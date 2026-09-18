Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC: autonomia, potenza e prezzo

Mercedes amplia la gamma della nuova Classe C elettrica (qui la nostra prova). Dopo l'introduzione della versione C 400 4MATIC, arriva la nuova C 300 4MATIC che è già ordinabile in Italia. La gamma della berlina elettrica non è però completa e più avanti seguiranno ulteriori motorizzazioni.
Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC
Il powertrain di questa versione vede la presenza di un doppio motore elettrico. C'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 421 CV con 800 Nm di coppia massima. Parlando delle prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,5 secondi. La velocità massima, invece, raggiunge i 210 km/h.
Il powertrain è alimentato da una batteria con una capacità utilizzabile di 85 kWh che permette un'autonomia WLTP fino a 690 km. Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare da una colonnina HPC fino a una potenza di picco di 320 kW. In 10 minuti è possibile recuperare 290 km di percorrenza. In corrente alternata, invece, si rifornisce fino a 22 kW.
Mercedes C400 4Matic Elettrica, la plancia
Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC, disponibili a richiesta, compensano le irregolarità del fondo stradale e adattano lo smorzamento alla situazione, mentre l’asse posteriore sterzante riduce il diametro di sterzata e assicura maggiore precisione e stabilità alle alte velocità.
Per il resto è la Classe C elettrica che abbiamo imparato a conoscere, berlina che offre tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX HYPERSCREEN con il suo maxi schermo da ben 39,1 pollici che offre tutti gli ultimi servizi digitali che la casa della stella ha sviluppato per i suoi clienti.
Ovviamente non manca nemmeno una completa dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.
Allestimenti e prezzi
Mercedes Classe C 300 4MATIC è proposta negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. I prezzi partono da 63.200 euro.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced
|163 / 120
|54.972 €
|Classe C 200 Mild Hybrid Advanced
|204 / 150
|56.670 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus
|163 / 120
|56.912 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced
|200 / 147
|56.914 €
|Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|58.610 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus
|200 / 147
|58.854 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|163 / 120
|58.864 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|265 / 195
|59.212 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced
|200 / 147
|59.354 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|60.562 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|60.804 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced
|200 / 147
|60.806 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|265 / 195
|61.152 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus
|200 / 147
|61.294 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|265 / 195
|61.652 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|62.502 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus
|200 / 147
|62.746 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|200 / 147
|63.246 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|265 / 195
|63.592 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|163 / 120
|63.732 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|265 / 195
|64.080 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|64.438 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|200 / 147
|65.186 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|65.430 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium
|200 / 147
|65.674 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|66.378 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|265 / 195
|66.520 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|66.878 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced
|197 / 145
|68.098 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|200 / 147
|68.114 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|68.330 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|68.818 €
|Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|68.978 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|265 / 195
|69.326 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus
|197 / 145
|70.038 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|70.270 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|70.538 €
|Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|70.676 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|70.770 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus
|200 / 147
|70.920 €
|Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|265 / 195
|71.766 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|197 / 145
|71.990 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|72.478 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|72.710 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|73.198 €
|Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|200 / 147
|73.360 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|73.930 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|74.430 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|252 / 185
|74.570 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|74.967 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|76.370 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|252 / 185
|76.510 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|197 / 145
|76.858 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|78.444 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|252 / 185
|78.462 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|79.298 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|252 / 185
|80.402 €
|Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|80.884 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|82.104 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|252 / 185
|83.330 €
|Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|84.544 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium
|408 / 300
|86.051 €
|Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|252 / 185
|88.576 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus
|408 / 300
|91.297 €
|Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra
|408 / 300
|94.896 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium
|476 / 350
|125.322 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra
|476 / 350
|129.233 €
|Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus
|476 / 350
|130.568 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
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