa le opzioni di configurazione della VLE, portando a quattro il numero complessivo dei pacchetti, e integra la dotazione di serie con equipaggiamenti a richiesta, tra cui cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, e cristalli posteriori oscurati.

La variante d'accesso alla gamma, la VLE 300 a sei posti, parte ora da 81.420 euro IVA inclusa.

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