900 CV per la Mercedes-AMG E-Class EQ: nuove foto spia e anticipazioni

Il percorso di elettrificazione della Stella prosegue a ritmo serrato e, questa volta, sotto l'obiettivo dei nostri fotografi è finita una preda decisamente interessante. L'inferno verde del Nürburgring ha infatti fatto da teatro ai test di un prototipo poco camuffato della nuova Mercedes-AMG E-Class EQ, la futura berlina ad alte prestazioni e zero emissioni della Casa di Stoccarda condita con il know how di Affalterbach.
I dettagli estetici rubati al Nürburgring
Guardando con attenzione gli scatti scattati in pista, puoi notare diversi elementi che tradiscono la natura sportiva del muletto. Nonostante il camuffamento - non ancora del tutto rivelatore - balzano subito all'occhio i cerchi in lega dal disegno specifico AMG, i passaruota allargati per ospitare carreggiate più ampie, la sezione inferiore del paraurti anteriore visibilmente più aggressiva e il piccolo spoiler posteriore integrato sul cofano.
Piattaforma AMG.EA e fino a 900 CV
La sostanza principale si nasconde tuttavia sotto la carrozzeria. La nuova Mercedes-AMG E-Class EQ dovrebbe basarsi su una versione specifica dell'architettura AMG.EA, la piattaforma nativa elettrica studiata dal brand ad alte prestazioni (la stessa che farà da ossatura alla futura AMG GT 4 Porte). Le indiscrezioni parlano di una potenza complessiva compresa tra gli 800 e i 900 CV. Un valore di rilievo che servirà anche a compensare la massa inevitabilmente elevata dovuta al grosso pacco batterie, lasciando ai tecnici il compito di affinare l'assetto per offrirti la dinamica di guida che ti aspetti da una vera AMG.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|EQE 300 Advanced
|- / -
|77.352 €
|EQE 350+ Advanced
|- / -
|82.109 €
|EQE 300 Advanced Plus
|- / -
|82.110 €
|EQE 350 4Matic Advanced
|- / -
|84.489 €
|EQE 300 Premium Extra
|- / -
|85.768 €
|EQE 350+ Advanced Plus
|- / -
|86.867 €
|EQE 300 Premium
|- / -
|88.989 €
|EQE 350 4Matic Advanced Plus
|- / -
|89.247 €
|EQE 300 Premium Plus Extra
|- / -
|90.194 €
|EQE 350+ Premium Extra
|- / -
|90.525 €
|EQE 350 4Matic Premium Extra
|- / -
|92.905 €
|EQE 300 Premium Plus
|- / -
|93.415 €
|EQE 350+ Premium
|- / -
|93.746 €
|EQE 500 4Matic Advanced Plus
|- / -
|94.005 €
|EQE 350+ Premium Plus
|- / -
|94.951 €
|EQE 350 4Matic Premium
|- / -
|96.126 €
|EQE 350 4Matic Premium Plus Extra
|- / -
|97.331 €
|EQE 500 4Matic Premium Extra
|- / -
|97.663 €
|EQE 350+ Premium Plus Extra
|- / -
|98.172 €
|EQE 350 4Matic Premium Plus
|- / -
|100.552 €
|EQE 500 4Matic Premium
|- / -
|100.884 €
|EQE 500 4Matic Premium Plus Extra
|- / -
|102.089 €
|EQE 500 4Matic Premium Plus
|- / -
|105.310 €
|EQE AMG 53 4Matic Premium Extra
|- / -
|123.318 €
|EQE AMG 53 4Matic Premium
|- / -
|126.978 €
|EQE AMG 53 4Matic Premium Plus Extra
|- / -
|127.307 €
|EQE AMG 53 4Matic Premium Plus
|- / -
|130.967 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz EQE visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz EQE
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.