Mercedes-AMG, il nuovo SUV elettrico da oltre 1.000 CV è in arrivo: cosa sappiamo

Mercedes-AMG si sta preparando a svelare il suo primo SUV elettrico ad altissime prestazioni. La data per il reveal è stata fissata per il 17 ottobre ma già sapiamo che sarà un modello davvero molto speciale dato che disporrà delle più avanzate tecnologie che la casa tedesca ha sviluppato per i suoi modelli elettrici ad alte prestazioni. Tecnologie come i motori elettrici a flusso assiale di YASA che troviamo anche sulla Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica.

Mercedes-AMG SUV elettrico foto spia

Intanto, lo sviluppo sta continuando e un muletto del SUV elettrico ad alte prestazioni di Mercedes-AMG è stato pizzicato su strada.

Cosa sappiamo?

Il SUV poggerà sulla piattaforma AMG.EA specifica per i modelli elettrici ad altissime prestazioni. Piattaforma che supporta l'architettura a 800 V. Sarà quindi possibile ricaricare ad altissima potenza per rendere rapidissimi i rifornimenti di energia dalle colonnine HPC in corrente continua.

Mercedes-AMG SUV elettrico foto spia

Il powertrain dovrebbe essere condiviso con quella della Mercedes-AMG GT Coupé4. Questo significa che ci saranno 3 motori elettrici che sulla GT offrono oltre 1.100 CV. Ovviamente non è detto che il SUV disponga del medesimo livello di potenza ma da tempo si dice che comunque dovrebbe offrire almeno 1.000 CV. Tra un mesetto saremo ovviamente molto più precisi una volta che la casa tedesca lo avrà presentato. Ci possiamo comunque attendere prestazioni elevatissime.

Mercedes-AMG SUV elettrico foto spia

Sulla GT è presente una batteria da 106 kWh che verosimilmente dovremo trovare anche sul SUV. Accumulatore che grazie alle ultime tecnologie sviluppate da Mercedes è in grado di poter ricaricare con una potenza di picco fino a ben 600 kW. Insomma, manca davvero poco e presto potremo scoprire questo modello elettrico ad altissime prestazioni. Già con la GT Coupé4, la casa automobilistica ha dimostrato di essere in grado di poter proporre qualcosa di speciale. Con il SUV punta a fare il bis.

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