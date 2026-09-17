900 CV per la Mercedes-AMG E-Class EQ: nuove foto spia e anticipazioni

Il percorso di elettrificazione della Stella prosegue a ritmo serrato e, questa volta, sotto l'obiettivo dei nostri fotografi è finita una preda decisamente interessante. L'inferno verde del Nürburgring ha infatti fatto da teatro ai test di un prototipo poco camuffato della nuova Mercedes-AMG E-Class EQ, la futura berlina ad alte prestazioni e zero emissioni della Casa di Stoccarda condita con il know how di Affalterbach.

I dettagli estetici rubati al Nürburgring

Guardando con attenzione gli scatti scattati in pista, puoi notare diversi elementi che tradiscono la natura sportiva del muletto. Nonostante il camuffamento - non ancora del tutto rivelatore - balzano subito all'occhio i cerchi in lega dal disegno specifico AMG, i passaruota allargati per ospitare carreggiate più ampie, la sezione inferiore del paraurti anteriore visibilmente più aggressiva e il piccolo spoiler posteriore integrato sul cofano.

Piattaforma AMG.EA e fino a 900 CV

La sostanza principale si nasconde tuttavia sotto la carrozzeria. La nuova Mercedes-AMG E-Class EQ dovrebbe basarsi su una versione specifica dell'architettura AMG.EA, la piattaforma nativa elettrica studiata dal brand ad alte prestazioni (la stessa che farà da ossatura alla futura AMG GT 4 Porte). Le indiscrezioni parlano di una potenza complessiva compresa tra gli 800 e i 900 CV. Un valore di rilievo che servirà anche a compensare la massa inevitabilmente elevata dovuta al grosso pacco batterie, lasciando ai tecnici il compito di affinare l'assetto per offrirti la dinamica di guida che ti aspetti da una vera AMG.

VEDI ANCHE

Tags