Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC: autonomia, potenza e prezzo

Mercedes amplia la gamma della Classe C elettrica con la nuova C 300 4MATIC

Mercedes amplia la gamma della nuova Classe C elettrica (qui la nostra prova). Dopo l'introduzione della versione C 400 4MATIC, arriva la nuova C 300 4MATIC che è già ordinabile in Italia. La gamma della berlina elettrica non è però completa e più avanti seguiranno ulteriori motorizzazioni.

Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC

Il powertrain di questa versione vede la presenza di un doppio motore elettrico. C'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 421 CV con 800 Nm di coppia massima. Parlando delle prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,5 secondi. La velocità massima, invece, raggiunge i 210 km/h.

Il powertrain è alimentato da una batteria con una capacità utilizzabile di 85 kWh che permette un'autonomia WLTP fino a 690 km. Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare da una colonnina HPC fino a una potenza di picco di 320 kW. In 10 minuti è possibile recuperare 290 km di percorrenza. In corrente alternata, invece, si rifornisce fino a 22 kW.

Mercedes C400 4Matic Elettrica, la plancia

Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC, disponibili a richiesta, compensano le irregolarità del fondo stradale e adattano lo smorzamento alla situazione, mentre l’asse posteriore sterzante riduce il diametro di sterzata e assicura maggiore precisione e stabilità alle alte velocità.

Per il resto è la Classe C elettrica che abbiamo imparato a conoscere, berlina che offre tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX HYPERSCREEN con il suo maxi schermo da ben 39,1 pollici che offre tutti gli ultimi servizi digitali che la casa della stella ha sviluppato per i suoi clienti.

Ovviamente non manca nemmeno una completa dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

Allestimenti e prezzi

Mercedes Classe C 300 4MATIC è proposta negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. I prezzi partono da 63.200 euro.

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