Novità auto

Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC: autonomia, potenza e prezzo

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Si amplia la gamma della Classe C elettrica

Mercedes amplia la gamma della Classe C elettrica con la nuova C 300 4MATIC
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Mercedes amplia la gamma della nuova Classe C elettrica (qui la nostra prova). Dopo l'introduzione della versione C 400 4MATIC, arriva la nuova C 300 4MATIC che è già ordinabile in Italia. La gamma della berlina elettrica non è però completa e più avanti seguiranno ulteriori motorizzazioni.

Nuova Mercedes Classe C 300 4MATIC

Il powertrain di questa versione vede la presenza di un doppio motore elettrico. C'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 421 CV con 800 Nm di coppia massima. Parlando delle prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,5 secondi. La velocità massima, invece, raggiunge i 210 km/h.

Il powertrain è alimentato da una batteria con una capacità utilizzabile di 85 kWh che permette un'autonomia WLTP fino a 690 km. Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare da una colonnina HPC fino a una potenza di picco di 320 kW. In 10 minuti è possibile recuperare 290 km di percorrenza. In corrente alternata, invece, si rifornisce fino a 22 kW.

Mercedes C400 4Matic Elettrica, la plancia

Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC, disponibili a richiesta, compensano le irregolarità del fondo stradale e adattano lo smorzamento alla situazione, mentre l’asse posteriore sterzante riduce il diametro di sterzata e assicura maggiore precisione e stabilità alle alte velocità.

Per il resto è la Classe C elettrica che abbiamo imparato a conoscere, berlina che offre tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX HYPERSCREEN con il suo maxi schermo da ben 39,1 pollici che offre tutti gli ultimi servizi digitali che la casa della stella ha sviluppato per i suoi clienti.

Ovviamente non manca nemmeno una completa dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

Allestimenti e prezzi

Mercedes Classe C 300 4MATIC è proposta negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. I prezzi partono da 63.200 euro.

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Listino Mercedes-Benz Classe C
AllestimentoCV / KwPrezzo
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced 163 / 12054.972 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced 204 / 15056.670 €
Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus 163 / 12056.912 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced 200 / 14756.914 €
Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus 204 / 15058.610 €
Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus 200 / 14758.854 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 163 / 12058.864 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 265 / 19559.212 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced 200 / 14759.354 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15060.562 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.804 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 200 / 14760.806 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 265 / 19561.152 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus 200 / 14761.294 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 265 / 19561.652 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15062.502 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 200 / 14762.746 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 200 / 14763.246 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 265 / 19563.592 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium 163 / 12063.732 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium 265 / 19564.080 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15064.438 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 200 / 14765.186 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium 204 / 15065.430 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium 200 / 14765.674 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15066.378 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 265 / 19566.520 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14566.878 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14568.098 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 200 / 14768.114 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15068.330 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.818 €
Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12068.978 €
Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 265 / 19569.326 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14570.038 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15070.270 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14570.538 €
Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15070.676 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14570.770 €
Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 200 / 14770.920 €
Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 265 / 19571.766 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14571.990 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14572.478 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14572.710 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15073.198 €
Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 200 / 14773.360 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.930 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14574.430 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 252 / 18574.570 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14574.967 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14576.370 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 252 / 18576.510 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14576.858 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15078.444 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 252 / 18578.462 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14579.298 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 252 / 18580.402 €
Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.884 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14582.104 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 252 / 18583.330 €
Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14584.544 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium 408 / 30086.051 €
Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 252 / 18588.576 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus 408 / 30091.297 €
Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra 408 / 30094.896 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium 476 / 350125.322 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra 476 / 350129.233 €
Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus 476 / 350130.568 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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